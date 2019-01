Gedenken nach 82 Jahren

Stolperstein für Antoni Amer Llodrà »Garanya« in Manacor Foto: Hartmut Botsmann

»Hier lebte der Bürgermeister Antoni Amer Llodrà ›Garanya‹, geboren 1882, festgenommen am 28.12.1936, ermordet am 29.12.1936 in Manacor.« So lautet die Inschrift des Stolpersteins, den der deutsche Künstler Gunter Demnig am 18. Dezember in Manacor, einer 40.000 Einwohner zählenden Stadt im Osten der Insel Mallorca, einzementiert hat. Parallel bekam die Bürgermeisterin Manacors zu diesem Anlass drei weitere Stolpersteine für die ermordeten Delegierten des Stadtrats in Porto Cristo, Son Negre und Son Macià in die Hand gedrückt. Lokale Bürgerinitiativen werden sich um das Einsetzen kümmern. Stolpersteine auf Mallorca? Was geschah mit dem Bürgermeister »Garanya«?

Der Consell de Mallorca und die Organisation Memòria de Mallorca hatten Demnig für diese Initiative gewonnen. Beim Auftakt in Palma wurden dem Publikum 14 der herkömmlichen messingfarbenen Steine für die Opfer der deutschen faschistischen Konzentrationslager präsentiert, erstmals werden aber auch silberfarbene Stolpersteine an insgesamt 20 vom spanischen Franco-Regime ermordete republikanische Amtsträger erinnern. So verleiht das Projekt der historischen Aufarbeitung auf der Insel nun auch eine internationale Dimension, wie Vizepräsident Jesús Jurado bestätigte. Darauf mussten die Opfer und deren Angehörige allerdings fast 82 Jahre lang warten.

Die Geschichte des Bürgermeisters der Stadt Manacor spiegelt sehr deutlich die Härte der faschistischen Repression auf Mallorca wider. Der Militärputsch überraschte Garanya während eines Besuches der Diputation in Palma. Die Ausrufung des Kriegszustands durch den Militärkommandanten Manuel Goded Llopis am 19. Juli 1936 ließ ihm keine andere Wahl als unterzutauchen. Über Monate hinweg verbarg er sich bei verschiedenen Freunden und Geschäftspartnern. Immer wieder sah er sich gezwungen, sein Versteck zu wechseln, um seine Gastgeber nicht in Gefahr zu bringen. Pont d’Inca, Sineu und Petra waren seine ersten Stationen. Von Petra aus flüchtete er im heißen Sommer 1936 ausgehungert nach Manacor, wo er am Stadtrand unterkommen konnte. Während dieser Zeit gelang es seinen Kindern, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Seine Frau Magdalena Roig allerdings wurde bereits am 31. August inhaftiert, um eine Aussage über das Versteck ihres Mannes zu erzwingen. Amers ältester Sohn Jaume hielt sich bis zum 20. August versteckt, bis er sich auf Anraten eines befreundeten Geistlichen stellte. Unverzüglich wurde er inhaftiert, fünf Tage später wieder »freigelassen« und damit Opfer der sogenannten »Tretes« – Entlassungen mit dem Ziel der Ermordung. Vor dem Gefängnis wurde er von Mitgliedern der Falange verschleppt, gefoltert und schließlich hingerichtet.

Die Falangisten waren sich sicher, dass Amer sich in Manacor aufhielt, und intensivierten ihre Suche. Bekannte wurden inhaftiert, bedroht und misshandelt. Amers letztes Versteck bestand aus einem eigens ausgeschachteten Loch unterhalb eines Viehstalls. Dort wurde er am 28. Dezember 1936 aufgespürt, ins Rathaus gebracht, misshandelt, erniedrigt. Am nächsten Tage sollte er nach Palma überführt werden. Auf der Straße zwischen Montuïri und Algaida aber wurde der Gefangenentransport von bewaffneten Falangisten aus Manacor gestoppt, die mit dem Ruf »Der gehört uns!« die Übergabe Amers erzwangen: Bei Manacor wurde er schließlich auf dem Friedhof Son Coletes durch einen Genickschuss getötet. Seine Frau Magdalena wurde Anfang Januar auf freien Fuß gesetzt, enteignet und gezwungen, mit ihren drei jüngeren Kindern Manacor zu verlassen.

Antoni Amer gehörte zuletzt der gemäßigten und reformistischen Zentrumspartei Unió Republicana an. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, Armut, Hunger, Vetternwirtschaft und Unkultur – dem Erbe des 19. Jahrhunderts – ein Ende zu bereiten. Viele der heutigen Schulgebäude in der Gemeinde Manacors wurden unter seiner Regie gebaut, die Gesundheitsversorgung erweitert, eine rationale und kontrollierte Stadtplanung entwickelt, die Armen versorgt, ein Arbeitsamt eingerichtet und ein gerechteres Steuersystem erlassen. Und ganz offensichtlich wurden Amer und viele andere Republikaner eben aus diesem Grunde ermordet beziehungsweise verfolgt. Denn die Republik, das bedeutete gewerkschaftliche und politische Freiheit, Entwicklungschancen und soziales Potential.

Der Stolperstein vor dem ehemaligen Wohnsitz der Familie Amer in der Calle Lliteres Nr. 8 in Manacor ist ein kleiner, aber wertvoller Schritt in die korrekte Richtung der historischen Aufarbeitung Mallorcas, die während der Diktatur unmöglich war. Es gilt, das Schweigen zu überwinden. Die Opfer werden, wenn auch mit Jahrzehnten Verspätung, gewürdigt, und Manacor stolpert – nun endlich – über jenes grauenvolle Kapitel seiner Geschichte.