Politische Tabus

Auf den Hund gekommen. Die Rettung der Bäume und der Schutz des Juchtenkäfers, der Kampf um Anerkennung der eigenen unterdrückten Identität – es gibt viele partikulare Ziele, für die Linke unter Einsatz moralischer Argumente eintreten. Die Kritik der Klassengesellschaft kann da leicht aus dem Blick geraten (Protest gegen das Bauprojekt »Stuttgart 21« im September 2010) Foto: Alex Domanski/REUTERS

Linke wollen gerne befreien. Glaubt man dem Untertitel von Bernd Stegemanns neuem Buch, so müssen sie damit bei sich selbst anfangen: »Für eine Befreiung linker Politik«. Es fragt sich also, von welchen Lasten die Linke sich zu befreien hat und welche Strategie an die Stelle bisheriger Irrtümer treten soll.

Die erste Frage beantwortet schlagwortartig bereits der Haupttitel: aus der »Moralfalle«. Stegemann unterscheidet idealtypisch zwei Varianten linker Politik in Deutschland. Die erste orientiert sich an der sozialen Frage, die zweite verfolgt eine »Identitätspolitik«, die sich »vor allem mit den Fragen der Anerkennung und Diversität verbindet«. Letztere kritisiert er; was keineswegs bedeutet, dass Stegemann Rassismus oder Sexismus leugnet. Nur beklagt er, dass der Klassengegensatz für Teile der Linken unwichtig geworden ist. Seine rhetorische Frage, weshalb es kein »Me Too« für »entwürdigende Arbeitsverhältnisse« gebe, ist berechtigt. Vor allem aber führe die Verabsolutierung von Diversität und Identität zu Zersplitterung und Moralisierung.

Identität und Moral

Nur wenige von Stegemanns Argumenten sind neu; man erfährt bei ihm aber übersichtlich und anschaulich, weshalb diese Variante linker Politik ins Abseits führt. Er schildert Positionskämpfe von Gendergruppen und ethnischen Abspaltungen, die am meisten Opfer sein wollen und damit in einem Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Ressourcen stehen. Sie fordern – gut universalistisch – Gleichheit ein, doch auf der Grundlage ihrer jeweiligen Besonderheit. Für das Gegenüber folge daraus der paradoxe Befehl: »Nimm mich in meiner Besonderheit wahr und zeige mir zugleich, dass dieser Unterschied für dich keinen Unterschied bedeutet.«

Dabei kann das Gegenüber nur verlieren. Es bleiben zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, dem moralischen Druck nachzugeben und den Vertreter*innen der jeweiligen Gruppen recht zu geben. Es zählt dann allein die Opferperspektive. An die Stelle der einen Realität, über die man sich mit Argumenten streiten könnte, treten dann Realitäten von Gruppen, die man akzeptieren muss. Stegemann sieht darin den fragwürdigen Triumph einer postmodernen Philosophie, die die Verabschiedung der einen Wahrheit als befreiend ansah und Realität als bloße Konstruktion begriff. Nun aber treten die vielen Wahrheiten als Tyrannei in moralischem Gewand auf und fordern Unterwerfung.

Die zweite Möglichkeit ist es dann, sich dieser Zumutung zu entziehen. Das macht, nach Stegemann, den Erfolg der Rechten aus. Wenn sie über Political Correctness fluchen, meinen sie nicht nur die Probleme einer moralisierenden Identitätspolitik, sondern leugnen überhaupt die tatsächlichen Ungleichheiten, auf die diese Politik in falscher Weise reagiert. Dies betrifft die angebliche Genderideologie und mehr noch die Ankunft von Geflüchteten 2015/16, die in Deutschland den Aufstieg der AfD beförderte.

Fast alle Beispiele Stegemanns für die »Moralfalle« kommen aus der Debatte über Einwanderung, Asyl und Migration. Schließlich ist dies das Erfolgsthema der Rechten. Dabei stellt Stegemann zutreffend fest, dass eine linke universalistische Moral, die offene Grenzen für alle fordert, die sozialen Folgen ausblendet; zumindest kurzfristig verschärft sich der Kampf um bezahlbare Wohnungen. Auch stimmt, dass billige Arbeitskräfte ins Land kommen und es an diesem Punkt eine Einheit der Interessen von linken Antirassisten und Kapitalverbänden gibt. Weiterhin hat Stegemann recht damit, dass manche Linke solche Beobachtungen unter Rassismusverdacht stellen. Gegen diese linke Moral bieten die Rechten ihre eigene auf: AfD und Pegida geben partikularistisch vor, die Existenz des eigenen »Volks« zu schützen. Wenn sie aber ein Kopftuch sehen oder »Köln« hören, fallen ihnen sogleich universalistisch Frauenrechte ein, die sie wieder vergessen, sobald das Wort »Gender« fällt.

Stegemann trifft die Schwächen seiner Gegner innerhalb der Linken. Dennoch bleibt bei der Lektüre eine gewisse Unzufriedenheit zurück. Wahrscheinlich sind manche der genannten Fehler überbewertet. Im Kulturbetrieb, mit dem Stegemann als Dramaturg und als Professor an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch konfrontiert ist, treten manche Dummheiten vielleicht öfter auf als in der Gewerkschaftsarbeit, wo man andere, traditionell sozialdemokratische Dummheiten finden kann. Auch viele Flüchtlingsinitiativen, die vor Ort praktische Probleme zu lösen haben, haben weit mehr als naiven Moralismus zu bieten.

Zum anderen stellt sich die zweite der eingangs genannten Fragen, nämlich die nach der besseren Strategie. Der linke Moralist, der die eigene Empfindlichkeit kultiviert und, wo diese bedroht ist, Sprechverbote fordert, ist die Negativfigur. Stegemanns positive Gegenfigur ist der Realist. Der Realist erkennt an, dass eine schrankenlose Einwanderung den Wohlfahrtsstaat überfordert und gleichzeitig die Rechte immer stärker macht. Er verzichtet auf moralischen Druck und setzt auf die Kraft seiner vernünftigen Argumente. So wird er zum Vertreter einer »neuen Aufklärung«, wie Stegemann sie im Schlusskapitel fordert.

Für diese neue Aufklärung spricht, dass sie an der einen Realität festhält, über die man sich mit Gründen verständigen kann. Das überwindet eine pseudolinke Postmoderne, in der jede Opfergruppe ihre eigene Erfahrungswelt behauptet. Für das Konzept spricht auch, dass Stegemann die Realität als von Kapitalismus und sozialer Spaltung geprägt erkennt.

Doch ist gerade darum sein »Realist« eine problematische Figur. Er kann Probleme benennen, Schwierigkeiten verstehen, sie diskutieren. Was ihm fehlt, ist die politische Praxis. Die Gründe dafür liefert Stegemann ungewollt in seiner Analyse der politischen Öffentlichkeit, etwa der Dramaturgie einer Talkshow, die auf Krawall ausgerichtet ist. Hier könnte sein Realist ein halbes Argument aussprechen, bis ein Vertreter irgendeiner Moral ihn unterbricht und es für seine eigenen Zwecke nutzt.

Doch was könnte der Realist im besten Fall tun? Er kann feststellen, dass nicht alle Afrikaner nach Deutschland kommen können, weil man dann ein Wohnungsproblem hat. Die Konsequenz wäre ein Grenzregime unter den Bedingungen des Kapitalismus. Stegemann will zwar über das Bestehende hinaus, seine Idealfigur jedoch handelt pragmatisch innerhalb des Bestehenden. Im Grunde taucht hier das alte Problem auf, in welchem Verhältnis Reform und Revolution stehen. Bei Stegemann ist es zeitgenössisch bedingt unklar gefasst: moraltheoretisch, wegen des Moralterrors mancher linker Gruppen. Gegen diese falsche Vereinseitigung setzt er eine andere falsche Vereinseitigung. Wenn aber realistische Analyse zu fortschrittlicher Politik führen soll, geht das nicht ohne Zielbestimmung; und kein mögliches Ziel ist ohne moralische Wertsetzung denkbar.

Ethik als Rettung?

Freilich unterscheidet Stegemann zwischen der Moral, deren penetranten Gebrauch er zurückdrängen will, und den Werten der Ethik, die »nicht zur Diskussion« stehen. Ethik begreift er als »Reflexionsinstanz, die darüber entscheidet, wo die moralische Unterscheidung überhaupt angewendet werden soll und wo gerade nicht«.

Leider hilft das bei einer Auseinandersetzung mit blindem Moralisieren wenig. Stegemann selbst erkennt in den Abschnitten, die auf das Zitat folgen, dass es keine allgemein geteilte Auffassung mehr gibt, was »gut« sei. Entsprechend fehlt die Theorie, die eine Verständigung aller Beteiligten über ethische Fragen und damit über die Angemessenheit moralischer Diskussionen erlauben würde.

Nun kann man zweifeln, ob es eine solche allgemeine Grundlage jemals gegeben hat. Wo eine Einheit gesellschaftlicher Werte bestand, dürfte sie weniger das Ergebnis ethischer Reflexionen gewesen sein als vor allem aus gemeinsamer Praxis und nachrangig aus daraus folgenden religiösen Glaubenssätzen gewonnen worden sein. Und der Kategorische Imperativ Immanuel Kants, den Stegemann als das »letzte ethische Konzept, das eine universelle Gültigkeit in einer ausdifferenzierten Welt denken wollte«, begreift, hat sehr verschiedene Konkretisierungen erfahren. »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.«

Das konnte für Kantianer bedeuten, noch dem schlechtesten Gesetz eines Staates zu gehorchen, weil Gesetzesbruch als allgemeines Prinzip das Schlimmste sei; es konnte im Gegenteil bedeuten, sich dem schlechten Gesetz zu widersetzen, weil die Unterordnung unter die Tyrannei kein allgemeines Prinzip sein könne. Der Verdacht liegt nahe, dass hier nicht philosophische Überlegungen zu einer unterschiedlichen politischen Praxis führen, sondern dass unterschiedliche politische Überzeugungen die jeweils passende Interpretation der Philosophie nach sich ziehen. Nicht die Ethik bestimmt die Moral, sondern umgekehrt die Moral bestimmt die Ethik. Oder, materialistischer: Die Praxis bestimmt die Theorie.

Stegemann, um auf ihn zurückzukommen, hat einerseits die Ethik von seiner Kritik der Moral ausgenommen, andererseits die Ethik als historisch verloren demontiert. Es folgen dann noch Rettungsversuche, die freilich auch nicht weiterhelfen. Den einen gibt Stegemann von vornherein auf. Er beruht auf Max Webers Unterscheidung zwischen dem Gesinnungsethiker, der sich auf die Moralität der einzelnen Handlung beruft, und dem Verantwortungsethiker, der nach den Folgen fragt. Theoretisch ist eine Einigung unmöglich, praktisch wird sie durch eine außerethische Instanz getroffen (Mehrheitsentscheidung, Durchsetzungskraft der stärksten Interessengruppe, die »Gewalt des Faktischen«, wer auch immer die Fakten schafft).

Einen zweiten Ansatz übernimmt er von dem konservativen Anthropologen Arnold Gehlen. Das kann man machen – die Rechten haben Gedanken der Linken geklaut und für ihre Zwecke verwandelt; vielleicht geht das auch umgekehrt. Doch wie steht es um Gehlens »Ethik der Institutionen«, auf die sich Stegemann beruft?

In der Tat folgen Institutionen im besten Fall Verfahren, »die zuvor legitimiert sind«. Weiter: »Ihr zivilisatorischer Gewinn besteht darin, dass sie weniger anfällig sind für die individuell unterschiedlichen moralischen Ansichten und dass die Institutionen im besten Fall auch dann noch moralische Entscheidungen treffen, wenn die Menschen, die in ihnen wirken, über kein ausgeprägtes moralisches Empfinden mehr verfügen.«

Als aktuelles Beispiel nennt Stegemann den Widerstand einiger US-amerikanischer Institutionen gegen den Präsidenten Trump. Es gibt andere Fälle; nicht ohne Grund führt die polnische PiS-Regierung einen erbitterten Kampf gegen die Gerichtsbehörden. Doch ist dies erstens keine Ethik im Sinne einer Reflexion des Moralischen; Beamte gewinnen ihre Berechenbarkeit vielmehr, indem sie – im Guten wie im Schlechten – den Vorschriften folgen. Zweitens ist ein Widerstand von Institutionen immer nur hinhaltender Natur. Man bremst üble Akteure durch störrische Korrektheit, beseitigt sie aber nicht. Das trägt über eine, vielleicht zwei Wahlperioden, bis – wie etwa unter Erdogans Regime – auch die Institutionen neu besetzt sind. Wer nun gar, wie Stegemann, die Ursachen gegenwärtiger Probleme in Kapitalismus und Neoliberalismus erkennt, kann zwar Institutionen günstigenfalls als Bündnispartner auf Zeit sehen. Bei der Ursachenbeseitigung hingegen ist auf sie kaum zu zählen.

Die Praxis: Aufstehen

Nun ist Bernd Stegemann nicht nur Dramaturg und Schauspielprofessor, sondern spätestens seit Herbst 2018 eine öffentliche politische Figur, nämlich in der Bewegung »Aufstehen«. In einem Nachwort betont er, dass er die Arbeit an dem Buch im Januar 2018 begonnen hat, als »Aufstehen« noch nicht geplant war, und es sich um »kein Manifest der Bewegung« handele. Gleichwohl versucht er keine Spaltung zwischen seinen Existenzen als Intellektueller und als Politiker; das wäre auch lächerlich. Im Nachwort greift Stegemann denn auch die Trennung zwischen einer kulturalistischen und einer sozialen Linken auf und erklärt sich, wie »Aufstehen«, für die letztere.

Das ist methodisch klar, inhaltlich im Grundsatz überzeugend und sollte nicht zu voreiliger Empörung führen. Stegemann, um dies zu wiederholen, leugnet keine Benachteiligung von Frauen und keine rassistischen Übergriffe. Er will eine rationale Diskussion über Unterdrückung im Neoliberalismus; er will sie nicht, indem Opfer eine fragwürdige Opferidentität beanspruchen und auf dieser Grundlage Denk- und Sprechverbote auch innerhalb der Linken durchzusetzen versuchen. All dies ist richtig; und auch, dass das Treiben der kulturalistischen Linken außerhalb eines engen Kreises von Überzeugten auf Unverständnis stößt und dem Gegner Munition liefert.

Es gibt da groteske Erscheinungen. Ein theologisches Seminar für angehende Priester über Darstellungen des gekreuzigten Jesus muss mit einer Gewaltwarnung getriggert werden, weil der Blick auf die Kreuzigung natürlich einer auf Gewalt ist; man fragt sich, in welcher Kirche die armen Kerle predigen wollen. Ein Theaterstück gegen Nazis gerät in die Diskussion, weil eine Figur von »Negern« spricht, und dies einen Besucher mit afrikanischen Vorfahren retraumatisieren könnte. Aber sollen Nazis auf der Bühne von »dunkelhäutigen Mitbürgern« sprechen, und kann jede Aufführung auf jede mögliche Traumatisierung eines möglichen Besuchers Rücksicht nehmen?

Derlei Unsinn gehört im Eigeninteresse der Linken abgestellt; gegen Rechte helfen wird das wenig. Die werden noch irgendwo auf der Welt eine linke Idiotie finden; und wenn sie keine gegenwärtige entdecken, nehmen sie eine vergangene; und wenn die zu weit zurückliegt, denken sie sich einfach eine neue aus. Die meisten Leute, um die es Stegemann zu Recht geht, kennen die kulturalistische Linke nur aus den Medien. Und für viele von denen genügt als rechte Propaganda auch ein primitiver Fake.

Hilft Stegemanns Ratschlag weiter, Probleme einzugestehen, die sich aus der Einwanderung ergeben? Auch hier gilt, dass ein Realitätsbezug der Linken natürlich nicht stört, dass aber Zugeständnisse strategisch nur von sehr begrenztem Wert sind. Lehrreich ist es, sich rechte Internetkommentare zu Sahra Wagenknecht anzuschauen. Hier wird sie als die richtige Frau in der falschen Partei gehandelt. Und auch die zutreffende Feststellung, dass unter den gegebenen Umständen Einwanderer und arme Deutsche um die wenigen Wohnungen konkurrieren, die in Ballungsräumen noch halbwegs bezahlbar sind, dürfte wenig nützen. Das würde von AfD-Wählern höchstens als Kapitulation linker Ideologie gewertet und als Bestätigung, dass ihre Partei immer schon recht gehabt habe.

Als Verteidigungsposition taugt das also wenig. Für eine linke Offensive jedoch wäre es notwendig, nach Stegemanns Vorschlag das Thema zu wechseln und soziale Konflikte in den Mittelpunkt zu stellen. Dort liegt die Stärke der Linken, dort bestehen unvereinbare Positionen innerhalb der AfD zwischen dem wirtschaftsliberalen und dem völkisch-sozialstaatlichen Flügel; diesen Streit gilt es zu fördern.

Wir oder sie

In der Nachbemerkung formuliert Stegemann eine wichtige Erkenntnis: »Vom Populismus kann man lernen, dass er durch die einfache Grenzziehung zwischen Wir und Sie wirkungsvoll gemeinsame Erfahrungen herbeiführen kann. Jede politische Kraft, die Mehrheiten für sich gewinnen will, braucht diese gemeinsamen Erfahrungen.« Dies ist in der Tat das Grundprinzip des Politischen. Richtig ist auch Stegemanns Forderung, »diese Grenze entlang der sozialen Ungleichheit zu ziehen«. Verständlich ist seine Konsequenz, einen »moralischen Populismus« abzulehnen, der eine »offene Gesellschaft« lobt und von Interessen im Neoliberalismus nichts wissen will. Unzureichend ist seine Bestimmung, welche Rolle die Moral bei der Unterscheidung zwischen dem Wir und dem Sie hat.

Wie wird die Grenze gesetzt? Im günstigen Fall ohne religiöse oder völkische Flausen im Kopf, das heißt nach materiellen Interessen; im Idealfall fällt das mit dem Klasseninteresse zusammen. Das aber genügt nicht: In der Praxis ist die Unterscheidung stets moralisch aufgeladen. Auf die einfachste Formel gebracht heißt dies, dass »wir« gut sind (irgendwelche Werte vertreten) und die anderen böse sind (diese Werte mit Füßen treten). Interesse und Moral verstärken sich in diesem Fall. Zwar ist das Verhältnis theoretisch ziemlich unklar, aber das beeinträchtigt nicht die Wirkung. Man kann da bis zu Marx’ »Kapital« zurückgehen. Dort findet man sowohl eine klare begriffliche Analyse des Kapitalismus als auch eine realistische, zuweilen sarkastische Schilderung der Verhältnisse, die er hervorbringt. Diese beiden Ebenen sind nicht aufeinander rückführbar. Dennoch ergeben sie eine Einheit: Der Kapitalismus ist nicht nur Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung, sondern eine Gesellschaftsformation, die es zu beseitigen gilt.

Zu diesem Zweck hat die Linke eine eigene Moral entwickelt. Wenn viele Arbeiter nicht zu Streikbrechern wurden, so nicht aufgrund einer rationalen Kosten-Nutzen-Analyse, sondern hauptsächlich darum, weil man eben kein Streikbrecher wird. Mitgliedschaften in Jugendverbänden und Parteien folgten oft einer Familientradition; Widerstand gegen Faschismus oder das KPD-Verbot in der Bundesrepublik war durch Verbundenheit mit der Sache begründet und mit wenig Hoffnung auf individuellen Nutzen. Ein kämpferisches Wir, mitsamt der Ablehnung des gegnerischen Sie, ist ohne moralische Grundlegung nicht denkbar.

Das gilt auch für die Rechte. Diese aber hat heute ein doppeltes Denken erfunden, das ihr Stärke und Bewegungsraum verleiht. Auf der bösen Seite steht die ambivalente Negativfigur des »Gutmenschen« – des Linken, der einerseits so naiv moralisiere, wie es Stegemann an einigen Extremfällen kritisiert, und der gar nicht ahne, welche Muselmonstren aufgrund seiner Dummheit die deutsche Heimat fluten; der andererseits amoralisch perfide die »Lügenmedien« beherrscht und alles unternimmt, um »linksfaschistisch« die Wahrheit und die Verteidiger des Volkes zu unterdrücken. Auf der guten Seite hingegen treten die Realisten auf, die als Verteidiger von Deutschtum / Abendland / Recht und Grundgesetz die linken Illusionen durchschauen. Aber auch die rechten »Realisten« beziehen sich auf Moral: Verteidigung des eigenen »Lebensraums«, von Frauenrechten gegen übergriffige »Nafris«, und dass der arme ehrliche, hart arbeitende Deutsche nicht für den angeblichen Hartz-IV-Luxus des Musels mit seinen 17 Kindern von vier minderjährigen Frauen mittels linksverrückter Steuern blechen müsse.

Diese Position ist strategisch stark. Zwar hat sie nur lockere Berührungspunkte mit der Realität, doch bietet sie ein Set von Wahrnehmungsmustern, das es problemlos erlaubt, jede Nachricht sogleich als Bestätigung der eigenen Weltsicht einzuordnen. In dieser Hinsicht ist sie realitätstauglich. Das Changieren zwischen moralkritischer Härte (gegen angebliche und wirkliche Linke) und völkischer Hypermoral ist von äußerster logischer Schlampigkeit, was aber politisch nicht stört: Es stellt ein positives Wir gegen ein negatives Sie, und darauf kommt es praktisch an.

Nun kann es für Linke nicht darum gehen, diese Erfolgsstrategie einfach zu kopieren. Es handelt sich um eine Selbstverdummung, die diejenigen, die sich mit ihr stark fühlen, ihren Führern ausliefert, die sich von Millionären bezahlen lassen. Aber die Erscheinung taugt doch dazu, einigen von Stegemanns Thesen zu widersprechen. Nicht die Hypermoral überhaupt ist gescheitert, sondern es ist die Moralpolitik der Identitätslinken, die Zorn hervorruft. Und nicht die Politik mit Tabus überhaupt führt in die Irre, sondern linke und auch bürgerlich-demokratische Tabus werden ausgehöhlt, während rechte Sprech- und Denkverbote in immer weiteren Kreisen akzeptiert werden.

Schwer abzuschätzen ist dabei die Wirkung der antirechten Tabus. Natürlich führen sie zu verbreitetem Irrsinn auf seiten der Rechten, die ein Sprechverbot zum Beispiel für Thilo Sarrazin behaupten, der in jeder Talkshow den Blödsinn wiederholen darf, der in seinen Büchern steht, die die Schaufenster fast jeder Buchhandlung verunstalten. Vermutlich haben aber Tabus immer noch eine zivilisierende Wirkung.

Ein Wir (sei es eine Gesellschaft oder eine politische Gruppierung) braucht nämlich Tabus. Man kann nicht in jeder Situation über jede Grundlage reflektieren. Wer überhaupt etwas tun will, muss partiell blind sein. Im Idealfall ließe sich jede Entscheidung im Sinne von Stegemanns »neuer Aufklärung« begründen. In der Realität ist ein »I pfui, das tut man nicht« häufig wirksamer, sei es verinnerlicht oder aus Furcht vor sozialer Bestrafung. Es kann nicht darum gehen, auf diese Macht zu verzichten; nur sollte man klüger reflektieren, wo ihr Einsatz zweckmäßig ist.

Ein linkes Wir, wurde oben gesagt, kann auf Moral als Abgrenzung gegen den Gegner nicht verzichten. Ebensowenig kommt es ohne einen kalten Realitätsbezug aus; »kalt« im Sinne einer Abwägung von Interessen und Handlungsmöglichkeiten aller Akteure. Hierzu braucht es ein doppeltes Denken, aber nicht im Sinne eines willkürlichen Changierens zwischen den Ebenen, wie es sich auf seiten der Rechten findet. Vielmehr braucht es eine Moral der Nützlichkeit, die die einzelne Handlung durch einen Bezug auf die Zukunft begründet. Erst eine solche historische Dimension korrigiert die Sichtweise der Rechten, die die Welt als einen Überlebenskampf von Staaten oder Völkern sehen und dabei das scheinbar Offensichtliche auf ihrer Seite haben. Erst mit dem Blick auf die Zukunft wird Stegemanns Realist zu mehr als zu einem Pragmatiker innerhalb des Bestehenden. Das ist, zugegeben, skizzenhaft. Wie eine verzeitlichte Grundlegung politischer Moral in einer historischen Phase, in der wenig über das Bestehende hinausweist, begründet und vermittelt werden kann, bleibt offen.