Hakenkreuze zu Hashtags

Keine Bühne den Faschos: Die »Leipziger Meuten« Foto: Rolf Arnold

Selbst im Schlimmsten gibt es Möglichkeiten, sich zu widersetzen. Das verdeutlicht Armin Petras in seiner Inszenierung des Hans-Fallada-Romans »Jeder stirbt für sich allein« am Schauspiel Leipzig. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Anna und Otto Quangel, das 1940 nach dem Tod des Sohnes an der Front beginnt, Widerstand gegen den Faschismus zu leisten. Mittels handgeschriebener Postkarten ruft es dazu auf, gegen das Unrecht aufzubegehren. Als beide gefasst werden, haben sie bereits mehr als 200 dieser Botschaften in Umlauf gebracht.

Diese Handlung, die Fallada auf 700 Seiten zu einem Panorama faschistischer Gesellschaft verarbeitet, verwebt Petras mit der Geschichte der Leipziger »Meuten«. Diese Gruppen Jugendlicher aus der Arbeiterklasse entzogen sich Ende der 30er der Indoktrination und entwickelten eine Art proletarische Subkultur. Petras verlegt die Romanhandlung nach Leipzig. Die beiden Erzählstränge fügt er zusammen, indem Oberkommissar Escherich, überhitzt gespielt von Felix Axel Preißler, und Obergruppenführer Heitler, ein überzeugend aggressiver Andreas Keller, sowohl auf die »Meuten« als auch die Quangels treffen.

Die Kulisse bildet ein von Susanne Schuboth kongenial gestalteter Gebäudekomplex. Er vereint Wohnungen, Kneipe, Bordell, Fabrik und Zoohandlung zur Verdeutlichung gesellschaftlicher Zusammenhänge. Um die Szenen innerhalb des Gebäudes zeigen zu können, bedient sich die Produktion mehrerer Kameras. Diese ermöglichen es, das sonst nur zu erahnende Geschehen überlebensgroß auf Hauswand und separate Leinwände zu übertragen. Nicht zuletzt Sinnbild dafür, dass das Private ins Öffentliche gezwungen wird, deren bürgerliche Trennung so negativ aufgehoben ist.

Im Zentrum der Inszenierung stehen die Handlungen um Anna und Otto Quangel, die rebellierenden Jugendlichen, die sich mit der HJ prügeln und Propagandaplakate zerstören, sind eher Beiwerk. Die Gründe für ihren Widerstand – als Gruppe wie als Individuen – sind nicht ersichtlich. Sie sind lediglich lokales Kolorit. Die Quangels hingegen diskutieren ihre Entscheidung zum Widerstand aus. In diesen Szenen brillieren Julischka Eichel und Wenzel Banneyer in ihren Rollen als gleichsam durch ihre Trauer in der politischen Tat über sich hinauswachsende und trotzdem verängstigte Bürger.

Wohl wegen der hohen Aktualität des historischen Stoffes versucht Petras, den Bezug zur Gegenwart herzustellen. Dazu werden einerseits plumpe Direktansprachen genutzt, andererseits versucht Petras, das Gegenwärtige ebenfalls in der Handlung darzustellen. Doch er spürt nicht dem Wahrheitsgehalt des historischen Stoffs nach, sondern setzt auf bloße Symbolik. Auf den zu Beginn von der HJ angebrachten Plakaten etwa ist statt Altbekanntem »Think national!« und »Rechts rules again« zu lesen. Geschichtliche Handlung und Gegenwartsbezüge stehen im unvermittelten Gegensatz, ein stumpfes Nebeneinander.

So plärrt HJ-Führer Baldur Barkhausen, als überdreht Indoktrinierter dargestellt von Julian Kluge, wie zur Selbstversicherung immer aufs neue »Heil Hitler!« Währenddessen sind statt Hakenkreuzen Doppelkreuze auf den Propagandaplakaten zu sehen. Statt Kriegspropaganda werden Werbeslogans wie »Heute bestellt, morgen ein Held« in Form von Hashtags auf die Rückwand der Fabrik projiziert. Die wiederum ist in Pe­tras’ Inszenierung zu Beginn eher ein Versandzentrum, in der Otto Quangel aber schließlich Särge produzieren muss.

Einzig in solchen Momenten unmittelbarer Gleichzeitigkeit von Symbolik und sich vollziehender Handlung, der plumpen Werbung und der Produktion von Särgen, wird das Potential einer formalen Parallelisierung von Faschismus und Unterhaltungsindustrie als das Hindeuten auf deren Konvergenz ausgeschöpft. Indem der Inszenierung dies nur partiell gelingt, bleibt sie hinter ihrer eigenen Anlage zurück.