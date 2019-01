Kein Bedarf mehr

Riesige Tripods für das Fundament von Offshore-Windrädern in der Nord- und Ostsee (17.4.2012, Bremerhaven) Foto: Ingo Wagner dpa/lni

»Einen Offshore-Terminal in einem europäischen Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet zu bauen, ist offensichtlich kein zukunftsträchtiges Projekt« – mit diesen Worten hatte Ende 2018 der Frankfurter Verwaltungsrechtsprofessor Georg Hermes in einem Interview der Bremer Landesregierung eine öffentliche Ohrfeige verpasst. Seit zwei Tagen ist der langjährige Streit um das kurz »OTB« genannte Projekt in einer entscheidenden Runde, nämlich vor dem Bremer Verwaltungsgericht (VG).

Es geht um ein – laut Schätzung der Planer – 180 Millionen Euro teures Bauvorhaben an der Wesermündung. Seit 2010 träumt die von SPD und Grünen getragene Landesregierung davon, im Süden Bremerhavens einen Spezialhafen mit einem 500 Meter langen Schwerlastkai für Offshore-Windkraftanlagen (OWK) samt Bedarfsmaterial und Zubehör an und in die Unterweser zu bauen. Gegen massive Bedenken etlicher gesellschaftlicher Kräfte und trotz vereinzelten Murrens beim grünen Koalitionspartner trieben Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) sowie Bau- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) das Projekt voran. Zunächst sollte es von privater Hand gebaut und betrieben werden – »keine öffentlichen Gelder«, hieß es lautstark. Aber kein Investor wollte einsteigen, also wurde der »Offshore-Terminal Bremerhaven« (OTB) kurzerhand doch zur öffentlichen Aufgabe umdeklariert.

Bei Planungsbeginn arbeiteten im Süden Bremerhavens rund 4.000 Menschen in verschiedenen Betrieben der Windkraftbranche. Die Planer gaben sich überzeugt, es könnten 8.000 oder mehr werden. Der OTB sollte dies unterstützen und Bremerhaven international an die Spitze der OWK-Industrie katapultieren. Grund genug, nicht nur einen zwischen den lokalen OWK-Betrieben und dem geplanten Kai liegenden Verkehrs- und Freizeitflughafen zu schließen, sondern auch ökologische Bedenken zu ignorieren. Der OTB soll ins Brackwasserwatt der Wesermündung gerammt werden, in ein europäisches Schutzgebiet nach den Richtlinien für den Flora-Fauna-Habitats- und Vogelschutz. Zudem würde das nebenan liegende Naturschutzgebiet Luneplate beeinträchtigt, das zur Kompensation früherer Eingriffe an anderen Stellen, etwa bei Erweiterung des Bremerhavener Containerterminals, geschaffen worden ist. Insbesondere hieraus ergeben sich schwerwiegende rechtliche Gründe, sowohl den Bedarf als auch die Alternativlosigkeit des Projekts triftig nachzuweisen.

Ende 2015 lag der Planfeststellungsbeschluss (PFB) vor, der Umweltverband BUND reichte Klage ein, das VG gab dessem Eilantrag auf Baustopp statt, das Oberverwaltungsgericht (OVG) bestätigte dies knapp anderthalb Jahre später. In beiden Eilverfahren wurde bereits deutlich, dass auch die Gerichte durchaus Zweifel an der Zulässigkeit des Vorhabens hegten. Die Kritik des VG an der Planungszuständigkeit – der Bund sei verantwortlich, nicht das Land Bremen – verneinte das OVG seinerzeit; diese Frage spielt nun keine Rolle mehr. Wohl aber die Frage des Bedarfs: In der aktuellen Verhandlung widmete sich das Gericht zunächst den Expertisen, auf denen der PFB beruht. Denn die beauftragten Gutachter hatten ihre zu Planungsbeginn 2011 vorgelegte »Regionalwirtschaftliche Potentialanalyse« im Juni 2015, vor Erlass des PFB, aktualisiert – dabei aber die zwischenzeitliche Branchenentwicklung weitgehend unberücksichtigt gelassen. Das hatte das VG schon in seiner Eilentscheidung erkennen lassen und insistierte auch jetzt in der Gutachteranhörung darauf.

Denn schon vor dem PFB-Erlass, im Sommer 2015, hatte sich Branchenführer Siemens bei Planung einer neuen OWK-Fabrik für den Standort Cuxhaven und damit gegen Bremerhaven entschieden. In der Zwischenzeit haben dort Anlagenbauer Weserwind, Turbinenhersteller Adwen und Rotorblatthersteller Powerblades die Produktion eingestellt, die Zukunft des Gondelherstellers Senvion ist ungewiss. Derzeit gibt es in Bremerhaven nur noch etwas mehr als 1.000 Beschäftigte in der OWK-Branche, Tendenz weiter fallend. Das VG wollte sich daher am gestrigen zweiten Verhandlungstag auf die gegenwärtigen und künftigen Chancen konzentrieren; eine Entscheidung dürfte aber noch auf sich warten lassen.

Das Vorhaben OTB ist für den SPD-Grünen-Senat mittlerweile – und sicher auch mit Blick auf die Landtagswahl im Mai – in so starkem Maße zu einem Prestigeprojekt geworden, dass Senator Günthner Ende 2018 zu überraschenden Attacken gegen die unbequemen Umweltschützer ausholte: Bei der Justizministerkonferenz paukte er einen Beschluss durch, die Bundesregierung möge die Klagebefugnisse von Umweltverbänden einschränken und sie so künftig daran hindern, den wirtschaftlichen Bedarf kritisierter Vorhaben vor Gericht überprüfen zu lassen. Webkommentar des Bremer BUND: »Das Imperium schlägt zurück!«