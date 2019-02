Geschönter Ausblick

Kay Nietfeld/dpa Höhere Mächte in Sicht: Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD)

Dem Finanzminister stärkte die Meldung aus Wiesbaden am Freitag den Rücken. Das deutsche Wirtschaftswachstum sei lediglich »ins Stocken geraten«, erklärte das Statistische Bundesamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bleibe im vierten Quartal 2018 mit 0,0 Prozent auf demselben Niveau wie zwischen Juli und September. »Die konjunkturelle Lage in Deutschland war damit im Jahr 2018 zweigeteilt: In der ersten Jahreshälfte 2018 war das BIP gestiegen, und zwar um 0,4 Prozent im ersten und 0,5 Prozent im zweiten Quartal.« Im dritten Quartal sei das BIP dagegen um 0,2 Prozent zurückgegangen. Schlussfolgerung: Für das gesamte Jahr 2018 ergebe sich daraus ein Anstieg von 1,4 Prozent.

Für Olaf Scholz (SPD) gibt es deshalb auch keinen Anlass zur Sorge: »Wir haben unverändert eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung«, sagte er am Montag im RBB-Inforadio. Das Wachstum habe sich zwar verlangsamt, er erwarte aber weiter eine Steigerung, wenn auch nur noch gedämpft. Dies sei aus den wirtschaftlichen Daten für die weltweite Situation als auch für Europa und für Deutschland zu schließen. Den hiesigen Wohlstand könnten höchstens höhere Mächte bedrohen, wie der Handelsstreit mit den USA oder der »Brexit«.

Im dritten Quartal war das BIP des Landes erstmals seit dreieinhalb Jahren geschrumpft. Bei zwei Vierteljahreszeiträumen in Folge mit sinkender Wirtschaftsleistung spricht man von einer Rezession.

Doch die Wiesbadener Statistikbehörde machte am Montag vermeintlich positive Wachstumsimpulse aus. Im vierten Quartal 2018 sei deutlich mehr investiert worden als im dritten von 2018, insbesondere in Bauten (plus 1,3 Prozent). In dem Sektor hätten Unternehmer im letzten Monat des Jahres so viele Aufträge an Land gezogen wie noch nie in diesem Zeitraum, teilte die Behörde mit. Sie summierten sich auf 7,3 Milliarden Euro und lagen so um 10,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. »Damit ist der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Dezember in Deutschland erreicht worden«, erklärte sie dazu. 2018 seien insgesamt so viele Auftragseingänge gemeldet worden wie seit 24 Jahren nicht mehr. Sie summierten sich auf 79,5 Milliarden Euro, womit die Summe von 2017 um gut zehn Prozent übertroffen wurde.

Für die Ökonomen Friederike Spiecker und Heiner Flassbeck ist das kein Grund, um in Jubel auszubrechen. Die Aufträge in der Bauwirtschaft spielten quantitativ kaum eine Rolle, fertiggestellte Häuser seien der Maßstab. »Bemerkenswert fanden wir nur, dass das Amt in seinen Verlautbarungen der Bauwirtschaft besondere Impulse für die Konjunktur zugesprochen hat«, schrieben Spiecker und Flassbeck am Montag auf dem Wirtschaftsportal Makroskop.eu. Davon könne aber, gemessen an den vorhandenen Zahlen, nicht die Rede sein.

Vielmehr seien die volkswirtschaftlichen Absatzbewegungen vom verarbeitenden Gewerbe bestimmt. Dieses – »zusammen mit Handel und Baugewerbe« – determiniere sehr stark den zyklischen Verlauf, »weil hier die Güter produziert werden, deren Nachfrage ganz besonders von den Einkommens- und Gewinnerwartungen von Unternehmen und Verbrauchern abhängt«.

Im zweiten Halbjahr 2018 habe es ohne Zweifel einen zyklischen Abschwung gegeben, der sich in klaren Ergebnissen des produzierenden Gewerbes (verarbeitende Industrie und Bauwirtschaft) niederschlage. Im vierten Quartal habe die Bauwirtschaft mit rückläufigen Leistungen das Gesamtergebnis noch einmal nach unten gezogen. Insgesamt gebe es »keinen Zweifel, seit dem Höhepunkt im Mai 2018 ging es fast durchweg bergab mit der deutschen Konjunktur, weil die von jedem Konjunkturzyklus besonders betroffenen Bereiche einbrachen».