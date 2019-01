Angst vor sicheren Jobs

Möglichst flexibel: Ein Arbeiter kontrolliert den Stator eines Generators im Siemens-Generatorenwerk (Erfurt, 31.5.2011) Foto: Martin Schutt/dpa

Im vor gut einem Jahr abgeschlossenen Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien darauf verständigt, dass ohne sachlichen Grund befristete Arbeitsverträge anstatt 24 noch 18 Monate dauern dürfen. Gegen diese und weitere Einschränkungen bringt sich die Wirtschaft in Stellung. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) verbreitete am Wochenende ein Positionspapier, in dem das Vorhaben der Koalition als »kontraproduktiv und gefährlich« bezeichnet wird: »Befristete Arbeitsverhältnisse sind für Wirtschaft und Unternehmen ein unerlässliches Muss.«

Am gestrigen Dienstag hat Gesamtmetall als größter Unternehmerverband einer Branche drei Gutachten vorgelegt, um eine Einschränkung der sachgrundlosen Befristungen abzuwehren. Sie zielen insbesondere auf die im Koalitionsvertrag geplante quotale Begrenzung der sachgrundlosen Befristung. Demnach dürften Unternehmer mit mehr als 75 Beschäftigten nur noch maximal 2,5 Prozent der Belegschaft ohne sachlichen Grund befristen.

Die Begründung, die Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger bei der Pressekonferenz vorgebracht hat, ist vertraut: »Das wirtschaftliche Klima verschlechtert sich gerade deutlich. Die Unternehmen brauchen in solchen Zeiten mehr Flexibilität, nicht weniger.« Christian Grund, Ökonom und einer der Gutachter, ergänzte: »Für die Zukunft bedeutete diese Einschränkung, dass ein wichtiges notwendiges Flexibilitätsinstrument nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung steht.« Der Jurist Markus Stoffels führte sogar verfassungsrechtliche Bedenken gegen die geplanten Neuregelungen an: »Die Anknüpfung an den Schwellenwert von 75 Beschäftigten würde gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes verstoßen.«

Die Zahl der befristeten Verträge hatte laut dem Forschungsinstitut der Arbeitsagentur IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) 2017 einen Rekord von 3,15 Millionen erreicht. Rund die Hälfte sei ohne sachlichen Grund befristet worden. Nur etwa 42 Prozent aller Zeitjobs hätten zu einer unbefristeten Beschäftigung geführt.

Aus Dulgers Sicht sei der Anteil der befristeten an allen abhängigen Beschäftigungsverhältnissen zwischen 2010 und 2017 von 9,2 auf 7,6 Prozent gesunken; Christian Grund zufolge habe sich die Quote von etwas unter acht Prozent seit Beginn des Jahrtausends kaum verändert. Doch, darin sind sie sich einig, der eigentliche Missbrauch von Befristungen finde im öffentlichen Dienst, in der Politik, an Schulen und Universitäten statt. Verwiesen wurde zum Beispiel auf Lehrer, die vor den Ferien entlassen werden und erst nach den Ferien einen neuen Halbjahresvertrag erhalten. Diese Fälle seien vom Gesetzgebungsverfahren nicht berührt.

Der Anteil an befristeter Beschäftigung in der Metall- und Elektroindustrie liege Dulger zufolge bei vier Prozent. Im öffentlichen Dienst insgesamt seien es 9,5 Prozent, bei NGOs wie Gewerkschaften oder Umweltschutzorganisationen im Schnitt 15,5 Prozent, bei wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen in öffentlicher Hand gar 43,6 Prozent.

Die Frage, ob die geplante Begrenzung der sachgrundlosen Befristung Arbeitsplätze gefährden würde, wollte der Gesamtmetallchef nicht beantworten. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass »eine punktgenaue Planbarkeit« anders hergestellt werden würde. Wenn die Option der sachgrundlosen Befristung wegfiele, kündigte der Ökonom dieser Runde an, »würde man alternative Flexibilitätsinstrumente prüfen«. Dazu zählten beispielsweise »Überstunden unbefristet Beschäftigter oder die Nutzung von Arbeitnehmerüberlassungen beziehungsweise Leiharbeit«. Ob das im Interesse der Lohnabhängigen oder im Sinne des Gesetzgebers sei, fragte der Gutachter rhetorisch und deutete an, dass sich von 100 bisher befristet Beschäftigten nicht alle in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis wiederfinden würden. In die gleiche Kerbe schlug das IAB bereits Mitte vergangenen Jahres: »Im ungünstigsten Fall hätten einige der betroffenen Arbeitnehmer statt eines befristeten Vertrages keinen Arbeitsvertrag mehr«. Die geplante Regulierung beträfe nach den IAB-Berechnungen 360.000 bis 840.000 sachgrundlos befristete Verträge.

Die Befürchtungen der Unternehmerverbände werden von politischer Seite bereits sehr ernst genommen. Letzten Mittwoch sprach sich die Bundesvorsitzende der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer nach einem Treffen mit dem BDA-Präsidium für mehr Flexibilität bei Arbeitszeitregelungen aus. Die Vorhaben zur Befristung und Flexibilisierung würden Reuters zufolge erst noch den Koalitionsausschuss passieren müssen. Der Termin für das nächste Treffen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD ist nach Koalitionsangaben für den 13. Februar angesetzt.