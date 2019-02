Twentieth Century Fox »Du kannst auch ätzender Sarkasmus dazu sagen« – Lee Israel (Melissa McCarthy) und Jack Hock (Richard E. Grant)

Eine sichtlich angewiderte Frau genehmigt sich noch ein Schlückchen. Sie arbeitet als Korrekturleserin für ein New Yorker Anwaltsbüro, säuft wie ein Loch, flucht wie ein Leichtmatrose. Was zuviel ist, ist zuviel. Sagen sich auch ihre jüngeren Kollegen und ihr Chef. Mit dem Brotjob ist es vorbei, der Abstieg unvermeidlich. Die Frau packt resigniert ihr Zeug zusammen, verlässt das Büro, nicht ohne ihren dreifachen Scotch runterzustürzen und das nunmehr leere Glas in ihre Tasche zu stecken. Sie läuft in der Morgendämmerung durch die Straßen von Manhattan, eine zwischenmontierte Woody-Allen-New-York-Postkarten-Totale bestätigt noch einmal den Ort des Geschehens, und kommt in ihrem Apartment an, wo sie schließlich, nachdem sie noch einige tote Fliegen von ihrem Kopfkissen gewischt hat, in ihrer Straßenkleidung schwer durchatmend auf dem Bett einschläft.

Bei der Frau handelt es sich um die Komikerin Melissa McCarthy in der Rolle der Schriftstellerin Leonore Carol »Lee« Israel (1939–2014) in Marielle Hellers Verfilmung von Lees Memoiren »Can You Ever Forgive Me? Memoirs of a Literary Forger« (2008). Bereits Hellers Debütfilm »The Diary of a Teenage Girl« war ein literarisches Porträt. Damals waren die Erinnerungen der Comiczeichnerin Phoebe Gloeckner die Vorlage. Ein Porträt anderer Zeiten mit anderen Sitten: Kalifornien in den späten 70ern, Spät-Hippie-Protopunk-Drogen-Sex-Libertinage. In »Can You Ever Forgive Me?« geht es auf den ersten Blick wesentlich distinguierter zu. Die Welt der New Yorker Literaten der frühen 1990er. Die Eröffnungssequenz spielt im Jahre 1991, ungefähr 100 Jahre nach Dorothy Parkers Geburtsjahr (1893). Warum Dorothy Parker? Zum einen ist Dorothy Parker ein Symbol für die untergegangene literarische Welt des alten New York, dem die Lee-Israel-Generation noch nostalgisch nachhängt – eine Welt des Saufens und Schreibens und der sardonischen Schlagfertigkeit. »Caustic wit (du kannst auch ätzender Sarkasmus dazu sagen) is my religion«, sagt programmatisch die Lee-Israel-Figur in dem Film.

Dorothy Parker ist die professionelle wie private Obsession von Lee Israel. Ihre Nachtlektüre neben ihrem von Fliegenleichen übersäten Bett ist – was sonst? Der Sammelband »The Portable Dorothy Parker«. Konsequenterweise ist die Phrase, die Lees Memoiren und nun auch der Verfilmung den Titel gibt, nichts anderes als ein Dorothy-Parker-Zitat. Allerdings ein falsches. Lee hat den Brief ihres Idols, in dem es – selbstverständlich sarkastisch – verwendet wird, höchstpersönlich gefälscht. Die Details drumherum entnimmt sie der kanonischen Dorothy-Parker-Biographie »What Fresh Hell Is This?« (1987) von Marion Meade.

Das ist nämlich die zweite Karriere der Lee Israel. Sie fälscht vorgeblich persönliche Dokumente – im wesentlichen mit Schreibmaschine getippte Briefe von Ikonen der goldenen Zeit, »als das geschriebene Wort noch respektiert wurde«. Neben Dorothy Parker hauptsächlich Noel Coward und Louise Brooks. Nebenbei sind dies natürlich auch »queere« Ikonen. Wie überhaupt die New Yorker Sammler-Liebhaber-Antiquariatsszene mit ihren speziellen Messen und Buchhandlungen, wo die Fälschungen für beträchtliche Preise an den Mann oder die Frau gebracht werden, beiläufig »queere« Konnotationen hat.

Der Film mit seiner Manhattan-am-Morgen-Einleitung zu altem Lounge-Jazz, »I thought of you last night« (1952) der Sängerin Jeri Southern, und der damit verbundenen Nostalgie – das 1958er Album von Jeri Southern trägt den Titel »Coffee, Cigarettes and Memories« gibt es noch mehr zu sagen? – hat zunächst die Anmutung eines Anti-Woody-Allen. Eine Welt einer weißen literarischen Mittelklasse, aber brutaler, im Kern in ihrer Existenz bedrohter und mit unübersehbaren Spuren von »Queerness« versehen. Ein letzten Endes glücklicherweise doch sehr anderes New York als das der Woody-Allen-Filme.

Lee Israels eigene Homosexualität wird sehr beiläufig angedeutet. Sie hat eine Exfreundin mit dem Namen Elaine (Anna Deavere Smith), erscheint ansonsten aber fast asexuell – eine 51jährige dicke Alkoholikerin, die nach eigenem Eingeständnis »Katzen mehr liebt als Menschen«. Überhaupt überraschend beiläufig ist das Porträt, das Melissa McCarthy von dieser Frau gibt. Normalerweise geht sie weniger vorsichtig vor: Vor zwei Jahren wirbelte zum Beispiel ihr wöchentliche Parodie auf den damaligen Pressesprecher von Präsident Donald J. Trump – des unglücklich überforderten Sean Spicer – mit angemessen exzessiver Bösartigkeit erheblichen Staub auf.

Vor allem aber hat Lee Israel einen schwulen Saufkumpan und später auch Mittäter und Hehler beim zwischenzeitlich sehr florierenden Handel mit den Fälschungen: Jack Hock (Richard E. Grant), ein Relikt einer von der HIV-Epidemie – »Alle meine alten Freunde sind tot« – und dem ökonomischen Druck weggerafften schwulen Boheme, eine mehr oder minder obdachlose, von kleinen Drogengeschäften lebende zwielichtige Figur (selbstredend hochsympathisch).

Es ist also weniger ein Film über Fälschungen und die zweifelhafte Sucht nach Authentizität einer greifbaren Vergangenheit, die die nostalgischen Sammler umtreibt, sondern ein Film über eine tatsächlich echte Verzweiflung. Die ökonomische Verzweiflung einer ausgebrannten Freier-Autor-Existenz beispielsweise. Innerhalb weniger Jahre steigt Lee vom Bestsellertum zur Sozialhilfe ab – »I plummeted from best-sellerdom to welfare«, schreibt sie.

Nach Jahren ordentlicher Erfolge sind die von ihr verfassten literarischen Biographien nicht mehr gefragt. Ihre Agentin – »eine Person mit der Warmherzigkeit von Dick Cheney« – ruft nicht mehr zurück. Auf einem kleinen Empfang der Agentin ist sie soweit unten, dass sie Toilettenpapier und einen Wintermantel mitgehen lässt. Wahres literarisches Elend.

Irgendwann ist Lee Israel so dauerbesoffen, dass sie nicht einmal merkt, dass Ursache von Gestank und Fliegenplage in ihrer Wohnung die Tonnen von Katzenscheiße unter ihrem Bett sind. Tierarztrechnungen kann sie ohnehin schon lange nicht mehr bezahlen. Da beschließt sie, statt über ihre Idole zu schreiben, mittels der Fälschungen zu ihren Idolen zu werden. »Ich bin eine bessere Dorothy Parker als Dorothy Parker es selber je war«. Ein gute Methode, sich selber aus dem Wege zu gehen.