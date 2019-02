Boris Mahlau/Taglicht Media/ARTE In China wird künftig verstärkt mit elektrischem Antrieb gefahren: »Ausgebremst – Der Überlebenskampf der Autobauer«

Ausgebremst

Der Überlebenskampf der Autobauer

Die Skandale der letzten Jahre haben die Autobauer so sehr in ihren Grundfesten erschüttert wie der Missbrauch die katholische Kirche. Also gar nicht. Es wird weiter gelogen, man fühlt sich unantastbar. Im Wettstreit um Technik und Marktanteile verschieben sich, VW-Betrug sei Dank, die Machtverhältnisse. China investiert kräftig in Elektromobilität, um seine Vorreiterrolle in der Automobilbranche noch weiter auszubauen. In Zukunft muss jedes zehnte Auto in China ein Elektro- oder Hybridmodell sein. Sonst drohen empfindliche Strafzahlungen.

Arte, 20.15 Uhr

Kleiner Acker, große Politik – Streit ums Gas

Über 1.700 Kilometer soll Gas aus den sibirischen Gasfeldern durch die Ostsee nach Europa geliefert werden. In der Reportage wollen Gesine Enwaldt und Malte Heynen nachweisen, dass das Projekt dem Klima schadet. Ihr Ergebnis: Mit »Nord Stream 2« sind die Klimaziele von Paris nicht einzuhalten. Aber mit US-Fracking-Flüssiggas schon?

RBB, 21.00 Uhr

Die Schweizer Geheimarmee P-26

Es waren unauffällige Schweizer: Mitglieder der Geheimarmee P-26, die für den Falle eines Krieges mit der Sowjetunion herangezogen werden sollten. Als die Öffentlichkeit erstmals im Februar 1990 von der geheimen Organisation erfuhr, bestätigte der Bundesrat die Existenz umgehend. Unter größter Geheimhaltung hatten Militante gelernt, Verfolger abzuschütteln, geheime Funkanlagen zu bedienen und Goldvorräte zu horten. Die Enthüllung kommt just zur selben Zeit, als NATO-Länder ähnliche Organisationen preisgeben, von denen einige, siehe Italien, mit Faschisten Kontakte gepflegt haben. Jetzt haben wir im Westen überall neue Polizeigesetze, die die Unterdrückung in kommenden Krisen sicher stellen soll.

3sat, 22.25 Uhr

Nordirland – Fotos, die Geschichte schrieben

Von den späten 1960ern bis Mitte der 1990er Jahre herrschte extreme Gewalt in Nordirland: Mehr als 3.500 Menschen kamen ums Leben. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der örtlichen Pressefotografen, die in ihren eigenen Heimatstädten zu Kriegsberichterstattern wurden. Die Ereignisse sind lang her, doch die Bilder sind im Kopf geblieben. Und werden mit dem Brexit wieder real?

Arte, 22.50 Uhr