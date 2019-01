Um Außergewöhnliches zu erleben, muss man seine »Komfortzone« verlassen, heißt es. Dabei ist die Komfortzone bei Hart (Fabian Böckhoff), Frank (Frank Dukowski), Kurt (Dirk Dreißen) und Josef (Uli Engelmann) in dem Film »HARTs 5 – Geld ist nicht alles« (BRD 2013) von Julian Tyrasa gar nicht besonders komfortabel. Die vier leben in bescheidenen Verhältnissen, fühlen sich den Umständen ausgeliefert. Einst hatten die Männer um die 40 große Pläne, wollten Musikproduzenten, Schauspieler, Tänzer oder Schriftsteller werden. Momentan halten sie sich mit Kurierdiensten, Karaoke-Abenden, Kasperletheater und Hartz IV über Wasser. Sich in der Konsumwelt etwas leisten können sie damit nicht. Aber wenigstens haben sie sich. Freundschaft, Solidarität, Genügsamkeit und Achtsamkeiten sind die Tugenden, die der Film feiert. Besonders Josef hat es weit gebracht mit der entschleunigten Lebensweise. Er lebt in einer Gartenlaube, holt sich die Eier für das Frühstück von seinen Hühnern, findet Wilde Rauke auf den Rasenflächen Berlins, und schafft es dadurch, einen Teil seines Hartz-IV-Geldes für einen Tangokurs beiseite zu legen.

Die betrübte Gemütlichkeit der Freunde wird jäh unterbrochen, als der schwäbische Investor Dr. Siebold (Oliver Stadel) auftaucht und den Kindergarten »Die Räuberbande« abreißen lassen will, um statt dessen ein Luxushaus zu errichten. Dieser angebliche Gewinnertyp geht mit so viel Kaltschnäuzigkeit und Hybris ans Werk, dass es fast lächerlich ist, wenn es nicht so traurig wäre. In diesem Kindergarten haben unsere vier Antihelden ihre Kindheit verbracht – wenn sie jetzt nicht aufbegehren, begehren sie nie wieder auf, glauben sie. Der Film überzeichnet zum Teil stark, manche Dialoge wirken platt, aber im großen und ganzen ist dem Regisseur ein witziges, charmantes, unterhaltsames Lehrstück darüber gelungen, was wirklich zählt im Leben. Geld jedenfalls nicht. Und wenn man Zeit hat und den Blick dafür, kann man selbst in der Stadt Berlin Nahrungsmittel finden, die uns die Natur schenkt.

Die Blätter der Wilden Rauke sind schmaler, tiefer gezähnt und fleischiger als bei Gartenrucola. Der Geschmack soll phantastisch sein – ein bisschen süßer und saftiger. Wilder Rucola ist winterfest. Die gelben Blüten sollen auch sehr lecker schmecken. Wilde Rauke ist ein robustes Kraut, das sich selbst gegen starke Aromen behauptet. Süßer Balsamico, gemildert von ein wenig Sherry-Essig, hebt den nussigen Geschmack der Pflanze hervor. Probieren Sie folgendes Rezept: Wilde Rauke mit Balsamico-Essig und Prosciutto: Vier Handvoll Wilde Rauke waschen und trocknen. Für die Vinaigrette zwei TL guten Balsamico-Essig, zwei TL Sherry-Essig, Salz, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer verrühren und drei EL Olivenöl mit dem Schneebesen unterschlagen. Mit Salz und Essig abschmecken. Vier bis acht Scheiben Prosciutto in Streifen schneiden. Die Rauke im Dressing wenden und auf einer Platte anrichten. Prosciuttostreifen darauf drapieren und servieren. Man kann vor dem Servieren auch noch ein paar gehackte geröstete Haselnüsse auf den Salat streuen. Oder ein paar dünne Parmesanstreifen darüberhobeln.