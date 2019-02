Streit neu entfacht

Daniel Bockwoldt/dpa Getriebe oder revolutionäres Potential? Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Jenfeld, Spätsommer 2015

Zu einer Fachkonferenz zum Thema »Fluchtursachen – Migration – Integration«, hatte die Bundestagsfraktion Die Linke am Sonntag in Berlin eingeladen, nachdem es, wie deren Vizechefin Sevim Dagdelen zur Begrüßung sagte, gelungen sei, »die emotionale Debatte in konstruktive und sachliche Bahnen zu lenken«. Allerdings drohte der innerparteiliche Streit über »offene Grenzen für alle« als kurz-, mittel- oder langfristiges Ziel während dieser Veranstaltung gleich wieder zu eskalieren. Und diesmal lag es nicht an der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht, die entschuldigt fehlte, sondern an externen Referenten.

Vertreter beider Hauptpositionen hatten jeweils Fachleute oder Publizisten eingeladen, durch die sie sich in ihrer Haltung bestätigt sahen, die sich aber, verglichen mit ihnen, weniger Sorgen um den Zusammenhalt der Partei machen müssen. Hannes Hofbauer, Autor des Buches »Kritik der Migration: Wer profitiert und wer verliert«, gab beispielsweise zu, dass er sich darin »unkorrekt« ausdrücke, um die Verkaufszahlen zu erhöhen. Als daraus zitiert wurde, fielen Zwischenrufe wie »krass« oder »rassistisch«, worauf der Österreicher antwortete: »Des is’ net nur für euch g’schrieben«.

Zwar thematisiert Hofbauer auch Fluchtursachen wie Waffenexporte, für die Entscheidungsträger in den Zielländern verantwortlich sind und will erklärtermaßen den Kreislauf von »Schießen, Flüchten, Helfen« durchbrechen. Im Zusammenhang mit Ausbeutung sprach er aber am Sonntag auch von der Abfolge »Inwertsetzen, Flüchten, Helfen«, die notfalls auch beim Helfen zu durchbrechen sei. Die Linke verwechsle »das Schicksal des einzelnen Migranten mit der Funktion der Migration«, so Hofbauer. Das Kapital brauche Migranten als billige Arbeitskräfte.

Dr. Boniface Mabanza Bambu von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg erklärte dagegen, wenn einem Kontinent der natürliche Reichtum entzogen werde, müsse daraus das Recht abgeleitet werden, »dem Reichtum zu folgen«. Wichtiger als Entwicklungshilfe sei es, »den Diebstahl in der Welt« zu stoppen.

Drei weitere Panels mit jeweils vier Diskutanten gab es zu den Themen »Globale Migration«, »Einwanderungsrecht und Integration« sowie »Internationale Solidarität«. Referenten beider Seiten hielten sich aber nur zum Teil an die Fragestellungen. Befürworter offener Grenzen, die sich wissenschaftlich mit Flucht und Migration befassen, fühlten sich teilweise eher zu empörten Meinungsbeiträgen im Aktivistenstil genötigt. Ob Migration eine »soziale Bewegung« ist, die den Kapitalismus herausfordert, oder ob sie ihm nützt, wurde streckenweise wie eine Glaubensfrage diskutiert.

Dass »der neoliberale Kapitalismus Migration instrumentalisiert«, hatte auch der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Prof. Mohssen Massarat betont. Er selbst habe aber vom Recht auf Migration Gebrauch gemacht und »große Sympathie« für alle humanistischen Argumente, so der gebürtige Iraner.

Andere Podiumsgäste und Teilnehmer mit Migrationshintergrund fühlten sich durch Diskutanten wie Hofbauer zum Teil »existentiell in Frage gestellt«. Für ähnliche Reaktionen sorgte die Historikerin und Romanautorin Ruth Berger, die 2015 im Onlinemagazin Telepolis über negative Folgen von Einwanderung geschrieben hatte und sich auf der Konferenz mit wenig sachkundigen Beispielen aus der Türkei verzettelte.

Jendrik Scholz, Abteilungsleiter Arbeits- und Sozialpolitik im DGB Baden-Württemberg, präsentierte Arbeitsmarktdaten über verschiedene Migrantengruppen und sprach von einer »Willkommenspolitik« der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). »Keine Bundesregierung hat das Asylrecht so verschärft wie diese«, stellte Prof. Manuela Bojadzijev, Vizedirektorin des Berliner Instituts für Empirische Integration und Migrationsforschung, klar.

Linksparteichef Bernd Riexinger erklärte in einer Wortmeldung, es sei nicht die Aufgabe von Linken, Einwanderung zu regulieren. Die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) meldete sich zwei Mal und sprach sich zuerst vehement für offene Grenzen aus, verwies dann aber auf ein Konzept für ein linkes Einwanderungsgesetz, das sie mit erarbeitet habe. Darin ist von vielen Erleichterungen, aber nicht von einem bedingungslosen Bleiberecht die Rede. Breitenbach sagte, sie mache sich Sorgen, dass hier lebende EU-Migranten ohne Anspruch auf Sozialleistungen bald »verrecken« müssten, wenn bundespolitisch nichts passiere.

Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler sagte in einem Schlusswort, es gehe nicht darum, Grenzen zu öffnen, um Menschen, die ankommen, ihrem Schicksal zu überlassen. Eine »Legitiminerung des Sterbenlassens« durch Grenzregime sei aber für Die Linke auch keine Option.