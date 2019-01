Die Vergangenheit in Ordnung bringen

Übersetzung aus dem Englischen von Jürgen Schneider

Carl Watson ist Dichter und Romanschriftsteller und lebt abwechselnd in New York City und in den Catskill Mountains. Seine jüngsten Gedichtbände sind »Paradolia« (Autonomedia) und »Astral Botanica« (Fly By Night). Zu seinen Romanen gehören »Idylls of Complicity« (Spuyten Duyvil) und »Backwards the Drowned Go Dreaming« (Sensitive Skin). Das Gedicht »fixing the past« erschien in The Café Review (Vol. 29, Herbst 2018).