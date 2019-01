Es darf geraucht werden: Maria Schrader Foto: Arno Declair

Uraufgeführt 1962 in den USA und 1963 in der BRD, könnte es Edward Albees »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« im Jahr 2019 schwer bei uns haben. Tatsächlich ist Karin Beiers Versuch, das Stück zu neuem Leben zu erwecken, am 18. Januar im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg glanzvoll gelungen.

Nun gibt es eine Reihe von Gegebenheiten, die das Stück gegen Versuche, es im Sinne des Regietheaters umzukrempeln, schützen. Der Aufbau ist so gut kalkuliert, dass eine Aufführung, die von nur vier Rollen getragen wird, in zwei Stunden überaus kurzweilig über die Bühne gehen kann. Die klassische Einheit von Ort, Handlung und Zeit kann gewahrt werden, weil es nicht nur äußerlich in Akte gegliedert ist, sondern aus verschiedenen »Spielen« besteht, die von George, einem Geschichtsdozenten, der mit Martha, der Tochter des Collegedirektors verheiratet ist, auch benannt werden (z. B.: »Gib’s dem Gast«, »Bums die Hausfrau«).

Im Laufe des Stücks demontiert sich das Ehepaar, das zu später Stunde Nick, einen jungen Kollegen von George, und dessen naive Frau, »Süße«, zu Gast hat, gegenseitig in psychischer Hinsicht. Danach sind die Gäste an der Reihe. Es kommt aber auch zu physischer Gewalt.

Als ich einer Freundin von der Aufführung erzählte, fragte sie: »Wie hält man zwei Stunden lang Schreitheater aus?« Die Antwort lautet: Beiers Aufführung betont die Stimmungsunterschiede in den Unterhaltungen. Sie beginnt nicht schon hoch emotional, sondern eher wie Boulevardtheater. Außerdem wechseln die Koalitionen: Als die Gäste nach einer Party des Collegedirektors eintreffen, schließen sich Martha und George erst gegen die jungen Leute zusammen, um sich über sie lustig zu machen. Dann stellt Martha George bloß: Er sei ein Versager. So geht es weiter. (Im Programmheft ist eine Abhandlung Paul Watzlawicks wiedergegeben, in der die Strukturen der Auseinandersetzungen zwischen den vier Personen des Stückes analysiert werden.) Diese Strukturen werden in der Aufführung deutlich erkennbar betont, etwa, indem die Männer ihre Jacketts ablegen, Martha und »Süße« sich aus unterschiedlichen Gründen umziehen.

Ist das Stück veraltet? Die Themen, über die sich die vier unterhalten, sind weitgehend zeitlos. Es geht um Hochschulkarriere, Geld, Heirat, Familie, Kinder – allerdings auf dem Informationsstand der 60er Jahre. Wenn George ahnungslos von »Chromosomen« und Möglichkeiten genetischer Manipulation spricht, bemerkt man durchaus die Distanz zum Jahr 2019.

Im Großen und Ganzen aber wird die zeitliche Distanz aufgehoben, auch weil die einzelnen Themen und Aktionen des Stücks von einer Idee Albees durchdrungen sind, die es gewissermaßen zeitlos macht. Er hat sie in einem Interview folgendermaßen formuliert: »Tatsächlich (…) bin ich der Ansicht, dass man falsche Illusionen haben sollte (…), aber ich denke, dass (…) [die Menschen] die Verantwortung haben, stets zu wissen, dass sie sich selbst täuschen und sich dann immer weiter betrügen. Diese Art der Selbstwahrnehmung ist schön.« Das Stück endet damit, dass Martha sich von dem Trugbild, sie hätte einen Sohn von inzwischen 21 Jahren, trennen muss und »Süße« die Furcht vor einer Schwangerschaft verliert. Keine allseitige Zerstörung also, sondern ein offenes Ende.

Alle Möglichkeiten, die Albees Stück heute noch bietet, wurden genutzt, doch der Erfolg des Abends wäre nicht erklärbar, spielten sich Maria Schrader (Martha), Devid Striesow (George), Josefine Israel (»Süße«) und Matti Krause (Nick) nicht die Seele aus dem Leib. Alle reizen die Möglichkeiten ihrer Rolle aus. Maria Schrader spielt den Vamp und die Megäre, aber auch die Verzweifelte. Matti Krause, der auf den ersten Blick nicht die von der Rolle geforderte Statur eines Muskelmanns hat, geht physisch an seine Grenzen, wenn er Maria Schrader wie ein Eiskunstläufer auf seinen Schultern kreisen lässt. Devid Striesow überschreitet Grenzen der Selbstachtung, wenn er seinen Bauch entblößt, um eine Scheinschwangerschaft zu demonstrieren. Wohl die undankbarste Rolle – die der Naiven – hat Josefine Israel; sie füllt sie aus und lässt doch in überzeugender Weise eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit von »Süße« im Laufe des Abends erkennen.

Das Publikum, so soll es sein, reagierte mit stürmischem Beifall.