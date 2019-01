»Viel Luft nach oben, der Wut Ausdruck zu verleihen«

»Wir sagen ganz offen, dass wir das kapitalistische System überwinden und eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg aufbauen wollen«: »Blockupy«-Proteste zur Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main (März 2015) Foto: Michael Dalder/REUTERS

Sie engagieren sich seit Jahrzehnten in der außerparlamentarischen Linken. Aktuell gehören Sie zur »Interventionistischen Linken« (IL). Welche Zielsetzung und Struktur hat Ihre Organisation?

Nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus gab es in der damals größer gewordenen BRD zwar mehr Antifa-Gruppen, aber die einstmals stärkere, sich als undogmatisch verstehende, radikale Linke wurde zunehmend handlungs- und kommunikationsunfähig. Als Reaktion darauf trafen sich einzelne Genossinnen und Genossen aus verschiedenen Organisationen und Bewegungen, um sich zu beraten. Diese Treffen fanden bis 2004 statt und stellten die erste Phase der Herausbildung der Interventionistischen Linken dar. Es folgte die zweite Phase, der strukturierte Austausch von Gruppen der radikalen Linken, der in der Mobilisierung gegen den G-8-Gipfel in Heiligendamm 2007 erstmals als Praxis wahrnehmbar wurde. Seit 2014 befinden wir uns in der dritten Phase, dem Übergang zu einer verbindlichen Organisationsstruktur der IL.

Wir wollen eine radikale Linke, die aktiv nicht nur gegen die Zumutungen und Grausamkeiten, sondern gegen den Kapitalismus insgesamt kämpft, die dabei immer wieder neue Allianzen sucht, die Brüche vertieft und Chancen ergreift, die lieber Fehler macht und aus ihnen lernt, anstatt sich im Zynismus der reinen Kritik zu verlieren. Wir wollen eine radikale Linke, die auf den revolutionären Bruch mit dem nationalen und dem globalen Kapitalismus, mit der Macht des bürgerlichen Staates und allen Formen von Unterdrückung, Entrechtung und Diskriminierung orientiert. Kurz: Wir wollen eine neue, gesellschaftlich radikale Linke, die um politische Hegemonie ringt und Gegenmacht organisiert.

Wie viele Menschen engagieren sich bundesweit in der IL?

Wir sind etwa 800 Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in 34 Ortsgruppen in ­Österreich und Deutschland sowie in zahlreichen AGs organisiert haben. Der Großteil unserer Arbeit ist lokal, wir arbeiten aber auch in zahlreichen überregionalen Bündnissen mit – und bei Großereignissen wie Heiligendamm, NATO-Gipfel, Castor, G 8, Ende Gelände, G 7, G 20, Blockupy oder der Verhinderung von Neonaziaufmärschen wie in Dresden tragen wir unseren Teil zum gemeinsamen Erfolg bei.

Bei uns organisieren sich Schüler und Rentner, Erwerbslose, Arbeiter und Angestellte, Studierende, Selbständige, Menschen mit und ohne Kinder ebenso wie solche mit und ohne deutschen Pass. Einige waren seit Jahrzehnten politisch aktiv, andere kommen ganz neu hinzu. Wir arbeiten in der Öffentlichkeit und wollen offen und einladend wirken.

Für die sogenannten Verfassungsschutzbehörden scheint die IL jedoch ein Problem darzustellen. So wird ihr bescheinigt, eine Art Scharnierfunktion zwischen gewaltbereiten Autonomen und der »Zivilgesellschaft« einzunehmen …

Die IL ist eine zuverlässige Bündnispartnerin: Wir sagen, was wir machen – und wir machen, was wir sagen. Und selbstverständlich haben wir ein Interesse an respektvollem Umgang in den Bündnissen, in denen wir mitarbeiten. Wenn das dazu führt, dass beispielsweise Jusos und Autonome gemeinsam einen Neonaziaufmarsch verhindern, ist das gut und nicht schlecht. Mich wundert nicht, dass die Inlandsgeheimdienste das nicht mögen. Wir bekämpfen ja die von ihnen hochgepäppelten Nazistrukturen...

Am Freitag vor einer Woche hat die AfD einen Antrag in den Bundestag eingebracht, in der sie Verbote von »linksextremen« und »gewaltbereiten« Organisationen fordert. Namentlich erwähnt wurde hierbei auch die Interventionistische Linke. Wie groß ist die Gefahr, die von der AfD ausgeht? Rechnen Sie damit, dass CDU/CSU und FDP ein Verbot ebenfalls befördern werden?

Die AfD macht Stimmung und ein Teil der Abgeordneten von CDU/CSU macht gerne mit. Die gleichen Kreise, die für das Verbot der Medienplattform »Indymedia linksunten« verantwortlich sind, würden auch uns gerne verboten sehen. Das geht allerdings zur Zeit noch nicht auf Basis eines AfD-Papiers. Der Verbotsantrag erinnert mich an ein bekanntes Mao-Zitat: »Wenn uns der Feind energisch entgegentritt, uns in den schwärzesten Farben malt und gar nichts bei uns gelten lässt, dann ist das noch besser; denn es zeugt davon, dass wir nicht nur zwischen uns und dem Feind eine klare Trennungslinie gezogen haben, sondern dass unsere Arbeit auch glänzende Erfolge gezeitigt hat.«

In Nordrhein-Westfalen wurde im Dezember des vergangenen Jahres das Polizeigesetz verschärft. Nun will Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) auch das Landesamt für Verfassungsschutz mit noch mehr Rechten ausstatten. Im Zusammenhang mit den Polizeigesetzen und Aktivitäten der Verfassungsschutzämter fallen immer wieder die Namen der IL und des Vereins Rote Hilfe. Sind das die Vorboten möglicher Verbotsverfahren?

Ja, ein Teil der herrschenden Klasse und ihres Apparates würde gerne diverse Strukturen der radikalen Linken beseitigen. Die Repression zielte bislang stark auf die kurdische und türkische Bewegung in der BRD, aber auch wir werden öfter genannt: Der frühere Polizeihauptkommissar und jetzige AfD-MdB Martin Hess will uns ebenso verbieten lassen wie der ehemalige Referatsleiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz, Rudolf van Hüllen, der heute u.a. für die Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet. Na ja, wenn der ehemalige Verfassungsschutz-Chef Maaßen linksradikale Kräfte in der SPD wittert oder in der Frankfurter Polizei ein Neonazi-Netzwerk agiert und bundesweit das »Hannibal«-Netzwerk – bestehend aus Soldaten, Reservisten, Polizisten, Mitarbeitern des Verfassungsschutzes – an einem rechten bewaffneten Umsturz arbeitet, dann gibt es eine gewisse Logik, dass solche und ähnliche Kreise unser Verbot wünschen.

Was stört die Behörden? Die IL fällt ja nun wirklich nicht durch besondere Radikalität oder eine durchgängig positive Bezugnahme auf den Kommunismus auf. Vielmehr haben Sie sich dem Kampf gegen Rassismus und Sexismus und dem Klimaschutz verschrieben. Mit dieser Programmatik könnte die IL auch Teil von Bündnis 90/Die Grünen sein.

Die Behörden vermuten, dass unsere Beteiligung an antirassistischen und antisexistischen Initiativen oder auch der Klimaschutzbewegung dazu dient, den Kommunismus durch die Hintertür einzuführen. Dabei irren sie. Wir sagen ganz offen, dass wir das kapitalistische System überwinden und eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg aufbauen wollen. Für Berlin schlagen wir z. B. in unseren »Strategien für eine sozialistische Stadt« die Abschaffung des privaten Wohnungsmarktes durch Überführung aller nicht selbst genutzter Wohnungen in Gemeingut vor. Wir wollen die Vergesellschaftung des Wohnungsmarktes, begriffen als Einheit von öffentlichem Eigentum und demokratischer Selbstverwaltung. Wir sind uns auch sicher, dass Wachstum und Kapitalismus mit Klimaschutz, globaler Gerechtigkeit und einer lebenswerten Zukunft nicht zu vereinbaren sind, sondern im Gegenteil ein tiefgreifender Systemwandel dringend nötig ist, um eine Klimakatastrophe zu verhindern.

Nun ja, dass die IL das kapitalistische System ablehnt, mag sich ja in Strategiepapieren öfter finden. In der Realität wirkt Ihre Organisation jedoch wie ein breit aufgestelltes Bündnis, das zum Beispiel die »Unteilbar«-Demonstration mitorganisiert hat, an der im Oktober in Berlin knapp 240.000 Menschen teilgenommen haben. Ist es wirklich Aufgabe von radikalen Linken, Großdemonstrationen mit Gewerkschaften und Kirchen zu organisieren und damit deren Aufgabe zu übernehmen?

Besser wäre es, wenn sich diese Arbeit von alleine täte. Tut sie aber nicht. Die riesige Unteilbar-Demo ist Ausdruck eines Bedürfnisses von vielen Menschen, der Rechtsentwicklung und der Spaltung entlang von Nationalitätszugehörigkeit eine Absage zu erteilen. Dass Teile der Gewerkschaften und der SPD sehr spät auf diesen Zug aufgesprungen sind, zeigt, wie stark der Sog der Demo wirkte. In unserem eigenen Aufruf zur Demo haben wir gesagt: »Es gilt jetzt, das Lager der Solidarität zu organisieren und gemeinsam dagegenzuhalten: gegen den Rechtsruck, gegen die soziale Spaltung von oben, gegen Rassismus und Kapitalismus. Lasst uns dafür sorgen, dass wir in die Offensive kommen und die Angst die Seiten wechselt.« Ich finde diese Orientierung richtig und zusammen mit unserem Markenzeichen, der Ermutigung zum zivilen Ungehorsam sowie der Organisierung desselben, leisten wir unseren Beitrag zur Stärkung der Linken, zur Stärkung der Kräfte, die den Kapitalismus überwinden wollen.

Mischa Aschmoneit Foto: Privat

Nicht wenige einstige IL- und Antifaaktivisten sind heute auf dem äußersten Rand der sogenannten Reformer in der Linkspartei aktiv. Wie erklärt sich das?

In meiner Ortsgruppe gibt es niemanden, der oder die inhaltlich auf solchen Positionen steht und in der IL als Gesamtorganisation sehe ich auch nur einige wenige, deren Position ich als reformistisch bezeichnen würde. Die IL ist keine ideologisch homogene Organisation. Da kann es dann vorkommen, dass es z. B. zahlreiche hoffnungsvolle Illusionen bezüglich der Syriza-Regierung in Griechenland gab. Die allermeisten haben aus der dortigen Entwicklung Schlüsse gezogen, und den – auf die BRD übertragen – »rot-rot-grünen« Regierungsspielereien eine klare Absage erteilt.

Wo spielen denn einst linke Kernelemente wie die Frage von Krieg und Frieden oder Kampf für soziale Gerechtigkeit in Ihrer Organisation noch eine Rolle?

Zwar ist die gesamte Linke der BRD zu schwach in den Betrieben verankert, macht zu wenig antimilitaristische Arbeit, findet oftmals nicht die richtige Sprache, die richtigen Etappenziele, die richtigen Aktionsformen. Aber ausgerechnet die IL dabei herausgehoben zu kritisieren oder gar den Kampf gegen die Klimapolitik von Kapital und Regierung auszuspielen gegen den ökonomischen Klassenkampf – das ist doch Unfug. Wir sind aktiv bei der Unterstützung der Kämpfe der Amazon-Beschäftigen oder bei der Unterstützung der Kämpfe in den Krankenhäusern, um nur zwei Beispiele zu nennen. Anlässlich des russisch-ukrainischen Konfliktes haben wir beispielsweise sehr klar gesagt: »Gleichwohl gilt für uns immer noch die alte linke Erkenntnis, dass der Hauptfeind im eigenen Land zu suchen ist, dass also die Gegnerschaft zum deutschen und europäischen Imperialismus, der Widerstand gegen die Osterweiterung von Europäischer Union (EU) oder NATO und die Ablehnung aller militärischen und ökonomischen Drohungen durch diese Mächte für uns selbstverständlich sind.«

Das sind einzelne Beispiele, eine friedens- bzw. sozialpolitische Strategie ist das nicht.

Einverstanden. Mir ist aber auch nicht bekannt, welche andere linke Organisation über solche Strategien verfügt, die sie erfolgreich umsetzt. Wir sind eine verhältnismäßig kleine Organisation, die dennoch auf vielen verschiedenen Feldern aktiv ist.

Aber selbst das Thema Antifaschismus besetzen Linke doch kaum noch. Nur kurze Zeit, nachdem der NSU-Terror bekannt wurde und die AfD immer mehr erstarkte, haben sich mehrere einflussreiche Antifagruppen wie etwa die Antifaschistische Linke Berlin (ALB) aufgelöst.

Die IL bemüht sich seit ihrem Entstehen um Kontinuität, insofern ist unser Ansatz ja gerade ein Gegenmodell zu den Auflösungstendenzen, die es bei verschiedenen Gruppen gab. In Berlin haben wir es unter schwierigen Bedingungen geschafft, Genossinnen und Genossen aus vier verschiedenen Ursprungsgruppen, darunter auch ALB-Aktivisten in einer IL-Gruppe zu vereinen. Bei allen Rückschlägen, mit denen Linke so leben müssen, sind wir eine wachsende und sich vorwärts entwickelnde Struktur.

Kommen wir zum auch unter Linken heiß diskutierten Thema Flüchtlinge. Ihre Organisation ist für offene Grenzen. Wie stellen Sie sich das vor?

Ja, wir stehen dafür, dass die Leidtragenden der imperialistischen Weltordnung die Möglichkeit haben sollen, der Misere zu entkommen. Das bedeutet, dass die Grenzen offen sein sollen für die Menschen, die vor Verfolgung, vor Hunger, vor Armut fliehen müssen. Darüber hinaus müssen wir für gleiche politische und soziale Rechte aller hier lebenden Menschen eintreten. Es kann für Linke in einem imperialistischen Hauptland keine andere Haltung geben.

Es gab in Deutschland unter kapitalistischen Bedingungen bereits vergleichbare Situationen. Zwischen der Gründung des Deutschen Reichs 1871 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 stieg die Einwohnerzahl um mehr als fünfzig Prozent von ca. 41 auf mehr als 65 Millionen an – im gleichen Zeitraum verließen armutsbedingt etwa 50 Millionen Menschen Europa, zumeist in Richtung USA. Wachstum gab es auch in Berlin, da lebten um 1850 etwa 400.000 Menschen, während es kurz vor dem Ersten Weltkrieg schon mehr als zwei Millionen waren. Die Frage ist doch, wie solche Prozesse gestaltet werden, wie der Spaltung der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten entlang ethnischer Kriterien begegnet werden kann, wie eine Linke dafür sorgen kann, dass die Kosten nicht nach unten abgewälzt werden, wie eine multiethnische Arbeiterklasse ihren Kampf gegen Ausbeutung und für den Sozialismus entwickeln kann.

Wie kann die Politik einer schlagkräftigen außerparlamentarischen Linken aussehen?

Ich bin überzeugt davon, dass es Millionen Menschen in diesem Land gibt, die mit dem Bestehenden unzufrieden sind und nicht auf reaktionären Antworten hereinfallen. Wir können daran anknüpfen und erklären, was wir unter sozialistischen Bedingungen besser machen würden und wie wir dabei die Erfahrungen der gescheiterten Sozialismus-Anläufe produktiv verarbeiten. Das alles bildet den Horizont, den Orientierungsrahmen. Glaubwürdig werden wir damit jedoch nur, wenn wir uns als konfliktbereit in den anstehenden Kämpfen erweisen. Das hat dann allerdings auch was mit persönlichen Konsequenzen zu tun: Dem Straßennazi entgegentreten, die Pläne des Chefs zu durchkreuzen, bei Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn, und Freunden und Bekannten für Solidarität einzutreten, der staatlichen Repression zu trotzen – das alles kann auch weh tun.

Eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre besteht daher darin, die Formen unseres Vorankommens zu verbessern. Dabei stellen sich folgende Fragen: Mit welchen Aktionsformen motivieren wir Menschen, für ihre eigenen Interessen zu kämpfen und zu siegen? Mit welchen Organisationsformen gewinnen wir Menschen für dauerhaftes Engagement? Mit welchen Austauschformen erzielen wir Erkenntnisse und vermitteln wir Wissen und Orientierung?

Bei den Aktionsformen denke ich, dass die Orientierung der IL auf zivilen Ungehorsam eine der Antworten ist. Es geht darum, aus dem engen Korsett vorgegebener Konfliktregulierungsmechanismen auszubrechen. Es geht darum, dass ziviler Ungehorsam, dass kollektive Regelüberschreitungen sowohl Ausdruck von Selbstermächtigung sind als auch zu weiterer Selbstermächtigung führen. Und es geht darum, dass dieser emanzipatorische Impuls zu einer Dynamik führen kann, die zum ersten Mal seit sehr langer Zeit so etwas wie Gegenmacht auch im Alltag erahnbar werden lässt. Dass gilt für Blockaden von Naziaufmärschen genauso wie für die Besetzung von Braunkohlebaggern und Proteste gegen Zwangsräumungen von Mieterinnen und Mietern – und erst Recht für Streiks. Gerade bei Arbeitskämpfen gibt es ebenso wie bei den antimilitaristischen Protesten noch viel Luft nach oben, um der Wut wirkungsmächtigen Ausdruck zu verleihen.