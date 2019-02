»Anschein einer Einflussnahme«

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Champagner im Regal: Wenn in Botschaften, Behörden und Ministerien gefeiert wird, helfen Konzerne gerne bei der Rechnung aus

Wenn Unternehmen der Politik mit Geld unter die Arme greifen, dann ist der Vorwurf der Landschaftspflege oft nicht weit entfernt. Vor kurzem veröffentlichte Berlin-Partner, ein »einzigartiges Public Private Partnership«, an dem das Land Berlin mittelbar beteiligt ist, welche Unternehmen das »19. Berliner Hoffest« des Regierenden Bürgermeisters im Juni 2019 sponsern werden. Firmen können sich gegen Bezahlung auf dem Fest präsentieren. Die »Unternehmenspräsentation – Standard« kostet 11.305 Euro, die »Unternehmenspräsentation – Erweitert« 20.230 Euro. Unter den Sponsoren des Politikfests sind u. a. der ADAC, Bayer und Coca-Cola. »Nutzen Sie das positive Image des Berliner Hoffestes und präsentieren Sie Ihr Unternehmen«, wirbt Berlin Partner. Zum Programmpunkt gehört auch ein »Exklusiver ›Vorab-Empfang‹ für alle Kooperationspartner auf Vorstands- bzw. Geschäftsführerebene mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller« sowie ein »Rundgang des Regierenden Bürgermeisters«.

Auch Ministerien auf Bundesebene lassen sich von der »Wirtschaft« gerne »unterstützen« . Alle zwei Jahre veröffentlicht das Bundesinnenministerium (BMI) einen Sponsoringbericht, für den die einzelnen Ministerien dem BMI Informationen zu den Sponsorings aus ihrem Zuständigkeitsbereich schicken.

jW konnte Einsicht in alle Akten des BMI zum 5., 6. und 7. Sponsoringbericht (Zeiträume 2011–2013, 2013–2015 und 2015–2017) nehmen. Umsonst ist das nicht: Für die Einsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz verlangte das BMI 620 Euro Gebühren. Die um Vermittlung gebetene Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit war der Auffassung, dass die Gebühren zu hoch sind, doch auch nach einem 14 Monate dauernden Vermittlungsverfahren blieb das BMI bei seiner Gebührenforderung. Am Ende kam das Geld durch ein von 25 Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglichtes Crowdfunding zusammen. Als bereits alle Gebühren beglichen waren, zögerte das BMI die Auskunft weiter heraus.

Aus den herausgegebenen Unterlagen geht hervor, dass in großem Umfang Unternehmen, die von den Entscheidungen der öffentlichen Stellen betroffen sind, genau diese »gesponsert« haben. So sponserte der Flughafenbetreiber Fraport das Bundesverkehrsministerium, von dessen Entscheidungen Fraport unter anderem in Sachen Fluglärm betroffen ist. Der Rüstungskonzern EADS Deutschland (jetzt Airbus) sponserte eine Sportschule der Bundeswehr. Verwendungszweck: »Ausgestaltung von Sportveranstaltungen, Verbesserung der Infrastruktur für die Freizeitgestaltung der Teilnehmer, Ausgestaltung von repräsentativen Veranstaltungen«. Das Auswärtige Amt, dessen Mitarbeiter ständig Dienstreisen unternehmen, nahm Sach- und Geldleistungen mehrerer Airlines an.

»Namhafte Unternehmen«

Wie nun bekannt wird, hat sich der Bundesrechnungshof mit dieser Praxis bereits befasst. In einem Bericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages von 2013, den der Rechnungshof auf Anfrage erst nicht herausgeben wollte und dann teilweise geschwärzt ins Netz stellte, heißt es, zu »knapp einem Viertel« seien »namhafte Wirtschaftsunternehmen Geber, die gleichzeitig projektbezogene Zuwendungen erhalten«.

jW liegt auch eine vertrauliche Vorlage des Bundesrechnungshofs zum 6. Sponsoringbericht von 2015 vor. Darin wird der Anteil der Unterstützung »aus der Nähe« auf 60 Prozent vom gesamten Sponsoringaufkommen beziffert. Die geübte Praxis berge »die Gefahr, dass durch die Annahme von solchen Leistungen der Anschein einer Einflussnahme entstehen kann«. Der Bundesrechnungshof forderte, dass derartiges Sponsoring eingestellt wird – bislang ohne Folgen.

Das Sponsoring nimmt mitunter seltsame Züge an. So geht aus internen Dokumenten der Bundesregierung, die jW vorliegen, hervor, dass sich etwa das Arbeitsministerium ein Buch mit dem Titel »BMW art cars« sponsern ließ und das Bundesverteidigungsministerium »800 Flaschen alkoholfreies Bier, anl. Besuch der MdB in Afghanistan«.

Auch die Kulturindustrie macht mit: So wie Marilyn Monroe die US-Armee im Koreakrieg unterstützte, werden auch immer wieder deutsche Künstler zur Bundeswehr nach Afghanistan eingeflogen. Dem aktuellen Sponsoringbericht ist zu entnehmen, dass die »Künstlergruppe ›Rebell Comedy‹« das deutsche »Einsatzkontingent der Bundeswehr« mit zwei gagenfreien Auftritten »in Kabul und Masar-i-Scharif« im Wert von »15.000,00 Euro« sponsern wollte. Der Auftritt habe »nie stattgefunden, da er kurz vorher durch uns abgesagt wurde«, erklärt auf Nachfrage »Rebell Comedy«-Geschäftsführer Daniel de Graft Asiedu, der jedoch zum Motiv für den Auftritt keine Auskunft geben wollte. »Zu der Motivation der ›Rebell Comedy‹ hinsichtlich ihres Engagements können keine Angaben gemacht werden«, so eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums auf Anfrage. Das BMI korrigierte den Sponsoringbericht in diesem Punkt erst Anfang Januar.

Der aktuelle Sponsoringbericht listet eine Reihe weiterer gagenfreier Auftritte für die Bundeswehr: Einen Gig der Band »Reached« in Novo Selo (Kosovo) für 9.700 Euro, eine Einlage der Showpianisten »David und Götz« in Masar-i-Scharif im Wert von 8.000 Euro, einen Auftritt der »Bremer Musical Company« in Koulikoro (Mali) mit einem Gegenwert von 6.000 Euro und einen Showact der »M-Bates« in Prizren (Kosovo) im Wert von 10.000 Euro. Auf der Internetseite »Solidarität mit Soldaten« heißt es, die Nürnberger Rockband sei bereits 2011 durch Afghanistan getourt und habe auf dem Hinweg »einen Song für die Jungs in Afghanistan geschrieben«, der eingeschlagen habe »wie eine Bombe«.

Catering in Saudi-Arabien

Viel interessanter sind jedoch Sponsorings von Wirtschaftsunternehmen, bei denen es um hohe Summen geht. So erhielt die deutsche Botschaft in Rom von Volkswagen 2011 für ein Konzert 50.000 Euro, für ein weiteres im Folgejahr 10.000 Euro, für ein Sommerfest der Botschaft im selben Jahr flossen ebenfalls 10.000 Euro. Audi ließ für die deutsche Vertretung in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eine »Geldleistung« und ein »Catering« im Wert von 6.100 Euro springen. Wie aus dem vorletzten Sponsoringbericht hervorgeht, erhielt die Botschaft in Washington 2012 zum Einheitstag 23.100 Euro vom Rüstungskonzern EADS.

Das Auswärtige Amt räumte auf Nachfrage ein, dass der letzte Sponsoringbericht zwei Fehler enthält. Hier ging es u. a. um ein Sponsoring durch die Lürssen Logistics GmbH & Co. KG, die einen Auftritt von Deutschland als Gastland bei einem Festival in Saudi-Arabien mit 50.000 Euro gesponsert hat. Der Konzern stellt Kriegsschiffe her. 2016 hat der Bundessicherheitsrat, dem auch der Außenminister angehört, der Lürssen-Werft den Export von Patrouillenbooten an Saudi-Arabien genehmigt.