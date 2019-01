Keine Lust auf Polizeistaat

Absage an autoritäre Entwicklung: Demonstrationsteilnehmer am Samstag in Dresden Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Tausende Menschen haben am Samstag in Dresden gegen das neue sächsische Polizeigesetz demonstriert. »Wir konnten uns nicht in dem Maß durchsetzen, wie wir es uns gewünscht hätten«, hatte Alexander Dierks, Generalsekretär der sächsischen CDU, wenige Tage zuvor gegenüber der Leipziger Volkszeitung eingeräumt. In den Verhandlungen mit ihrem sozialdemokratischen Koalitionspartner hatte die Regierungspartei in Detailfragen bezüglich der Telekommunikationsüberwachung zurückrudern müssen. Zudem sollen »Bodycams« nur in Leipzig und Dresden zum Einsatz kommen. Geht es nach der »schwarz-roten« Landesregierung, wird der Gesetzentwurf bereits im März vom Landtag abgesegnet.

Während die in Umfragen unter Druck geratene CDU selbst mit den besagten kleinen Zugeständnissen hadert, fürchten zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner des Freistaates die Ausweitung polizeilicher Befugnisse. Bis zu 5.000 von ihnen trotzten am vergangenen Samstag in Dresden klirrender Kälte und folgten dem Aufruf der Bündnisse »Polizeigesetz stoppen« und »Sachsens Demokratie«, um gegen die geplante Gesetzesverschärfung zu demonstrieren. »Das neue sächsische Polizeigesetz stellt das halbe Bundesland unter Generalverdacht«, erklärte einer der Sprecher von »Sachsens Demokratie« am Rande der Demonstration gegenüber junge Welt. Zugleich sorge der Entwurf nicht für mehr Transparenz, so der Sprecher weiter: »Keine Kennzeichnungspflicht für Polizisten auf Demonstrationen, keine unabhängige Beschwerdestelle.« Dass der Organisatorenkreis der Demo mit dieser Meinung nicht allein dasteht, bewies er am Samstag deutlich: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aus ganz Sachsen angereist. Auch Fußballfans liefen die Strecke mit. Einsätze in und vor Stadien werden von der Polizei häufig zu Ausbildungszwecken genutzt, insofern werden auch die Anhängerinnen und Anhänger von Sportvereinen direkt vom neuen Polizeigesetz betroffen sein. »Unter fadenscheinigen Begründungen sollen Bürgerinnen und Bürger überwacht, gefilmt, gespeichert, in ihrem Bewegungsradius und in ihrer Kommunikation eingeschränkt werden. Die Polizei soll künftig auf vagen Verdacht hin Menschen kontrollieren, durchsuchen und abhören können«, kritisierte gleich zu Beginn Michèle Winkler vom Komitee für Grundrechte und Demokratie den Gesetzesentwurf als solchen.

Dass auch zahlreiche Berufsgruppen diesen mit Sorge betrachten, zeigte unter anderem der Redebeitrag des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Evangelischen Hochschule (EHS). Mit Blick auf den Studiengang soziale Arbeit bemängelte er die Aufweichung des Zeugnisverweigerungsrechts für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Zudem würden »mit einer potentiellen Überwachung von Beratungsräumen« diese »ihre Schutz- und Sicherheitsfunktion« verlieren. In Anbetracht der Ursachen von Kriminalität, Drogenkonsum und Wohnungslosigkeit schloss der Beitrag mit der Forderung, die »sozialen Verhältnisse an die Bedürfnisse der Menschen« anzupassen und nicht die »Menschen an die neoliberalen Zwänge unserer Gesellschaft«. Positiv bezog sich die Demonstration auch auf die Proteste in Frankreich. Was die Menschen in den markanten gelben Westen vereine, seien »ihre Armut, ihre Existenzängste und ihre Unzufriedenheit«. Vor dem Hintergrund der starken Repression, der sich die Gelbwesten ausgesetzt sehen, hob der Redebeitrag hervor, dass sich im Entwurf des neuen Polizeigesetzes die Ausrüstung der Ordnungshüter »mit Maschinengewehren und Handgranaten«, also mit »Kriegswaffen«, finde. Wozu derart weitreichende polizeiliche Befugnisse führen können, veranschaulichten sächsische Beamte noch vor Beginn der Demonstration höchstselbst, als sie laut einer Pressemitteilung der Demobeobachtung Leipzig einen Lkw der Veranstalter durchsuchten und diese polizeilichen Maßnahmen unterzogen.