Kriminalisiert

junge Welt

Am Montag hat in Cottbus der Prozess wegen Hausfriedensbruch gegen drei seit dem 4. Februar in Untersuchungshaft gehaltene Aktivisten von »Ende Gelände« begonnen. Vor dem Gericht versammelten sich Demonstranten, um die Angeklagten solidarisch zu unterstützen. Ursprünglich waren 18 Gegner des weiteren Kohleabbaus nach einer symbolischen Besetzungsaktion in den Tagebauen Jänschwalde und Welzow festgenommen worden. Die drei Angeklagten hatten sich geweigert, ihre Identität preiszugeben und blieben in U-Haft. (jW)