Über die Flüchtigkeit der Liebe: Melvil Poupaud und Amanda Langlet in Éric Rohmers »Sommer« Foto: ARTE France

Re: Exportschlager Diesel

Wo werde ich meinen alten los?

Dimitar Gumnerov ist Händler auf Bulgariens größtem Automarkt in Sofia. Gerade macht er einen gebrauchten Diesel flott – er ist ihm innen zu dreckig, nur innen. In Bulgarien sind Diesel nämlich beliebt, täglich holen Händler ausrangierte Fahrzeuge aus Westeuropa ins Land. Gumnerov bestellt seine Gebrauchtwagen vor allem in Italien und Deutschland. Das Geschäft floriert. Stefan Dimitrov passt das gar nicht. Zum Selbstkostenpreis verteilt der Unternehmer und Familienvater Messstationen an Freiwillige, um Fakten zur Luftverschmutzung zu sammeln. Denn gerade jetzt im Winter hat Sofia ein riesiges Problem damit. Die Stadt liegt im Tal, und die kalte Luft aus den Bergen legt sich wie eine Glocke über die Stadt, die schmutzige warme Luft kann nicht entweichen. Da muss unbedingt ein Grüner Bürgermeister werden wie in Stuttgart – dann wird alles ganz anders!

Arte, 19.40 Uhr

Sommer

Zwar ist der Winter im Norden wenig winterlich, Sommer könnte es aber trotzdem mal wieder werden. Der Mathematikabsolvent und Musiker Gaspard verbringt die Sommerferien im bretonischen Küstenstädtchen Dinard in der Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Freundin Léna. Als er über den Strand flaniert, spricht ihn die Studentin Margot an. Er beichtet ihr seinen Liebeskummer mit der launischen Léna. Es folgen ausgedehnte Strandwanderungen und Diskussionen über die Flüchtigkeit der Liebe – ein Éric-Rohmer-Film halt, so eine Art Achternbusch des französischen Kinos. F 1996.

Arte, 20.15 Uhr

Das Märchen von der Inklusion

Eine Bilanz nach zehn Jahren

Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in einer Schule. Jeder Mensch kann überall dabei sein, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion. Eine Idee, die nicht funktioniert, und in diesem Beitrag noch dazu schlechtgemacht wird. Freunde: Inklusion ist ein Menschenrecht, kein Gedöns.

Das Erste, 22.45 Uhr

Akte D (2)

Das schwierige Erbe der Bundeswehr

Die Bundeswehr – eine moderne und demokratische Armee. So sieht sie sich selbst, und so möchte sie wahrgenommen werden. Doch 2017 wurde der Offizier Franco A. verdächtigt, als Flüchtling getarnt Anschläge auf Politiker geplant zu haben. Dabei war Franco A. intern schon zuvor mit einer rassistischen Magisterarbeit aufgefallen.

Das Erste, 23.30 Uhr