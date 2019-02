Nachts, wenn der Küchenchef kommt

Vincent West/Reuters Geht durch jeden Knochen, zum Austernöffnen aber eher ungeeignet

Als ich aufwachte, wusste ich sofort, dass ich nicht allein im Zimmer war; man spürt das ohne sichtlichen Beweis. Eine ganze Gänsefarmhaut rieselte über meinen Körper, aber nach einer bangen Weile entschloss ich mich, das Nachttischlicht anzuschalten. Neben meinem Bett saß auf einem Schemel ein großer, runder und schwerer Mann, dessen Alter ich auf Mitte sechzig taxierte; er hatte ein gutmütiges, bernhardinertreues großflächiges Gesicht und schon recht ansehnliche Tränensäcke.

»Ich muss um Entschuldigung bitten«, sagte er so leise, als könne jemand mithören. »Ich bin der Küchenchef dieser Klinik, und mit jedem Neuzugang bespreche ich den Speiseplan für die erste Woche.« Ich sah auf die Uhr, richtete mich im Bett auf und wurde misstrauisch. »Und das machen Sie morgens um halb drei? Wer soll Ihnen denn diesen Schmus abkaufen?«

Er hob die Arme. »Ich weiß, das klingt nicht sehr plausibel, aber ich habe ja sonst nie Zeit dafür.« Er versuchte, gewinnend zu lächeln, und sprach in aufgeräumtem Ton: »Kommen Sie, Schwamm drüber. Was möchten Sie essen? Morgens, mittags, abends – fangen wir doch mit dem Frühstück an.« Ich weiß nicht warum, aber ich bekam Lust, sein Spiel mitzuspielen. »Frühstück ist leicht«, sagte ich. »Eine Kanne Ingwertee, einen großen Obstsalat, Flusskrebse, ein Spiegelei, selbstverständlich von Demeter, französisches Baguette oder das, was man in Aufbackdeutschland als solches verkauft, französische Salzbutter, ein Naturjoghurt mit Rosinen, Nüssen und einem Löffel guten Honig, und ich bin zufrieden.«

Er schrieb alles mit. »Das kriegen wir hin. Wie sieht es am Mittag aus?« – »Moules-frites«, sagte ich ohne jegliches Nachdenken. »Miesmuscheln mit Pommes frites aus Fleur-Bleue-Kartoffeln, die schmecken tatsächlich nach Kartoffeln und sehen auch noch so schön aus in ihrem Blau-Lila. Den Sud für die Muscheln bereiten Sie folgendermaßen zu: Wasser, Mango-Chili-Essig, Stangensellerie, Sellerie, Paprika, ein Lorbeerblatt, Petersilie, Meersalz und schwarzen Pfeffer. Und achten Sie darauf, das Gemüse nicht zu zerkochen. Wenn es noch Biss hat, kann man es mitessen, es ist köstlich, und man kann auch die weichen Pommes frites eintunken und den Rest des Suds als Brühe trinken oder als Fond wegstellen; nach dem zweiten kurzen Aufkochen schmeckt er noch mal so gut.«

Wieder nickte der Koch. »Schön«, sagte er, »und zum Abendessen?« Langsam kam ich mir vor wie in der Fernsehserie »Es muss nicht immer Kaviar sein« mit Siegfried Rauch als smartem Agenten wider Willen, Hom me à femmes, Humanisten und passioniertem Koch. Der Gedanke amüsierte mich, und gutgelaunt gab ich meine Bestellung ab. »Ein schönes Stück Entrecôte, innen so schön rot wie das Banner der Revolution, ein bisschen Gemüse dazu, Fenchel, eine Schalotte, eine Zehe Knoblauch und grünen Pfeffer vom Amazonas. Der ist wirklich der Hammer. Aber Vorsicht – der ist extrem pfeffrig. Zum Nachtisch dann französischen und italienischen Rohmilchkäse, Ziege in allen Varianten, und zum Schluss eine Panna cotta oder ein Mandarinensorbet. Anschließend Espresso und kubanischen Tabak, das ganze kleine Menü unbedingt in guter Gesellschaft, und der Tag hat sich gerundet.«

»Mit Verlaub«, sagte der Koch und fiel sprachlich ins Altertümliche, »mir scheint, Sie sind ein Feinspitz und ein Connaisseur.« Ich winkte ab. »Ach was. Ich habe nicht viel Geld, eher wenig, und alles selbst verdient mit einer Arbeit, die ich liebe, und ich habe mich entschieden, mein Leben nicht mit Statuskrempel jedweder Art zu vertun. Und wenn man diese kulinarische, kulturelle und politische Alle-fressen-jeden-Fraß-Gesellschaft niederringen will, muss man gute Laune mitbringen. Es geht nicht um Privilegien, sondern um ein gutes Leben für alle, deren Herz für mehr schlägt als für das eigene Portemonnaie.«

»Gut, gut«, gab der Koch etwas gedankenabsent zurück, »das machen wir alles al gusto. Haben Sie einen besonderen Getränkewunsch?« Ich nickte. »Am Abend ein Glas Champagner aus einem guten Keller vorneweg, sonst ausschließlich Wasser, bitte. Ein guter Wein ist schon prima, aber eben auch zur Kapitalanlage herabgesunken, und Kapitalanlagen kann man nicht trinken.« Der Koch zögerte kurz, bevor er weitersprach. »Ich möchte Ihnen aber auch meine Leib-und-Magen-Speise kredenzen.« Ich sah ihn neugierig an. »Patientenauflauf«, flüsterte er. »Den gibt es dann übermorgen, kommen Sie bitte in den kleinen Speisesaal. Wir haben gerade so ein paar taufrische Neuzugänge bekommen, Sie glauben gar nicht, wie gut das schmeckt.« Er erhob sich. »Und jetzt muss ich gehen, in zwei Stunden beginnt die Frühschicht.« Sprachs und verschwand.

Am übernächsten Tag – das Essen am ersten Tag war vorzüglich gewesen, und ich hatte meine Liebste von morgens bis abends dazu einladen dürfen – humpelte ich in den kleinen Speisesaal, der trotz eines umwerfend guten Dufts nur schwach besetzt war. Ich suchte mir einen Platz, der Koch trug mir höchstpersönlich auf, zwinkerte mir verschwörerisch zu und sagte. »Voilà Monsieur – die Spezialität des Hauses.« Ich sog den Duft ein, der vom Teller aufstieg, sehr verlockend und sehr ungewohnt. »Na dann«, dachte ich und wollte zu Messer und Gabel greifen, als ich jäh feststellte, dass mir mein rechter Arm fehlte! Das konnte doch nicht sein! Hilflos und völlig durcheinander sah ich mich um; der Koch stand ein paar Meter entfernt, strich sich mit der linken Hand über seinen rechten Arm und winkte mir dann zu. Er lächelte wie ein glücklicher Buddha.

Und dann wachte ich auf, nass wie durchs Wasser gezogen, aber unversehrt.