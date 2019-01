Widerstand und Poesie

Mehr als hundert Leser, Freunde und Unterstützer des Magazins für Gegenkultur Me lodie & Rhythmus feierten am Freitag in der Berliner Kulturbrauerei den furiosen Neustart der Zeitschrift. Chefredakteurin Susann Witt-Stahl sprach mit dem renommierten österreichischen Fotografen Robert Newald über den rechten Zeitgeist. Wider­ständig-poetische Lieder boten der 21jährige Rapper Tupamaro und die Singer-Songwriterin Maike Rosa Vogel (Foto, zweiter Vornahme nach Rosa Luxemburg). Mit lebhaften Diskussionen ging der Abend in die Verlängerung. (jW)