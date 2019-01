Eigensinnig zu Pferd

Gekonnt uneindeutig: Carson McHone Foto: Laura Hajar

Als junges Mädchen ritt Carson McHone zu Pferde durch Seitenstraßen und über verlassene Parkplätze. So bewegte sie sich fort innerhalb der Grenzen ihrer Heimatstadt Austin – etwas anders als die anderen. Ähnlich macht sie heute, mit Mitte Zwanzig, ihre Musik: McHone bleibt dem Genre Country treu, doch bespielt sie es durchaus eigensinnig.

Im Alter von 16 Jahren begann McHone in Austins Bars zu spielen. Verlassene und Ausgehaltene wurden Teil ihrer Sozialisation und Nährboden für ihre Weltsicht und Texte. »Dram Shop Gal« ist so ein Text auf der neuen Platte »Carousel«. Die Protagonistin zieht darin dem Leben in eingefahrenen Bahnen das Nachtleben, das Tanzen in der Schnapsbar vor. McHone singt: »I would not be bound«, zurückhalten lasse ich mich nicht. Auch andere ihrer Texte greifen typische Countrysongmotive wie Eifersucht, Misstrauen oder die Angst vorm Verlassenwerden auf.

Die Lösung indes liegt nicht im Warten auf die Läuterung des Partners, sondern in der konsequenten Ehrlichkeit der Erzählerin: Sie durchschaut die Betrugsspielchen (»Maybe they’re just really good friends«) oder dreht den Spieß ganz einfach um, schätzt sich glücklich in ihrer Einsamkeit wie in »Lucky« – und ist stolz darauf. Oder ist der Stolz eher getarnte Verzweiflung? Die Texte bleiben hier gekonnt uneindeutig. Wie im richtigen Leben, wo man auch nicht immer genau sagen kann, was man gerade fühlt.

Der Opener »Sad« geht noch über dieses »Schema« hinaus. In ihm geht es um eine Geschichte von Traurigkeit, in der destruktiv-depressive Tendenzen und der oft aussichtslose Kampf gegen sie bildhaft veranschaulicht werden. Der aber auch solche tröstlichen Zeilen enthält: »There is no shadow without the light.« Der Trost hält freilich nicht lang, denn so geht es weiter: »There is a sadness both day and night.«

Diese Schönheit im Traurigsein und McHones Poesie schonungsloser Ehrlichkeit verweisen auf ihre musikalische Sozialisation. Umgeben von Musik großartiger texanischer Coun­trypoeten wie Lucinda Williams, Guy Clark und Townes Van Zandt wuchs sie in Texas auf. »Die Musik dieser Leute lief ständig zu Hause oder im Auto. Ich bin mit diesen Sounds erwachsen geworden«, sagte McHone in einem Interview. Manchen Songzeilen kann man die großen Vorbilder direkter, schlichter, schöner Sprache anmerken, etwa wenn in »Gentle« das gebrochene Herz seinen nervenaufreibenden Kampf gegen das verständliche Bedürfnis gedanklicher Ruhe immer wieder gewinnt (»I bet my heart against my brain / and every time I lose«). Beispielhaft hierfür ist auch »How ’bout it?«, eine grandiose Pianoballade, in der McHone bitter-schöne Bilder für unerfüllte Sehnsucht findet.

Die Songs auf »Carousel« sind zum Großteil Neuaufnahmen, mitunter von Stücken, die bereits auf ihrem Debüt »Goodluck Man« von 2015 zu finden sind. Verblüffend ist dabei der enorme Mehrwert ihrer neuen Versionen. Mick McCarthy, bekannt für seine Arbeit mit der Indierockband Spoon, produzierte die 2015 noch generisch-bieder daherkommenden Lieder gewissermaßen gegen den Strich. So wird ­McHones Honkytonk spielerisch unterlaufen von Rhythmuswechseln, verzerrten Gitarren und einem Hauch Jazzfeeling. Es bleibt freilich Country, schön süffig und sehr gut durchzuhören.

Und wer weiß, vielleicht bricht McHones Pferd in Zukunft ja noch ein wenig freiheitsliebender aus den Straßenverläufen aus, oder die zwei verlassen gleich die Stadt? Das hätte Carson McHone drauf, mit ihrer Stimme, ihrer zärtlichen Ehrlichkeit, ihrem großen musikalischen Talent.