Möwen bei ihrer täglichen Pollerarbeit am Berliner Rolandufer Foto: Jens Kalaene dpa/lbn

Ein Literaturwissenschaftler der Universität Siegen, Philipp Goll, hatte freundlicherweise meine verstreuten und längst abgeschlossenen Pollerrecherchen nebst Pollerfotos zusammengesucht und, mit einem Nachwort versehen, als Bachelorarbeit eingereicht. Einige Jahre später, als er bereits mit ganz anderen »Gegenständen« beschäftigt war, hat er die Pollerarbeit im Hamburger Verlag Adocs als dickes Buch herausgegeben – unter dem Titel »Helmut Höge – Pollerforschung«. Das alles hat mit Wirtschaft nichts zu tun, insofern ich keinen Pfennig daran verdiente, höchstens der Herausgeber Philipp Goll und der Verleger Oliver Gemballa (es sei ihnen gegönnt).

Doch zum einen sind die Poller, auch Straßenmöblierung genannt, ein Milliardengeschäft (allein in Berlin wurden mehrere Millionen Poller »eingepflanzt«, in Kreuzberg hat man sie wegen der 1.-Mai-Randale sogar ankerverstärkt). Zum anderen haben mehr und mehr Innenstädte unsensible Objekte (wie Leipzig, Banken, Geheimdienste, US-Botschaften) mit elektronisch versenkbaren Pollern, mit sogenannten Zufahrtskontrollsystemen, geschützt, die alles in allem über zehntausend Euro das Stück kosten. Zudem ist es neuerdings Mode, öffentliche Plätze mit noch fetteren Antiterrorpollern gegen durchgeknallte Islamis, Hasskappen, Agent provocateurs und Ausländerfeinde oder ähnliche Misanthropen bzw. bezahlte Drecksäcke zu sichern. Kurzum: Es ist zwar genug Geld bei diesen Scheißpollern im Spiel, aber es ging hier ja um die Pollerforschung – erst als Uniarbeit und zuletzt als Buch. Für Letzteres bat mich der Herausgeber kürzlich um zwei aktuelle Beiträge, um einen Text über Antiterrorpoller und einen weiteren über Pollerökologie, also über das, was man auch Pollergrün nennt. Darüber habe ich gerne geschrieben, denn damit wollte ich schon früher meine Pollerrecherche abschließen, die 1989 begann (kurz bevor ich in der LPG »Florian Geyer« als Rinderpfleger anfing) und 2010 mit einem Pollervortrag endete, als ich mich endgültig der Tier- und Pflanzenforschung zuwandte. Da sah ich nämlich noch einmal genau hin, bei den Pollern, und entdeckte an jedem ihrer Füße kleine Pflanzen, manchmal sogar große mit schönen Blüten. So hatte ich die Poller bis dahin noch nie gesehen: als Biotopschutz.

Wie ich herausfand, ist es nämlich so: An jedem dieser Poller sammeln sich Sand, Staub, Samen und Hundepisse. Und weil so gut wie niemand auf diese kleinen Anhäufungen tritt, gedeiht dort das schönste »Unkraut«. Diese Pflänzchen kamen mir im Übergang von der Menschenforschung zur Fauna- und Floraforschung wie gerufen. Ich kaufte mir also das Bestimmungsbuch »Berliner Pflanzen – Das wilde Grün der Großstadt« von den RBB-Journalistinnen Heiderose Häsler und Iduna Wünschmann, lieh mir eine automatische Kamera und legte los. Leider war es noch Vorfrühling und die Pflänzchen gerade mal aus ihren Sand- und Staubhaufen herausgewachsen, aber ich konnte nicht warten. Das Bestimmungsbuch indes nützte mir nichts, weil die ersten zarten Blätter fast alle gleich aussahen und – wie man ja weiß – die Pflanzenarten von Linné einst nach den Sexualorganen in den Blüten bestimmt worden waren. Es gab aber noch lange keine Blüten. Ich fotografierte die kleinen Pflanzen zu Füßen der Poller trotzdem. Doch auch die Fotos waren scheiße – komisch, als Pollerfotograf bin ich nämlich Weltspitze (ich habe mindestens 10.000 Poller und Pollerverwandtes fotografiert).

Bei den Pollerpflanzen jedoch kamen einfach keine guten Bilder zustande. Einige konnte der Herausgeber des Pollerbuches dennoch verwenden, und ich musste bloß noch einen kurzen Text dazu schreiben (quasi über mein Scheitern), den er dann auch akzeptierte. Etwas Gutes hatte dieser Auftrag dennoch: Seither gucke ich nie mehr auf Poller – es sei denn, ich stoße auf ein allzu idiotisches Pollerensemble –, sondern auf die Pflanzen zu ihren Füßen. Es sind manchmal ausgesprochene Minigrünflächen darunter, und die beinahe sechs Millionen Flächen zusammengenommen vermutlich größer noch als der Treptower Park. Sie sind also nicht zu verachten, zumal sich die halblinke Berliner Regierung die Hege, Pflege und Erweiterung des städtischen Grüns ins Programm geschrieben hat. Die CDU und die AfD haben allerdings schon verkündet, dass, sofern sie »an die Macht« kommen sollten, sie wieder für »saubere Gehwege« sorgen würden. Da sei der mündige Ökoberliner vor! (Kleiner Witz.)