Wie weiter im Kampf um mehr Personal?

Uwe Anspach/dpa Streikkundgebung während der Tarifauseinandersetzung für mehr Personal in den baden-württembergischen Unikliniken (Heidelberg, 25.1.2018)

Sehr viele Teilnehmer der Streikkonferenz am vergangenen Wochenende in Braunschweig interessierten sich für die Arbeitsgruppen, die sich mit der Bewegung für mehr Personal in den Krankenhäusern auseinandersetzten. Dort wurde eine Bilanz der bisherigen Gewerkschaftsarbeit auf der politischen, tariflichen und betrieblichen Ebene gezogen.

Hinsichtlich der Beurteilung der einschlägigen Politik von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bestand noch weitgehend Einigkeit. Zwar würde laut Pflegepersonalstärkungsgesetz jede zusätzliche Pflegestelle ab 2019 vollständig finanziert. Verdi-Sekretär Michael Quetting warnte jedoch vor Entsolidarisierungsprozessen innerhalb der »Bewegung« für mehr Personal in den Krankenhäusern. Angesichts des Personalmangels könne ein Wettbewerb zwischen den Kliniken entstehen, der von Betriebsräten eventuell mitgetragen werde. Darüber hinaus könne auch von einem weiteren Spaltungsversuch innerhalb der Belegschaft gesprochen werden. Erst jüngst habe der Konzern Helios-Kliniken angekündigt, die Verbesserungen in der Pflege von einem separaten Pflegetarifvertrag abhängig zu machen. Verdi strebt dagegen eine Weiterentwicklung des Konzerntarifvertrages an, der Lohnsteigerungen für alle Beschäftigtengruppen vorsieht.

Die bisher ausgehandelten Vereinbarungen mit den Kliniken in Berlin, Düsseldorf, Essen, Homburg und Augsburg wurden unterschiedlich bewertet. Die einen legten Wert darauf, die erstrittenen Maßnahmen im Falle von unterbesetzten Diensten – wie etwa Entlastungstage und Bettenschließungen – nicht überzubewerten. Andere betonten die Regelungen, mit denen die Belegschaft die Möglichkeit habe, in die Personalbedarfsplanung der Klinikleitungen einzugreifen. Die einen stellen sich auf jahrzehntelange Kämpfe um die schrittweise Ausweitung der tariflichen Regelungen ein. Andere wiesen darauf hin, dass es wirkliche Entlastung in diesem neoliberal umgebauten Versorgungssystem niemals geben werde.

Die betrieblichen Auseinandersetzungen – wo es denn welche gab – wurden von den Anwesenden als Erfolg gewertet. Ohne den Einsatz von externen »Organizern«, das wurde auch deutlich, wäre die Bewegung für mehr Personal im Krankenhaus vermutlich bereits am Ende. Sie hätten in vergangenen Kämpfen geholfen, neue Mitglieder zu gewinnen und betriebliche Gewerkschaftsstrukturen aufzubauen.

Aber Organizingeinsätze kosten Geld. Verdi wurde erst im letzten Jahr mit jeweils 35 Streiktagen in Düsseldorf und Essen finanziell beansprucht. Insofern gingen die Einschätzungen, was die Bereitschaft des Verdi-Bundesvorstandes betrifft, es auf weitere Auseinandersetzungen ankommen zu lassen, auseinander. An dieser Stelle kommt das »Strategiepapier«, das der Bundesfachbereichsvorstand von Verdi vergangenen Oktober beschlossen hatte, ins Spiel. Darin heißt es: Nach der Tarifrunde der Länder 2019 sei »der tarifpolitische Weg« zur Durchsetzung von mehr Personal »unter Berücksichtigung der Besonderheiten nicht ausgeschlossen«. Eine der Voraussetzungen für die Aufnahme von Tarifverhandlungen ist, dass die jeweiligen Betriebe streikfähig sind. Das heißt zum Beispiel, dass mindestens 25 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes Gewerkschaftsmitglieder sein müssen. Zwar könnten, wenn man den Beschluss ernst nimmt, die Beschäftigten jeder Klinik um Streikunterstützung bitten. Aber den dafür nötigen Organisationsgrad zu schaffen sei laut dem Beschluss in erster Linie Aufgabe der »ehrenamtlich aktiven« Gewerkschaftsmitglieder.