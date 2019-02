Rotlicht: Banken

Auch eine Art Bank Run. Demonstrant bearbeitet eine Filiale der Deutschen Bank am 1. Mai 2010 in Hamburg Foto: Christian Charisius/REUTERS

Geld und Banken sind älter als der Kapitalismus – viel älter, ihre Vorläufer finden sich bereits im alten Mesopotamien im 2. Jahrtausend vor unserer Zeit. Die Banken, die aus Geld mehr Geld machen, sind das Vorbild des Kapitals. Sie gehen nicht den Umweg der industriellen Warenproduktion, sondern verleihen das Geld und erhalten vertragsgemäß (angereichert um den Zins) mehr davon zurück. Auch in diesem Punkt hat sich der Kapitalismus allen früheren Produktionsweisen als überlegen erwiesen: Erst im Kapitalismus ist das Bankgewerbe so grandios erblüht, wie wir es heute kennen.

Bankeigentümer und ihre Angestellten gehen drei Nebentätigkeiten und einem Hauptgewerbe nach. Die Nebentätigkeiten sind der Geldwechsel (das ist das, worüber sich Jesus bei seinem Besuch im Tempel in Jerusalem so aufregte), der Zahlungsverkehr (den der technische Fortschritt in den letzten Jahrzehnten erheblich beschleunigt hat) und die Vermögensverwaltung, der sich bevorzugt unter anderem die Firma Blackrock und ihr deutscher Statthalter und Beinahe-CDU-Vorsitzender Friedrich Merz widmen. Der Kern des Bankgeschäfts aber ist der Kredit.

Zins und Geldverleih haben im Abend- und Morgenland einen noch schlechteren Ruf als das Geldwechseln. Woher auch soll der arme Schlucker den Zins nehmen, wenn er sich Geld von der Bank geborgt hat, um sich und seiner Familie das Überleben zu sichern? Wegelagerei, Drogenhandel oder direkt in den Schuldturm, das ist die Frage. Viel positiver sieht es aus, wenn die Bank dem Kapitalisten Geld gibt, der aus diesem geliehenen Betrag (plus dem Kapital, das er schon sein Eigentum nennt) mehr Geld per Ausbeutung der eingekauften Ware Arbeitskraft zu machen versteht. Aus dem Mehrwert lässt sich der Zins abzweigen. Kapitalist und Bank kommen mit Profit aus der Angelegenheit heraus – jedenfalls ziemlich oft.

Die wichtigste Grundregel des Geldverleihs ist damit schon angesprochen. Nur reichen (juristischen oder natürlichen) Personen sollte Kredit gewährt werden. Wer dagegen Geld dringend braucht, ist nicht kreditwürdig. Oder, um weniger rigoros zu sein, er verfügt über geringe »Bonität«, stellt ein Kreditrisiko dar und muss deshalb hohe Zinsen und Gebühren zahlen. Wer wirklich erstklassigen Schuldnern wie heutzutage zum Beispiel Apple oder dem deutschen Bundesstaat Geld leiht, erhält keine Zinsen, sondern muss Geld sogar noch mitbringen.

Angenehm am Banking ist auch, dass die Bank das Geld, das sie verleiht, nicht schon vorher in der Kasse haben muss. Sie gewährt dem (hoffentlich guten) Kunden einen Kredit – wie aus dem Nichts. Sie ist eben eine Bank. Sie nimmt Kredit und gibt Kredit, ganz wie es gerade opportun und notwendig ist. Sie nimmt am Geldmarkt unter Banken teil, auf dem diese überschüssiges Geld kurzfristig verleihen und Geldbedarf mit kurzfristigen Krediten decken. Das klappt – außer in Krisenzeiten, wenn einige Banken ihre Bonität verlieren – in der Regel ganz gut, zumal die jeweilige Zentralbank (in der Eurozone die EZB) Restbeträge gern ausgleicht.

Banken produzieren mit dem Kredit nicht nur das Geld, sie entscheiden auch, wohin es als Kapital fließt. Die Regel, dass Kapital dorthin strömt, wo es am meisten Profit abwirft, gilt im Kapitalismus absolut. Aber im Kapitalismus herrscht auch Unsicherheit. Wer weiß schon so genau, was am profitabelsten ist, und wer entscheidet diese Frage? Die Spekulanten am Aktienmarkt tun es minütlich, aber sie schlagen mit viel Umsatz vor allem Schaum. Die Entscheidungen der Banken darüber, wer Kredit erhält, mit welcher Laufzeit und mit welchen Konditionen und Auflagen, sie stellen den gewichtigen Strom im Kapitalmarkt dar. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb die Banken unter gesellschaftliche Kon­trolle gestellt, also verstaatlicht werden müssen.