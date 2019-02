Datenkrake im Sammelrausch

Archaisch und effizient: Facebook-Chef Mark Zuckerberg bleibt weltgrößter ziviler Jäger und Sammler von Nutzerdaten Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Facebook ist jetzt 15 Jahre alt. Und hat vor allem in letzter Zeit seinen Ruf als Datenkrake erneut bestätigt. Aktuell wurde der Plattformkonzern – offiziell in der Welt seit 4. Februar 2004 – auffällig, weil er Teenagern Geld zahlte, um sich in einer Studie Zugang zu ihren gesamten Aktivitäten auf Smartphones zu verschaffen. Nutzer der App »Facebook Research« im Alter zwischen 13 und 35 Jahren hätten dafür bis zu 20 Dollar im Monat bekommen, hatte das Technologieblog Techcrunch.com vergangene Woche berichtet – und den üblichen Entrüstungssturm ausgelöst.

Freilich ist das dem Riesenunternehmen schnurz. Das Topmanagement unter CEO Mark Zuckerberg sonnt sich eher im aktuellen Börsenwert. Auf 500 Milliarden US-Dollar wird das vermeintlich soziale Netzwerk dort taxiert, was eher die überschäumende Profitgier der Aktienkäufer als die wirtschaftliche Substanz des Konzerns charakterisiert. Da ist der Ruf als Datensammler eher nützlich.

Auch diesmal kanzelte Facebook Kritik wie üblich ab: Die Nutzer hätten bei der Anmeldung ihre Zustimmung zur Datensammlung gegeben. Mit den gekauften Berechtigungen konnte die entsprechende Smartphone-App unter anderem auf Unterhaltungen in Chat-Diensten, verschickte Fotos und Videos, Adressen besuchter Webseiten und auch Daten aus Ortungsanwendungen zugreifen, zitierte Techcrunch.com den IT-Sicherheitsexperten Will Strafach. Nutzer seien zum Teil auch aufgefordert worden, eine Liste ihrer Amazon-Bestellungen einzureichen.

Wirkung zeigte der Protest dennoch. Facebook stellt das seit 2016 laufende App-Projekt ein. Nicht zuletzt die Reaktion des Konkurrenten Apple scheint dies bewirkt zu haben. Der I-Phone-Anbieter hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe Facebook kurzerhand ein sogenanntes Entwicklerzertifikat entzogen, mit dem die interne Nutzung der App ermöglicht wird. Daraufhin sollen im »Campus« genannten Hauptquartier des Plattformanbieters im kalifornischen Menlo Park kurzzeitig chaotische Zustände geherrscht haben, wie Welt.de bereits am vergangenen Donnerstag schrieb.

Ein früherer Mentor Zuckerbergs beklagte dann auch dessen Geschäftsgebaren: »Ich glaube nicht, dass Mark ehrlich in dem ist, was er in diesem Jahr bisher gesagt hat«, kritisierte der Finanzier Roger McNamees seinen einstigen Schützling im Finanzsender CNBC, wie Meedia.de am gestrigen Mittwoch schrieb. »Facebook handelt gewissenlos. Als Aktionär bin ich alarmiert. Sie hören einfach nicht zu.«