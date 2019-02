Wie die Mondlandung

Goedefroit Music/LFI/Photoshot/dpa Introvertiertes Genie des Avantgarde-Pop – Mark Hollis von Talk Talk

»Mark Hollis begann mit Punkmusik und hatte, wie er selbst zugab, keine großen musikalischen Fähigkeiten. Von dort zu starten und dann die zeitloseste und originellste Musik ›ever‹ zu schreiben, ist für mich so eindrucksvoll wie die Landung auf dem Mond« – schrieb Guy Garvey von der Indierockband Elbow anlässlich des Todes von Mark Hollis am Montag, der gestern vermeldet wurde.

Hollis war Kopf und Sänger der Gruppe Talk Talk, einer der einflussreichsten Pop- und Rockbands der 80er Jahre mit einigen gelungenen Alben und Hits wie »It’s My Life«, »Such A Shame« oder »Life’s What You Make It«. Zahlreiche nachfolgende Musiker und Bands wurden von Talk Talk inspiriert.

Der 1955 im Londoner Stadtteil Tottenham geborene Hollis, sensibel und intellektuell-introvertiert, gründete 1981 mit drei weiteren Musikern Talk Talk. Zunächst spielten sie Teenagerpop, doch im Zentrum stand schon damals der markante Gesang von Hollis. Die Texte wandelten sich von anfangs »laienhafter Lyrik« zu ernsthafteren Themen und erlangten Kultstatus. So war »Such A Shame« durch den Roman »Der Würfler« von Luke Rhinehart beeinflusst. Das Debütalbum »The Party’s Over« wurde vom USA-Musikjournal Trouser Press als »glatt, professionell, aber leblos« kritisiert. Doch die Melodien waren eingängig und kamen bei Jugendlichen gut an. Allerdings konnten Talk Talk ihre Musik live nicht optimal umsetzen, so dass sie später auf das Touren ganz verzichteten. Mark Hollis nannte noch einen Grund: »Ich entschied mich für die Familie. Ich kann nicht auf Tour gehen und gleichzeitig ein guter Vater sein.«

1986 gelang Talk Talk mit »The Colour of Spring« der Sprung vom »Wegwerf-Pop zur Pop-Avantgarde« (Musikexpress). Und es wurde noch avantgardistischer. Ganze vierzehn Monate frickelte Hollis an dem Nachfolger »Spirit of Eden« (1988) – Ergebnis war ein Album mit ungewöhnlichen Stil- und Rhythmuswechseln und etlichen Dissonanzen. Die nächste, noch disharmonischere Platte »Laughing Stock«(1991) wurde dann gleich bei einem Jazz-Label veröffentlicht. Später bezeichnete man diesen Stil mitunter als Postrock. Das Album verkaufte sich schlecht, und so löste Mark Hollis kurzerhand die Band auf. 1998 veröffentlichte er noch ein Soloalbum unter eigenem Namen. Danach zog er sich vollständig aus dem Musikgeschäft wie aus der Öffentlichkeit zurück. Der Bassist von Talk Talk, Paul Webb aka Rustin Man, gestern: »Hollis war musikalisch ein Genie und es war mir eine Ehre und ein Privileg mit ihm in einer Band zu sein.«