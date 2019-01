Demo der »Gelbwesten« in Foix: »Re: Rebellion in Frankreich« Foto: Spiegel TV/ZDF

Re: Rebellion in Frankreich

Widerstand gegen Macron

Die politischen Forderungen der Demonstranten in gelben Westen: niedrigere Steuern, höhere Renten, mehr Mitsprache. Sie fühlen sich abgehängt vom Pariser Establishment, sind frustriert und verzweifelt darüber, dass die Privilegierten des Landes für die Belastungen und Abstiegsängste der Mittelschicht kein Interesse zeigen. So ist das eben, wenn die deutschen Rezepte zur Anwendung kommen. Man vergisst manchmal, wie gut es sich bislang in Frankreich, in Italien noch lebt, wie menschlich auf einem ganz anderen Niveau als im neoliberalisierten Deutschland.

Arte, 19.40 Uhr

Menschen hautnah: Frauke Petry

Aufstieg, Fall und jetzt

Sie war der Star von rechtsaußen, Chefin der AfD, das Gesicht der Partei. Eine junge Frau aus dem Osten, als Unternehmerin gescheitert und binnen kürzester Zeit aufgestiegen in die erste Reihe der Politik. Kurz nach der Bundestagswahl 2017 tritt sie aus der AfD aus. Aber kaum jemand folgt Ihr. Die AfD kommt, inzwischen unter ihrer Führung ziemlich braun geworden, auch ohne sie zurecht.

WDR, 22.40 Uhr

Shutter Island

Sehr düster, sehr gut, sehr überraschend, dieser Thriller über Wahrnehmung und Wegsperrung in den kommunistenfressenden USA der 1950er Jahre. USA 2010. Mit Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Regie: Martin Scorsese.

Vox, 23.00 Uhr

Lesenswert

Der Schriftsteller Michael Kumpfmüller ist auch da, aber deutlich interessanter ist Christiane Nüsslein-Volhard, Direktorin und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. 1995 erhielt sie als erste deutsche Wissenschaftlerin den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Sie setzt sich sehr für Frauen in der Wissenschaft ein und hat eine Stiftung gegründet, um hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen mit Kindern finanziell zu fördern. Mit Denis Scheck spricht sie über die Bücher ihres Lebens von Goethe, Darwin und Jane Austen.

SWR, 23.15 Uhr