Satan liebt ratlose Revolutionäre: Florian Kleine, Thomas Kienast, Hannah Walther Foto: Uwe Lewandowski

Ein Bühnenbild, das deutlich von Dario Argentos Kulthorrorfilm »Suspiria« inspiriert ist: blutrote Wandtapeten, in sie eingelassen neogotische Spitzbogenfenster, von beiden Seiten der Bühne spitz auf einen rot-schwarzen Altar zulaufend – an dem uns bald Satan persönlich begrüßen wird. In dieser opulenten Kulisse beginnt »Rosa und Karl. Eine Geschichte zwischen Himmel und Hölle«, das an diesem Abend am Theater Osnabrück Premiere hat. Wir lassen uns als fernsehgeprägte Geschöpfe gern auf den diabolischen Augenschmaus des Bühnenbilds (Anthoula Bourna) ein. Doch fragt man sich da bereits, wie der dramatische Bogen zu Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht führen mag, um die es in der Döblin-Bearbeitung von Sophia Barthelmes (Regie) doch gehen soll?

Kenner von Alfred Döblins Werk wissen es: In seinem Romanzyklus »November 1918« wird auch das Schicksal der beiden deutschen Urrevolutionäre verhandelt, und in dessen Schlussband »Karl und Rosa« kommt dann auch Satan ins Spiel – kein Zufall, denn die Entstehungszeit des Zyklus fällt mit Döblins Hinwendung zum katholischen Glauben zusammen (während seines US-amerikanischen Exils um das Jahr 1940 herum). Die einfache Frage an diesem Abend lautet deshalb: Lassen sich Luxemburg und Liebknecht in Osnabrück irgendwie erkenntnisreich durch die satanisch-katholische Brille lesen?

Und die verblüffende Antwort lautet zunächst: ja! Denn Barthelmes gesellt dem filmreifen Bühnenbild und der Döblin-Saga um Rosa und Karl beim Satan nur zwei weitere Figuren aus dem Zyklus bei (neben dem Gehörnten selbst natürlich, schön diabolisch von Thomas Kienast gespielt). Zwei Figuren sind es aber, die das Zeug haben, uns ein Gleichnis über eine gescheiterte Revolution vorzuführen: die Proletarierin Minna (Elisabeth Rieß) und der Erster-Weltkriegs-Veteran und Durchschnittsbürger Friedrich Becker (Mick Riesbeck). Sie bilden mit Karl (Florian Kleine) und Rosa (Hannah Walter) schon die ganze »deutsche Malaise« ab, das bereits 1918 vergebliche Ringen um einen gemeinsamen Standpunkt. Und sie befinden sich hier alle wirklich in der Hölle, was ja erst einmal ein toller dramaturgischer Kniff ist.

Ein Quartett à la Heiner Müller also, mit einem Schuss Peter Hacks in die Hölle versetzt, das uns alte und neue Gesellschaftskonflikte erzählen kann? Nun, leider kleben die Darsteller, anstatt die Konflikte auszuspielen, in langen Monologpartien an der Romanvorlage. Und auch inhaltlich kommt Gewohntes: Ganz typengerecht ist der Bürger Becker noch in der Hölle ein deutscher Mystiker, die Proletarierin Minna auch beim Satan noch kampfbereit. Erstaunlicher ist da schon Rosas Flirt mit dem Satan und auch reichlich verwegen; weil ihr bald das Ende droht? Karl schwärmt uns derweil von Miltons Gedicht »Paradise lost« vor, mit dem entsprechenden Reclam-Bändchen im Anschlag kann er uns jetzt auch die Bosheit des Menschen erklären. Das wirkt alles irgendwie putzig und ist außerdem sehr langatmig.

Vergessen wir daher für einen Moment die Handlung: dass wir uns gleichzeitig in jenem Hotel Eden in Berlin befinden, in dem Liebknecht und Luxemburg die letzten Stunden vor ihrer Ermordung in den Händen von Offizieren des alten kaiserlichen Heeres (ihren späteren Mördern) verbrachten. Vergessen wir die verlockend expressionistische Todesmetaphorik (Döblin!), die sich durch den ganzen Stücktext zieht. Lassen wir uns ein auf das faustische Spiel: Rosa und Karl ringen mit dem Satan um ein Bild des Menschen. Aber dann hätte man zuerst auf die Klischees verzichten müssen, auf die angegraute, lebensfern wirkende Luxemburg und den Liebknecht als gelehrten Trottel mit Nasenkneifer à la Theo Lingen.

Der Döblin-Abend lässt durchaus immer wieder starke Einzelmomente in der Dario-Argento-Kulisse entstehen; etwa wenn die vier »Deutschen« um den Satan in kürzeren Wechseln ihren Standpunkt zum Menschen äußern (düster!) und dabei auch mal der Hauch einer Konfrontation in der Luft liegt. Jedoch bleibt man am Ende, als der Vorhang fällt, dann doch bei jenem Zitat aus Brechts »Arbeitsjournal« hängen, das dieser notierte, nachdem er bei Döblins 65. Geburtstagsfeier in einer Festansprache des Jubilars von dessen katholischer Bekehrung erfahren hatte: »Ein fatales Gefühl ergriff die rationaleren Zuhörer, etwas von dem verständnisvollen Entsetzen über einen Mitgefangenen, der den Folterungen erlegen ist und nun aussagt.« Genau von diesen Folterungen – den vergangenen und gegenwärtigen – hätte man mehr erfahren müssen.