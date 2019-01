Ich saß in einer der wenigen verbliebenen erträglichen Bars, die es im Land noch gibt und bestellte »einen Gin Tonic ohne Gin«. Der Barmann sah mich stirnrunzelnd an. »Na ja, ein Tonic bitte«, korrigierte ich. Ich bekam das Bitzelwasser, trank und sah mich im Lokal um. Zwei Frauen saßen an einem kleinen Tisch und diskutierten lebhaft, und dann hörte ich die eindrucksvollere von beiden sagen: »An der Bar darfst du dir keine Mischgetränke bestellen. Die tun da nur ihre zwei Kubik rein und gut ist’s.«

Ich war geplättet und dachte nur: Zwei Kubik! Endlich einmal eine Frau, die ihr Maß kannte! Die muss ich unbedingt näher kennenlernen!

Was mir, zu meinem großen Erstaunen und noch größeren Glück, tatsächlich gelang.