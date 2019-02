Sargnagel des Taxigewerbes

Andreas Gebert/dpa Taxis stehen während einer Kundgebung auf der Ludwigstraße in München (Oktober 2017)

Der hart umkämpfte Markt der Mobilitätsdienste soll profitträchtiger werden, wesentliche Auflagen für neue Anbieter stehen zur Disposition. Das geht aus Eckpunkten des Verkehrsministeriums für ein neues Personenbeförderungsgesetz hervor. Das Taxigewerbe warnt bereits vor schweren Auswirkungen. Die geplanten Änderungen wären eine »Katastrophe«, sagte Thomas Grätz, Geschäftsführer des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) würde das Gewerbe »plattmachen«.

Konkret soll laut den am Montag bekanntgewordenen Eckpunkten die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagenfirmen mit Fahrern – wie Uber – abgeschafft werden. Bislang müssen diese nach jeder Fahrt an den Hauptstandort zurück und dürfen nicht auf der Straße auf Kunden warten. Die neue Regelung wäre für Taxiunternehmen »existenzbedrohend«, sagte Grätz. »Mietwagendienste mit Chauffeur könnten dann frei in den Innenstädten kreisen auf der Suche nach Kunden. Selbst wenn bestimmte Bereiche wie Flughäfen oder Bahnhöfe für Taxis reserviert wären – das wäre nur schwer zu kontrollieren.« Außerdem soll das sogenannte Poolingverbot für Mietwagen mit Fahrer aufgehoben werden. Anbieter könnten dann künftig auch Fahrgäste mit ähnlichem Start und Ziel einsammeln.

Auf dem Fahrdienstmarkt gibt es eine Vielzahl neuer Angebote. Dazu zählen Mietwagenfirmen, Fahrdienstvermittler und Shuttledienste. Auch Autokonzerne wollen mitverdienen und sich langfristig zu Mobilitätsdienstleistern wandeln. In der Regierungskoalition war mit Blick auf die Eckpunkte von einem ersten Aufschlag die Rede. Dieser sehe auch vor, dass sogenannte bedarfsgesteuerte Ridepooling-Dienste kommunaler Verkehrsunternehmen als Sonderform des Linienverkehrs erlaubt werden sollen. Dies betrifft zum Beispiel Angebote wie den »Berlkönig« der Berliner Verkehrsbetriebe oder »Clevershuttle« der Deutschen Bahn. Dort teilen sich Nutzer ein Fahrzeug mit anderen Gästen. »Mytaxi«-Deutschland-Chef Alexander Mönch pochte auf Fairness beim Ausbau neuer Dienstleistungen. Sonst werde das Taxigewerbe »vor die Hunde gehen«, so Mönch. (dpa/jW)