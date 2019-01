Nachschlag: Evelyn for Kanzlerin

Evelyn Burdecki ist neue »Dschungelkönigin« Foto: TVNOW / Stefan Menne/RTL/dpa

Evelyn Burdecki ist neue Dschungelkönigin. Sie kennen die Dame nicht? Müssen Sie nicht. Sie stolperte bislang durch hochgeistige TV-Formate wie »Bachelor« und »Big Brother«, bevor sie am Sonnabend die diesjährige Staffel von »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus«, besser bekannt als »Dschungelcamp«, gewann. Damit ist sie bis zur nächsten Neuauflage die »Königin«.

Nach dem derzeit in Venezuela praktizierten Modell Guaidó ist sie damit selbstverständlich demokratisch für Höheres legitimiert. Könnte bitte mal jemand Frau Burdecki auf irgendeinen Marktplatz stellen? Ein paar tausend Fans werden schon kommen. Und dann könnte sie sich einfach mal eben zur Bundespräsidentin ausrufen. Oder zur Kanzlerin. Oder zur Friedensnobelpreisträgerin. Oder aufgrund ihrer überragenden Mathematikkenntnisse auch gerne zur Finanzministerin. RTL wird sie sofort anerkennen, und die Satellitenkanäle – RTL 2, Super RTL, RTL plus & Co. – werden ebenfalls mitmachen. Dann fehlt nur noch Heiko Maas. (scha)