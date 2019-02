Die taumelnde Stadt

Arno Declair/Deutsches Theater Berlin Mit Retromanie nichts am Hut – Fabian (Thorsten Hierse)

Hallo Berlin! Wie geht›s dir? Was ist hier eigentlich so Phase? Tja, man weiß es nicht genau. Die Aufbruchstimmung nach 1990 ist längst abgeflaut, die Krise des ersten Millenniumjahrzehnts ebenso. Die Retroseligkeit, der Rückblick der Stadt auf ihre grandiosen Zeiten der 20er und der 90er Jahre, kommt auch schon eine Weile immer wieder auf, um relativ folgenlos wieder zu verschwinden. Tourismus, Bau- und Mietprobleme – viel mehr ist da gerade nicht. Dabei stehen sehr bald die nächsten 20er an.

Vom Ende der originären 20er erzählt der Roman »Fabian« von Erich Kästner. Es ist Kästners erster Stoff für Erwachsene, zugleich so etwas wie die Abschlussarbeit in puncto Neue Sachlichkeit. In der Box des Deutschen Theaters Berlin findet der Roman pünktlich zu Kästners Geburtstag (am Premierensamstag vor 120 Jahren wurde er geboren; er starb 1974 in München) zu einer Theaterfassung, die den Roman mehr wertschätzend begleitet, als ihn herauszufordern oder selbst als Herausforderung zu begreifen.

Regisseur Alexander Riemenschneider hat mit Retromanie nichts am Hut, er verzichtet auf Effekte, wie man sie etwa aus der Erfolgsserie »Babylon Berlin« oder von Burlesk-Partys in Berlin-Mitte kennt. »Fabian« bleibt ein Kammerspiel, ein Live-Hörspiel mit Guckkastenbühne, ein Übungsstück für Schauspieler und Regie. Nicht, dass »Fabian« in der dramatisierten Fassung schlecht wäre: Der Roman kommt gut rüber, das sämtliche Charaktere spielende Trio (Birgit Unterweger, Thorsten Hierse, Bozidar Kocevski) ist in nahezu jeder Sekunde souverän, der Regie fallen hier und da interessante Effekte ein. Es ist auch nicht so, dass es keine Handlung gäbe, wie es das Ensemble eingangs des Stücks suggeriert, im Gegenteil: »Fabian« erzählt nach wie vor von den Irrungen und Wirrungen eines jungen Werbetexters in der Großstadt in Zeiten von Krise und Unsicherheit. Berlin in den 20ern eben.

Der Roman erschien 1931, die Nazis waren sprungbereit, und ähnlich wie Hans Fallada in »Kleiner Mann, was nun?« schaut Kästner in »Fabian – Die Geschichte eines Moralisten« genau hin, was das Soziale anbelangt, allerdings mit einer gediegeneren Erzählhaltung. Fabian ist nicht glücklich mit seiner Arbeit und gibt sich gern der Ausschweifung hin, was im Stück eine subtil verzweifelte Note bekommt. In einem Atelier lernt er eine Juristin kennen, die ihn allerdings verlässt, weil sie lieber zum Film will und er am Tag nach dem ersten gemeinsamen Geschlechtsverkehr prompt seinen Job verliert. Sein Freund Labude hadert mit den Seilschaften an der Uni, die an ihm und seinen Ambitionen vorbeigehen, am Ende bringt Labude sich um.

Klingt trist? Ist es im Roman gar nicht, dafür sorgen Kästners Sottisen, sein feinfühliger, manchmal ätzender Humor, die atmosphärischen Beschreibungen einer im Rausch taumelnden Stadt. Die freizügigen Stellen indes sind gar nicht so freizügig, Riemenschneider beschränkt sich hier und anderswo auf Andeutungen. Das Schicksal Labudes und Fabians unglückliches Ende hätte man sich heute vielleicht noch einmal genauer überlegt, doch Riemenschneider geht es eben gerade nicht um eine Neudeutung, Umdeutung oder Aktualisierung des Romans. Er bleibt dem Stoff im wesentlichen treu. Die Guckkastenbühne, die Requisiten aus Pappe und die Kostüme verleihen dem Ganzen dabei etwas Comichaftes, und zeitlupenhafte Momente oder das Busfahrtengerüttel sind lustig inszeniert.

Die Live-Musik von Tobias Vethake setzt dramaturgisch genau ein. Es sind auch die Elemente seiner elektronischen Sounds, die dem Stück eine weitere Ebene einziehen, man denkt: Ja, vielleicht ist das alles nicht so weit entfernt von dem, was Berlin seit den 90ern ausmacht, Wirtschaftskrisen und Ausschweifungen nämlich. Berufliche und private Probleme verstärken sich gegenseitig, Nazis und Kommunisten kommen auch vor – und müssen sich nach einer Schießerei verletzt ein Taxi teilen. Neu ist das alles nicht. Und es sind der Elektroniker Vethake und die drei auf der Bühne, die »Fabian« über das Niveau einer – wenn auch guten – Schulaufführung heben. Man spürt, dass alle mehr können.