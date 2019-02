Seit dem frühen Morgen befanden sich die Beschäftigten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck am Dienstag im Warnstreik. Aufgerufen hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Nach deren Angaben beteiligten sich etwa 550 Lohnabhängige – davon 250 in Kiel und 300 in Lübeck, wie der NDR am Dienstag berichtete. Es gehe nicht nur um mehr Geld, sagte Verdi-Sprecher Christian Godau dem Sender. »Die Kollegen sind frustriert wegen des viel zu geringen Personals und der extremen Arbeitsverdichtung.« (jW)