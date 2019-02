Spagat zwischen den Klassen

John Sibley/Reuters Der konservative Unterhausabgeordnete Jacob Rees-Mogg betätigt sich als rechter Netzwerker

Die britische antifaschistische Organisation »Hope not Hate« (Hoffnung, nicht Hass) hat am Montag ihren neuesten Jahresbericht mit dem Titel »State of Hate 2019. People vs. the Elite?« (Stand des Hasses 2019. Volk gegen die Elite?) veröffentlicht. Darin finden sich auch folgende statistische Informationen, die auf einer von »Hope not Hate« in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage mit 30.000 Befragten basieren. Laut dieser Umfrage stimmen 68 Prozent der Aussage zu, dass es »keine politische Partei gibt, die für uns spricht«. 55 Prozent sagen demnach, das politische System sei »zerbrochen«. 76 Prozent seien der Auffassung, dass »Politiker nur die Interessen von Großkonzernen und nicht Menschen wie uns vertreten«. Nur zwei Prozent zeigten sich »beeindruckt« davon, wie die britische Politik mit dem »Brexit« umgeht, 89 Prozent seien hingegen »nicht beeindruckt«.

Im von »Hope not Hate« veröffentlichten Zahlenmaterial finden sich nur wenige Hinweise auf die Gründe für diese Stimmungslage. Man kann aber durchaus annehmen, dass eine wesentliche Ursache in der Sozialkahlschlagspolitik der vergangenen Jahrzehnte liegt. Die hohe Zustimmungsrate für die Aussage, dass keine Partei »für uns« spreche, zeigt, welche Herausforderung noch vor dem Linksprojekt von Labour-Chef Jeremy Corbyn liegt.

Derweil wird die Liste der im Laufe des vergangenen Jahres aus dem rechtsradikalen Milieu heraus begangenen Anschläge länger. So hatte der Londoner Friedhof Highgate am Samstag mitgeteilt, dass zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage das Grabmal von Karl Marx (siehe jW vom 7.2.) mit rechten Parolen beschmiert worden sei. Auf den von der Friedhofsverwaltung veröffentlichten Fotos ist unter anderem in großen Lettern zu lesen: »Architekt von Genozid, Terror, Unterdrückung, Massenmord« und »Denkmal für den bolschewistischen Holocaust«. Die organisierte außerparlamentarische Rechte Großbritanniens ist zersplittert und zerstritten, aber für solche Aktionen braucht es ohnehin nur eine kleine Zahl von Aktivisten.

Der Rechten gelingt es, von der im Land herrschenden Stimmungslage zu profitieren. Sie kann aus dem Pool der Unzufriedenen schöpfen. Im Juli mobilisierte die »Democratic Football Lads Alliance« (DFLA) rund 10.000 Demonstranten nach London, um »Freiheit für Tommy Robinson« zu fordern. Die DFLA ist eine britische Variante von »Hooligans gegen Salafisten«. Tommy Robinson, dessen bürgerlicher Name Stephen Yaxley-Lennon lautet, war lange der Anführer von deren Vorgängerorganisation, der »English Defence League« (EDL).

Robinson wurde 2018 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er einen Livestream von einem Gerichtsverfahren in Leeds ausgestrahlt hatte, obwohl jede Berichterstattung vom zuständigen Richter verboten worden war. In der Verhandlung ging es um den Missbrauch minderjähriger Jugendlicher durch eine Gruppe muslimischer Männer. Robinson, ein ehemaliges Mitglied der faschistischen British National Party, nutzte den Prozess zum Verbreiten von antimuslimischer Propaganda über von ihm betriebene Medienkanäle auf Plattformen wie Facebook, Youtube oder Twitter.

Dadurch erweckte er das Interesse internationaler rechter Netzwerke. Das »Middle East Forum«, ein dem derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump nahestehender Thinktank, spendete 300.000 Pfund zur Finanzierung von Robinsons Anwälten. Der für »Religionsfreiheit« zuständige US-amerikanische Botschafter in London intervenierte in der Frage Robinson bei der britischen Regierung, während Donald Trump Junior, der Sohn des Präsidenten, den Rechtsausleger via Twitter unterstützte.

Tatsächlich sind es genau jene von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnten Eliten, die hinter dem Aufbau rechter Strukturen in Großbritannien stecken. Immer geht es um die Errichtung von Verbindungsstrukturen zwischen nationalkonservativen und faschistischen Kreisen. Ein Beispiel ist die von dem prominenten »Brexit«-Befürworter und konservativen Unterhausabgeordneten Jacob Rees-Mogg geleitete »Traditional Britain Group«. Diese Gruppe organisiert regelmäßige hochpreisige Veranstaltungen, an denen unter anderem führende Köpfe der AfD oder der österreichischen FPÖ teilnehmen. Zu nennen ist auch die »Oxford Union«, ein wichtiger Debattierklub an der gleichnamigen Universität. Hier werden regelmäßig Redner vom rechten Rand eingeladen, darunter die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, im November 2018 oder Marine Le Pens Nichte Marion Marechal-Le Pen im Januar 2019.

Dieser elitäre Charakter ist für rechte Straßenmobilisierungen aber auch ein Problem. Am 8. Februar veröffentlichte der Blog von Organisatoren eines antifaschistischen Festivals aus Manchester ein Interview mit einem EDL-Aussteiger. Er berichtete von »Typen aus der Mittelklasse«, die in der EDL das Sagen gehabt hätten. Heute sei der EDL-Aussteiger im linken Lager aktiv, »weil hier eher Menschen wie ich aus der Arbeiterklasse zu finden sind«.