Auf der Flucht vor den Nazis: Srulik (Andrzej Tkacz) in »Lauf Junge lauf« Foto: Hagen Keller/NFP/dpa

Der Jude und sein Dorf – die große Reise des Hans Bär

Die Ansätze, an die Verbrechen der deutschen Faschisten zu erinnern, sind zum Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau mannigfaltig. Hans Bär besucht nach 80 Jahren, die er in Argentinien lebte, zum ersten Mal sein Heimatdorf. Mit 14 Jahren floh seine Mutter mit ihm vor den Nazis. Nun reist er mit seinen Enkelinnen nach Wohnbach in der Wetterau. Das Dorf bereitet ein großes Empfangsfest vor. Hans Bär hingegen will den Blick in die Vergangenheit wagen, aber er muss sich lange sammeln, ehe er es schafft, aus dem Auto auszusteigen.

HR, Sa., 21.45 Uhr

Lauf Junge lauf

Im Alter von neun Jahren gelingt dem kleinen Srulik als einzigem Mitglied seiner Familie die Flucht aus dem Warschauer Ghetto in die nahe gelegenen Wälder. Dort muss er sich bis zum Ende des Krieges mehr oder weniger alleine durchschlagen. Srulik hat dann Glück und wird einige Zeit von einer Bäuerin versteckt, vor allem aber mit einer neuen Identität versorgt: Aus dem flüchtigen Juden Srulik macht sie das versprengte polnische Waisenkind Jurek, das christliche Gebete kennt und ein Kruzifix um den Hals trägt. Doch Jurek bleibt in höchster Gefahr. D/PL/F 2013. Regie: Pepe Danquart.

HR, Sa., 22.30 Uhr

Am goldenen See

Seit 48 Jahren verbringen Ethel und Norman Thayer jeden Sommer in ihrem Ferienhaus am See in Neuengland. Das Haus ist voller Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit, die sie dort zusammen mit ihrer Tochter Chelsea verbracht haben. In diesem Sommer jedoch scheint sich ein Konflikt anzubahnen. Denn Chelsea, Mitte 40 und frisch geschieden, hatte immer ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihrem Vater. Jetzt kommt sie zu Besuch in Begleitung ihres neuen Freundes Bill und dessen pubertierendem Sohn Billy Ray. Die drei Generationen prallen aufeinander. Darsteller: Katharine Hepburn (Ethel), Henry Fonda (Norman), Jane Fonda (Chelsea). USA/GB 1981. Regie: Mark Rydell.

Arte, So., 20.15 Uhr

Das Leben des Brian

Selbe Prozedur wie immer und immer wieder: Jeder nur ein Kreuz. Und Palästina befreien, mit möglichst vielen Splittergruppen. GB 1979.

Tele 5, So., 20.15 Uhr