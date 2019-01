Medienlobby taktiert kindisch

Nikolaus Brender, ehemaliger Chefredakteur beim ZDF und Preisjurymitglied Foto: Andreas Gebert/dpa

Der Skandal um die zum Teil frei erfundenen Reportagen des früheren Spiegel-Reporters Claas Relotius wird »aufgearbeitet«. Die aktuellen Chefs des Magazins, aber auch jene von anderen Titeln diverser Großverlage, nutzen dies, um ihre vermeintlich neue Ehrlichkeit zu vermarkten. Ein besonderer Aspekt der Relotius-Farce ist und bleibt, dass der Fälscher mit Würdigungen und Auszeichnungen schier überhäuft worden ist. Einer davon ist der Deutsche Reporterpreis. Aus Kreisen von dessen Jury kam jetzt auch eine Art Mea culpa. Und ebenso wie beim Spiegel ein halbherziges.

So berichtete das Hamburger Branchenportal Meedia am Montag, Jurymitglieder, die Relotius erst Ende 2018 zum vierten Mal den Preis zusprachen, hätten sich »selbstkritisch, aber auch enttäuscht, wütend und beschämt« gezeigt. Der Märchenonkel hatte diese letzte Ehrung für sein Werk »Ein Kinderspiel« erhalten. Das passte so gut zu der »Erzählung«, wie sie vom Westen im Falle Syrien vorgegeben worden war, dass die Juroren in Verzückung gerieten. Relotius erzählte darin von »Videochats« mit einem Einheimischen, der als Junge mit einem Graffito angeblich den Krieg dort ausgelöst habe.

Nikolaus Brender, ehemaliger Chefredakteur beim ZDF und Jurymitglied, lieferte ein klassisches Beispiel dafür, wie man vom eigenen Versagen ablenkt: »Natürlich ist der Fall Anlass zur Selbstüberprüfung und Gewissenserforschung. Er wird aber leider von einigen als Plattform für Besserwisserei, Spiegel-Bashing und Neunmalklugerei missbraucht.«

Eine »Argumentationstechnik, bei der man auf einen kritischen Vorwurf über ein Versagen mit einem Verweis auf ein Fehlverhalten oder einen Missstand auf der anderen Seite« reagiere, übersetzt das Internetwörterbuch Wiktionary den Begriff »Whataboutismus«. Relativieren und Ablenken sind bevorzugte Taktiken der Medienlobby in dem Fall. Relotius wird als Einzeltäter hingestellt. Und Brender versucht zugleich, Kritiker zu diskreditieren und das Versagen der Jury in ein mildes Licht zu rücken.

Lustig hingegen eine Ex-Tazlerin: »Deutsche Welle-Chefredakteurin Ines Pohl gibt bei allen Fragen, denen sich die Jury nun stellen muss, auch zu bedenken: ›Die Aufgabe einer Jury kann es nicht sein, Fakten zu überprüfen. Das muss in den Redaktionen geleistet werden‹«, schreibt Meedia.