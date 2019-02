Singles, denen die Verwandlung in Tiere droht: »The Lobster« Foto: ZDF/Despina Spyrou.

Drei Farben: Blau

Bei einem Autounfall verliert Julie ihren Mann und ihre kleine Tochter. Sie entschließt sich, ihrer Trauer und der Einsamkeit in die Anonymität der Großstadt zu entfliehen. Ehrlich gesagt: Na ja. Aber eben Kanon. Mit Juliette Binoche (Julie Vignon). F/PL/CH/GB 1993. Regie: Krzysztof Kieslowski.

Arte, 20.15

T. C. Boyle

Rockstar der amerikanischen Literatur

Einst war T. C. Boyle Hippie, Punk und nahm Drogen, heute ist er einer der herausragenden US-amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Als Kind der Arbeiterklasse – die Eltern waren Alkoholiker – retten ihn das College und die dort entdeckte Liebe zur Literatur. Ach ja – so kann man das natürlich programmtextmäßig erzählen.

Arte, 21.50

Dokthema

Missbrauch in der Katholischen Kirche: Eine Frau kämpft um Aufklärung

Vom von katholischen Alkoholikereltern aufgezogenen Großschriftsteller zum monströsen Ereignis: Tausende Berichte über den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen haben die katholische Kirche immer noch nicht bewegt – im christlichen wie im Entschädigungssinne. Ende Februar 2019 lädt Papst Franziskus dann halt zu einer Missbrauchskonferenz nach Rom. Auf höchster Ebene will die Kirche Lösungen aufzeigen. Wie wäre es, wenn es in jedem Land, wo diese Organisation Menschen vernichtet hat, Sonderstaatsanwaltschaften gäbe, die nur diesen Dreck des Vereins untersuchten? Unvorstellbar? Ja. Die Macht ist immer noch mit ihnen, eine sehr weltliche Macht.

BR, 22.00

The Lobster

Katholischer Traum: In einer nahen Zukunft besteht die Gesellschaft nur noch aus Paaren. Singles haben 45 Tage Zeit, sich einen neuen Gefährten zu suchen. Andernfalls werden sie in Tiere verwandelt. In einem vornehmen Seeresort entscheidet sich die Zukunft der Alleinstehenden. Unter der bizarren Ansammlung kurioser Typen in dem Nobelort ist auch David. Als ihm kurz vor Ablauf der Frist die Flucht gelingt, gerät er in eine nicht minder rigide Gegengesellschaft, die auf ein strenges Singledasein pocht. Mit Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux. IRL/GB/GR/F/2015. Regie: Yorgos Lanthimos.

3Sat, 22.25