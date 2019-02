Unvermeidbar wie das Wetter: »Was hinten rauskommt« (H. Kohl) Foto: Daniel Karmann/dpa

Wenn man sich im Spital befindet, beginnen alle Tage gleich; nicht »mit einer Schusswunde«, wie der junge Wolf Wondratschek einst prahlte, sondern so: Um sieben Uhr früh geht die Tür auf, und eine gusseisern fröhliche Krankenschwesternstimme kräht: »Guten Morgen!« Man antwortet mit den nämlichen Worten, und nach einer winzigen Pause fragt die Schwesternstimme in einem Ton, als erkundige sie sich nach dem Wetter: »Und? Hatten Sie Stuhlgang?« So beginnen glanzferne Tage, und man fragt sich in einer Mischung aus Indigniert- und Amüsiertheit: »Tja, was soll ich jetzt dazu sagen?«

Wenig später geht es zur Visite, und wenn man Glück oder Pech hat – das liegt ganz in der Sicht des Betrachters –, fragt auch der Stationsarzt: »Hatten Sie Stuhlgang?« Nicht alle Ärzte tun das, aber doch sehr viele von ihnen sind nicht bereit, sich um diese offenbar zentrale Menschheitsfrage herumzumogeln. Ein Arzt, der »Hatten Sie Stuhlgang?« fragt, drückt sich nicht, und der Patient wird nachdenklich: Da hat einer jahrelang studiert, gepaukt, das Physikum geschafft, am Ende den Doktor gemacht, um dann jeden Tag seines Berufslebens immer die eine Frage zu stellen: »Hatten Sie Stuhlgang?« Das flößt Respekt ein und erklärt auch den stets um die Ausstrahlung von Würde bemühten Gesichtsausdruck, den viele Mediziner mit sich spazieren tragen.

Wäre es nicht klug und gut, bei allen öffentlichen Zusammenkünften, Gesprächspodien und Fernsehtalkshows wie Maischberger oder Lanz zunächst die Eingangs- beziehungsweise in diesem Fall auch Ausgangsfrage zu stellen: »Hatten Sie Stuhlgang?« Anfangs könnte man auf diese Weise einen schönen Verblüffungseffekt erzielen, und wenn sich alle daran gewöhnt hätten, wäre die Atmosphäre von Entspannung geprägt. Angestrengte Politiker könnten sich endlich einmal zumindest verbal lösen und Last abwerfen, ganz im Stil alter Eheleute, die, vorzugsweise beim Frühstück im Hotel und für alle anderen Gäste gut vernehmlich, die Beschaffenheit, ja »Textur« (Jürgen Dollase, FAZ/FAS) ihrer morgendlichen Hinterlassenschaften, nun ja, breittreten, und so die »politische Hartleibigkeit« (Klaus Hartung, Taz) in Zufriedenheit und Sanftheit verhaklen. Die Welt, das steht fest, wäre schlagartig eine erleichterte.