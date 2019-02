Zitronen, Katzen und Gedichte

Neil Hall/REUTERS »Aber die Lage scheint entspannt« (Katze in der Pufferzone in Nikosia)

Unter dem Titel »Crossing« fand Ende Januar in Nikosia, der geteilten Hauptstadt Zyperns, ein Poesie-Übersetzungsworkshop statt. Fünf Dichter aus Zypern, griechisch- und türkischsprachige, nahmen teil. Aus Berlin waren Kerstin Hensel, Tabea Xenia Magyar, Achim Wagner, Max Czollek und ich dabei. Ausgedacht und organisiert war die Sache vom Verein »Moving Poets«, nomen est omen.

Von jedem sollten in den Räumlichkeiten des Goethe-Instituts Zypern drei Gedichte in die anderen beiden Sprachen übertragen werden. Zunächst musste dafür jeder von seinen Werken Übersetzungen ins Englische anfertigen. Die waren von unterschiedlicher Güte, aber in einer freundschaftlichen Atmosphäre half man einander. Glücklicherweise sprechen sowohl Maria Siakalli aus dem griechischen Teil Nikosias als auch Achim Wagner sehr gut Türkisch. Letzterer ist auch ein renommierter Nachdichter aus dieser Sprache. Meine Befürchtungen, dass das auf Stille Post hinauslaufen oder die Zeit nicht ausreichen könnte, bestätigten sich nicht. Nach drei Tagen lagen die Übertragungen vor, und einige wurden samt den Originalen in einer Lesung vorgestellt. Ob ein Buch mit allen Texten erscheinen wird, ist noch ungewiss, es ist eine Geldfrage.

Die Arbeit war intensiv, das Programm gedrängt. Es blieb nicht viel Zeit für Eindrücke von der geteilten Insel. Bei Temperaturen um die 16 Grad blickte man flüchtig auf große Kakteen an Straßenrändern, Apfelsinen- und Zitronenbäume in Vorgärten. Überall sah man Katzen. Offiziell sollen in beiden Teilen drei Millionen registriert sein, dreimal so viel wie Menschen, dazu kommen die nicht registrierten. Auch die Straßenkatzen sahen ausgesprochen gut genährt und schön aus. Aber man wird sich auf sie als gemeinsames Wappentier wohl nicht einigen können. An den Grenzübergängen weht auf griechischer Seite neben der Flagge Zyperns die der EU, auf der anderen Seite die der türkisch-separatistischen Republik, ein roter Halbmond auf weißem Grund, daneben die türkische, dasselbe, nur Weiß auf Rot.

Die Pufferzone zwischen den Teilen Nikosias, die Grüne Linie, steht noch unter Kontrolle der UN. Aber die Lage scheint entspannt, die Grenze momentan eher lästig als bedrohlich. Wir mussten jeden Morgen von unserem Hotel im griechischen Teil ins Goethe-Institut in der Pufferzone. Mittags und abends zum Essen in den türkischen Teil, nachts durch zwei Kontrollpunkte zurück, so oft wie in den vier Tagen habe ich meinen Ausweis in den vergangenen vier Jahren nicht benötigt.

Die Bevölkerung beider Seiten hat sich, scheint es, darauf eingestellt. Viele türkischsprachige Zyprer arbeiten in der anderen Hälfte des Landes. Die Situation ist sicher wesentlich besser als vor 2003, als die Grenze unpassierbar war. Aber die Teilung von 1974 hat viele auf beiden Seiten vertrieben, Schmerz und Verlust bleiben.

Am letzten Tag war dann noch Zeit für einen Ausflug ans Mittelmeer. Wieder waren die Tische übervoll mit Köstlichkeiten, die alle mal zu kosten waren. Und so flog ich am späten Abend nicht nur mit vielen Eindrücken zurück ins kalte Berlin, sondern auch anderthalb Kilo schwerer. Aber das ist nun wirklich nur mein Problem.

Meletis Apostolides: Illegale

Was weiß die See schon von Gesetzen?

Sie nimmt sie von den wütenden Wellen

hinab in die Sicherheit der Tiefe

und bringt sie zu uns, illegal

still und sorglos zum Sonnenbad

an die Strände unseres Bewusstseins.

Übersetzung aus dem Englischen von Gerd Adloff