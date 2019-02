Unbekannte haben das Grab von Karl Marx auf dem Londoner Highgate-Friedhof beschädigt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf die Stiftung »Friends of Highgate Cemetry« berichtete, wurde eine Marmorplatte vermutlich mit einem Hammer teilweise zerstört (Foto). Der Angriff, der sich am Wochenende ereignete, wird laut Stiftung wohl irreparable Schäden an dem Grabmal hinterlassen. Stiftungsgeschäftsführer Ian Dungavell sagte: »Es wird nie mehr dasselbe sein, und es wird in Zukunft diese Narben des Kampfes tragen.« Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Robert Griffiths, sagte gegenüber dem Morning Star (Dienstagausgabe): »Die Ideen von Marx – wie sein Sockel in Highgate – sind mächtig genug, um den Schaden eines faschistischen Vandalen zu überstehen.« (dpa/jW)