Szandra bekommt Anweisungen von Männern: »Re: Traumjob Cam-Girl?« Foto: MDR/ARTE

Re: Traumjob Cam-Girl?

Der neue Boom In Osteuropa

Sex ist ein Problem. Also, der Markt dafür. Szandra ist Webcam-Girl in Budapest. Ihr Job ist es, mit Männern im Internet zu chatten und sich vor der Kamera für sie auszuziehen. Sie erfüllt sexuelle Wünsche von Männern, die irgendwo auf der Welt am Rechner sitzen und ihr Anweisungen geben. »Wer diesen Job macht, der hasst Menschen«, sagt die 25jährige. »Ich kenne niemanden, bei dem es nicht so ist.«

Arte, 19.40 Uhr

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2)

Hackfleisch, wichtig für die hausgemachte Bolognese-Soße, im Original Ragù. Hygiene spielt dabei eine besonders große Rolle, denn Bakterien können sich auf dem Gehackten besonders leicht ansiedeln. An der Frischtheke gekauftes Hackfleisch muss deshalb möglichst rasch verzehrt werden. Doch wie ist das beim abgepackten? Dort sorgt eine sogenannte Schutzatmosphäre dafür, dass das Fleisch ungeöffnet fünf Tage oder länger haltbar bleibt. Außerdem behält das Produkt eine rosige Farbe. Was steckt in dieser Schutzatmosphäre? Und gibt es unangenehme Nebenwirkungen dieses Schutzgastricks? Davon gehen wir mal aus.

ZDF, 20.15 Uhr

Die Anstalt

Immer ein Volltreffer. Die Lage ist aber auch prädestiniert dafür. Gäste: Mat­thias Egersdörfer, Benaissa Lamroubal, Uta Köbernick.

ZDF, 22.15 Uhr

Mit offenen Karten

Migration in Afrika

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung kommen die meisten afrikanischen Migranten nicht über das Mittelmeer nach Europa, sondern lassen sich in anderen Teilen des Kontinents nieder. Die Sendung wirft einen Blick auf die Migrationsströme innerhalb Afrikas. Welche Rolle spielen demographische Entwicklung, Armut, Konflikte, Verstädterung und Klimawandel? Wie reagieren die einzelnen Aufnahmeländer und die Afrikanische Union? Und was ist eigentlich mit dem postkolonialen Regime Frankreichs mittels der Währung CFA-Francs, das die italienischen Populisten gerade als Vorwand benutzen, um Menschen im Meer ertrinken zu lassen?

Arte, 23.50 Uhr