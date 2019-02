In der »Zangenkrise«

Rosa Luxemburg Stiftung / Streikkonferenz 2019 Branchentreffen von Gewerkschaftern aus der Metall- und Elektroindustrie am Samstag

Der Sozialwissenschaftler Klaus Dörre sieht die Gewerkschaften am »Scheideweg«. Sie müssten sich, sagte er am Wochenende auf einem Kongress linker Gewerkschafter in Braunschweig, entscheiden: Wollen sie eine »konservierende« oder eine »transformatorische« Kraft sein? Sympathisch ist Dörre eher die zweite Variante: Verteilungs- und Abwehrkämpfe seien schön und gut, noch besser sei aber eine Politisierung dieser Kämpfe, die den Zweck der kapitalistischen Wirtschaftsweise ins Bewusstsein rücke.

Die Politisierung gewerkschaftlicher Arbeit hält Dörre unter anderem für nötig, weil der »Rechtspopulismus« versuche, Antworten auf die Fragen zu finden, die Lohnarbeiter in der aktuellen Situation eines »gesellschaftlichen Umbruchs« stellten. Er entwickele sich vor dem Hintergrund einer »ökonomisch-ökologischen Zangenkrise«: Das Wirtschaftswachstum schwächele, die Verteilungskämpfe würden härter, weiteres Wachstum jedoch sei unausweichlich mit ökologischen Folgeschäden verbunden.

Den Gewerkschaftern, das vermittelte die »Streikkonferenz« der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist das kapitalistische Produktionsprinzip bewusst. Aber Dörres Anspruch an die Arbeiterorganisationen spielte auf der Tagung eine nachgeordnete Rolle. Bei linker Betriebsarbeit geht es in erster Linie um kämpferische Methoden.

»Die Frage, wer darüber bestimmt, was wie produziert wird, ist in Deutschland ein heilige Kuh.« Der lange Arbeitskampf bei dem Autozulieferer Neue Halberg-Guss (NHG), den Uwe Zabel als IG-Metall-Sekretär mit den Arbeitern am Saarbrücker Standort durchgeführt hatte, ist ein Beispiel dafür. Gemeinsam mit dem Verdi-Sekretär Herbert Behrens diskutierte Zabel in einem der Tagungsworkshops die Frage, wie die eigene Produktionsmacht strategisch genutzt werden könne.

Er verwies u. a. auf den großformatigen Aufruf von 26 Unternehmen, die auf die Zulieferung durch NHG angewiesen sind, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Juli 2018, den Streik bei Halberg-Guss zu beenden. Mit Blick auf die jüngsten Arbeitsniederlegungen bei den Bodenverkehrsdiensten an den Flughäfen erinnerte Verdi-Sekretär Herbert Behrens an die Panik der Unternehmerverbände. Mitte Januar warnte etwa der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, im Spiegel, Verdi verursache einen »massiven Schaden für unsere Volkswirtschaft«.

Bei linker Gewerkschaftspolitik gehe es darum, so Zabel, den Beschäftigten ihre Produktionsmacht überhaupt vor Augen zu führen. Angriffe seitens der Vorgesetzten oder der Unternehmerverbände könnten dazu beitragen. Aber ebenso zum Beispiel ein Autokorso von Beschäftigten, der den städtischen Verkehr lahmlege. Das Wichtigste außerdem, um lange Streiks überhaupt durchstehen zu können, seien eine gründliche Analyse der Kampfbedingungen, die Verständigung darüber, wer der Feind ist, und die Beteiligung aller Beschäftigten.

Das Wofür orientiert sich an den jeweiligen gewerkschaftlichen Forderungen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation. Dabei geht es um die Verteilung von Geld, Zeit, Ressourcen. Gewerkschaftliche Erneuerungsstrategien wie zum Beispiel »Organizingmethoden« sollen dabei helfen, die Kollegen zu mobilisieren, zu organisieren und zu aktivieren. Je höher die Beteiligung der Beschäftigten, um so größer sei der Druck, der auf die Unternehmer ausgeübt werden könne, und um so besser sei das Verhandlungsergebnis für die Beschäftigten.

In der Arbeitsgruppe »Gewerkschaftliche Perspektiven im Osten« berichteten zwei Gewerkschaftsaktive der Molkerei Altmark und der Käserei Uelzena von ihrem Kampf um die Angleichung des Lohnniveaus in der ostdeutschen Milchwirtschaft an das Branchenlohnniveau im Westen. In einem Zeitraum von effektiv zehn Jahren bauten sie eine betriebliche Basis auf. Erst nachdem die eigenen Reihen geschlossen waren, so Lothar Mertens, konnte daran gedacht werden, die Unternehmerseite zu Verhandlungen aufzufordern.

IG-Metall-Sekretärin Franziska Wolf machte auf die gewerkschaftsfeindlichen Bedingungen in Ostdeutschland aufmerksam. Die meisten Betriebe hätten Haustarifverträge, die in der Regel ein Lohnniveau vorschrieben, das 30 Prozent unter dem des Flächentarifs für die Branche liege. Nur die Hälfte habe überhaupt einen Betriebsrat. Machten sich Belegschaften auf, eine betriebliche Interessenvertretung zu gründen, werde Kollegen plötzlich Geld dafür angeboten, das Projekt fallenzulassen. Forderungen nach höheren Tarifen würden mit Hilfe plötzlicher Extrazahlungen wie Weihnachtsgeld von den Unternehmern ausgebremst. Der Organisationsgrad sei gering, und die Beschäftigten blieben den Gewerkschaften gegenüber weiterhin distanziert. Aber das sei ein Problem, das gesteht die IG-Metall-Sekretärin ein, das im wesentlichen hausgemacht ist.