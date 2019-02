Wald voller Leichen

JACEK BEDNARCZYK POLAND OUT/EPA/dpa Gedenken im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-II-Birkenau an die ermordeten Roma (2.8.2009)

Über die Ermordung der jüdischen Bevölkerung Polens während des Zweiten Weltkrieges ist viel geschrieben worden. Über den »Porajmos« genannten Massenmord an der osteuropäischen Romabevölkerung durch die deutschen Besatzer und ihre einheimischen Helfer gibt es hingegen vergleichsweise wenig Literatur. Das Thema war lange Zeit Stiefkind der Faschismusforschung. Nicht einmal die Anzahl der ermordeten Roma ist bekannt – man vermutet, dass sie irgendwo im sechsstelligen Bereich liegt. Umso verdienstvoller erscheint, dass der Verlag Friedenauer Presse die Erinnerungen des polnischen Komponisten und Musikers Edward Debicki in deutscher Übersetzung herausgegeben hat.

Debicki kommt aus einer Familie wandernder Musiker und wurde 1935 im Westen der heutigen Ukraine geboren. Das erste Drittel seines Buches »Totenvogel« ist eine Mischung aus Familiengeschichte und Anekdoten, die ein lebendiges, nicht verkitschtes Bild der Lebensweise umherziehender Romafamilien im Polen der Vorkriegszeit vermitteln. Wie der Autor im einleitenden Kapitel schreibt, lebten seine Vorfahren seit Jahrhunderten als umherziehende Musikanten in dieser Region und hatten in der Ära des polnischen Königreichs sogar am Hofe von Monarchen ihre Kunst zum besten gegeben. Die polnischen Roma wurden zwar, wie es Debicki anhand mehrerer Beispiele schildert, diskriminiert und waren häufig mit rassistischen Verhaltensweisen der Mehrheitsbevölkerung konfrontiert, auch landeten sie immer wieder aus nichtigen Anlässen in Polizeigewahrsam. Von einer Vertreibungs- oder gar »Ausrottungspolitik« indes konnte damals nicht die Rede sein. Die Roma waren polnische Staatsbürger, wenn auch wenig geliebte.

Ab der Hälfte des Buches wird die Lektüre dann schwer erträglich – in zahlreichen Episoden beschreibt Debicki das Grauen der Besatzungszeit. Mit dem deutschen Überfall auf Polen hatte sich die Lage der Roma grundlegend geändert. Die Familie des Autors erfuhr 1942 von Massenerschießungen durch deutsche Militärs und flüchtete daraufhin nach Osten. Doch auch hier gab es reihenweise Massaker an Romafamilien, verübt von deutschen Besatzern und mit ihnen kooperierenden Milizen des ukrainischen Nationalistenführers Stepan Bandera. Den Milizen ging es darum, ihr Territorium gewaltsam von allen nichtukrainischen Bevölkerungsgruppen zu säubern. Neben Polen, Russen und Juden traf es auch Roma.

Das Umherziehen wurde für Romafamilien zu einem Wettlauf mit dem Tod. Zwischenzeitlich wurden sie als Zwangsarbeiter beim Abriss eines Ghettos eingesetzt, dessen jüdische Bewohner zuvor ins Konzentrationslager deportiert worden waren. Roma, die versuchten, versteckten Juden zu helfen, drohte dasselbe Schicksal. Um nicht das Los anderer Roma zu teilen, die von den Besatzern sofort ermordet oder ins Konzentrationslager geschafft worden waren, flüchtete Debickis Familie in den Wald. Dort erlebte sie Kämpfe zwischen deutschen Besatzern und mit ihnen verbündeten Bandera-Einheiten auf der einen und polnischen sowie sowjetischen Partisanen auf der anderen Seite. Von den Partisanenabteilungen wurden die Roma zwar nicht behelligt, doch waren die zumeist militärisch schwächer. Debicki schreibt, dass sich die Familienmitglieder nur retten konnten, indem sie ihre polnische Herkunft verschwiegen und sich als ukrainische Roma ausgaben. Ukrainische Roma wurden von den Bandera-Einheiten zwar ausgeraubt, aber nicht zwingend getötet.

In den letzten Abschnitten schildert Debicki eine Monate währende Odyssee des Grauens durch ein totes Land: Die Wälder sind voller Leichen, in den ausgeplünderten, verwüsteten Siedlungen leiden die Menschen an Hunger. Kinder sterben an Krankheiten oder schlicht an Entkräftung, sie werden im Wald verscharrt. Dass der Autor gemeinsam mit ein paar Angehörigen anderer Familien überlebt, verdankt er wahrscheinlich der Begegnung mit Miska – letzter Überlebender eines Trupps sowjetischer Soldaten, denen es eine Zeitlang gelungen war, sich vor deutschen Truppen in den Wäldern zu verbergen. Miska beschützt die Familie und hilft bei der immer schwieriger werdenden Beschaffung von Lebensmitteln. Als sie im Sommer 1944 schließlich auf eine erste siegreich vorrückende sowjetische Einheit treffen, sind Debicki und seine Angehörigen am Ende ihrer Kräfte.

»Totenvogel« endet 1947 mit der Rückkehr der Familie nach Polen. Angemerkt sei, dass für die Roma der diskriminierende Begriff »Zigeuner« verwendet wird. In der Verlagsbemerkung steht, es sei der ausdrückliche Wunsch des Autors gewesen, die im polnischen Originaltext verwendete Bezeichnung nicht zu ändern. Davon abgesehen, sind Familiengeschichte und Kindheitserinnerungen Debickis allemal lesenswert und darüber hinaus wichtige Primärquellen der Faschismusforschung. Man sollte »Totenvogel«, dieses so ungewöhnliche wie bedeutsame Stück antifaschistischer Literatur, unbedingt zur Kenntnis nehmen.