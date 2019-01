Auf dem Weg zur Großmutter: »Wölfe – schützen oder schießen?« Foto: WDR/Längengrad Filmproduktion/Sebastian Koerner

Re: Klassenkampf mit Bioseife

Eine griechische Fabrik in Arbeiterhand

Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise ging Philkeram Johnson, einer der bedeutendsten griechischen Produzenten für Baustoffe und Keramikfliesen, bankrott. Seitdem produzieren die Arbeiter unter dem Namen »Vio.Me« in Eigenverantwortung ökologische Seife. Doch die Gläubiger von Philkeram Johnson drängen auf eine Zwangsversteigerung der Fabrik. Doku von 2017.

Arte, 19.40 Uhr

Wölfe – schützen oder schießen?

Wölfe breiten sich in Deutschland aus. Ob in Niedersachsen, Sachsen oder jüngst in Nordrhein-Westfalen, allerorten werden die Raubtiere gesichtet, kürzlich in einer Wohnsiedlung am Rand von Magdeburg. Derzeit gibt es 73 Rudel sowie 29 Paare, insgesamt etwa 800 Tiere. Schäfer beklagen Verluste, Dorfbewohner fürchten um ihre Kinder, Politiker jeglicher Parteien schlagen Alarm und fordern inzwischen den Abschuss. Eine sachliche Debatte ist wünschenswert.

WDR, 22.10 Uhr

ZDF-Zoom: Hauptsache billig?

Das System Discounter

42 Prozent des Umsatzes im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erzielen Lidl, Netto und Co., mehr als in jedem anderen europäischen Land. Um Gewinn zu machen, wird oftmals auf Kosten des Personals gespart. Anderseits zahlt Lidl einen internen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde, was jedenfalls deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt.

ZDF, 22.45 Uhr

Einmal fremd, einmal vertraut

Woandershin! Auch jenseits der Berge, wusste Geburtstagskind Fontane, leben Menschen. In der südkoreanischen Metropole Su-Won findet ein Filmfest statt, zu dem auch der junge Regisseur Ham Cheon-soo eingeladen wird. Zu seinem jüngsten Film soll er einen Vortrag halten. Von den Gesprächen mit seiner Assistentin wenig inspiriert, durchstreift er alleine die Stadt und trifft in einem Park eine junge Frau, die ihn sofort fasziniert. Und aus diesem Boy-meets-girl-Plot wird dann ein sehr schöner Film. Regie: Hong Sang-soo. Südkorea 2015.

Arte, 22.45 Uhr