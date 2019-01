»Dass de Leit wieder zamhoitn!«

Hans Söllner Foto: Manfred Neubauer/dpa

Wenn man über ihn nachdenkt, den Söllner Hans, den übergroßen Liedermacher, bekommt man als Bayer unweigerlich Respekt. In Restdeutschland kann man sich kaum vorstellen, wie man schon als Jugendlicher durch diese in Mundart predigende Rebellenfigur geprägt wird. Seine Hits, wie der »Marihuanabam« oder »Edeltraut« werden mit größtem Selbstbewusstsein von Freibiergesichtern, als schunklige Hedonismushymnen falsch verstanden, in jedem Bierzelt gegrölt. Die Texte kennt man auswendig, und nicht nur die Refrains. Mythen und Legenden ranken sich um Söllner: Seine ewigen Beleidigungsprozesse gegen Politiker diverser Parteien, vor allem der CSU. Sein angeblich exzessiver Hanfkonsum. Sein Leben als Rastafari, Impfgegner und laute Stimme gegen rechts. Dass einer wie Söllner dann doch so unweigerlich zu ihnen gehört, können die Bayern oft nicht fassen. Von »Sagst dem Arschloch einen schönen Gruß!« oder »Früher war er noch lustig, jetzt ist er irre geworden!« bis hin zu »Der Hans ist noch einer der Guten!« sind die Reaktionen stets eindeutig, wenn man den Leuten erzählt, dass man ihn bald trifft.

Wenn man ihm dann begegnet, dem Söllner Hans, spürt man diese Strahlkraft des »boarischen Krautmo« sofort. Die strengen, stahlblauen Augen mustern zunächst gnadenlos, ordnen ein, untersuchen. Ein chronisches Misstrauen, das man von den Bauern am Dorf kennt, von den verhermten, arbeitenden Leuten, scheint aus ihnen zu sprechen. Diese unbeschreibbare Intelligenz der Landbevölkerung, die sofort weiß, wen sie mag und wen nicht.

Söllner ist zu intelligent, um sich seines Nimbus nicht bewusst zu sein. Er könnte einen jetzt vorführen und auflaufen lassen. Aber er ist ein positiver, freundlicher Mann, der möchte, dass die Menschen zusammenkommen. Er wollte nie so bitter sein wie seine Väter, davon singt er in vielen Liedern. Nicht im Bierzelt saufen und alles falsch verstehen – nicht bewahren, sondern bewegen. Deswegen fängt er irgendwann an zu »smilen«, wie er es nennt, und zu philosophieren. Fast zwei Stunden lang fallen Söllner Themen ein, die ihn umtreiben, Umstände, die ihn aufregen und Sachverhalte, die er ändern will. Es geht um Politik, um Heimat, Flucht und Liebe. Im Oktober 2018 erschien sein angeblich letztes Album »Genug« bei Trikont. 2020 plant er, Oberbürgermeister seines Heimatorts Bad Reichenhall zu werden. Söllner spricht in seiner eigenen Sprache. Einem lauten, fordernden Oberbairisch. Er kann und will es seit jeher nicht anders.

Hans, hast du irgendwann amal des Gfühl ghabt, du miassast weg aus Bayern?

Also i hob scho ab und zu amal des Gfüi ghabt, dass i weg mecht, also ned muaß. Etz ned als Flucht, sondern weilst halt von alle Seiten heast, der war do und der war do und du warst nirgends. I bin aber oana, der ned gern in Urlaub fahrt und aa oana, der se schlecht auf was Neis einstelln konn. I bin 15- oder 20mal in Jamaica gwesn, weil, da hob i mi auskennt, und da hob i Leit kennt. Aber jeds Mal wo anders hi, und jedes Mal a andere Sprache oder Mentalität und Religion – für so was bin i einfach ned geeignet. I bin eher a Bodenständiger. I bin gern dahoam. I mog Reichenhall gern, i mog Bayern gern, i mog mei Heimat gern – wenn der Heimatbegriff no gültig is, nach Söder und Seehofer. I hab jetzt nimmer des Gfüi, dass i irgendwo hi mecht oder weg muaß von do. I denk eher, es is ganz guad, wenn a paar Leit dobleibn und so weida macha, wias es halt gmacht ham, de letzten 25 oder 30 Jahr für Freiheit und Gleichberechtigung. Heimat is für mi einfach a Begriff, der nur dann gültig is, wenn i irgendjemand Anders diesen Begriff aa zugestehe. Und zwar ned de Heimat, dort wo er herkimmt, sondern de Heimat dort, wo er se wohlfühlt. I glaub, dass olles bloß an Wert hod, wenn mas mit jemand teilen konn. Egal, um wos geht. Obs ums Geld geht oder um de Heimat, ums Land, um a Auto oder was aa immer. Wenn i auf meim Zeig sitz, und es konn nur i genießen, dann genieß i’s einfach ned, dann bin i eher eingeengt in meiner Verhaltensweise gegenüber meine Mitmenschen. I teil einfach gern. I gib einfach gern her. I schenk aa gern her. Somit kann i aa meine Heimat teilen mit andere Leit.

Du hast vorhin gmoant, du konnst di selber ned guad auf andere Mentalitäten oder andere Religionen einstellen. Moanst du ned, dass des genau des is, wovor viele Leit Angst ham, dass, wenn Fremde des verändern, sie sich selber nimmer wohlfühlen kenna?

Also i glaub, dass die Medien zu dieser Angst sehr viel beigetragen haben, mit dieser ständigen Hiobsbotschaftsnachrichten-Scheiße à la »Do hod oana oan umbracht und da hod oana wen vergewaltigt …« – und sie ham immer gschriem, wers war und wo der herkumma is. Mein Gott, es is a schwieriges Thema. I glaub, dass, egal ob mas Flucht nennt oder Reise, mia Bewegungslebewesen san. Wir müssen uns bewegen. Wir bleim vielleicht amal 300 Johr an irgendam Ort und gründen da a Stadt, und dann samma halt, wos woaß i, Türken oder Kurden, oder mia san Bayern, aber i glaub, dass mia Bewegungsleit san. Mia kenna diese Welt ned verlassen, und i glaub, dass guad is, wenn ma weidageht. Ned urlaubstechnisch. I fahr etz ned gern drei Wocha nach Amerika oder in die Türkei und muaß dann wieder zruck. Wenn, dann ziag i hoid dorthi. Wenn, dann bleib i hoid durt, und dann schau i, und dann pass i mi dort an. Ned amal anpassen, sondern ich ordne mich ein. I muaß mi ned unterordnen, egal, wo i bin. Ich bin aa überzeugt davon, dass i mein Glauben glauben ko, egal auf dieser Welt, wo i bin, verstehst. Wenn i’n für mi glaub, wenn i niemand zwinga muas, oder bekehren mecht, dass er an denselben Gott glaubt wia i. Da draußen gibts so vüll verschiedene Sachan, weils verschiedene Menschen gibt. Verschiedene Mentalitäten, verschiedene Herkünfte, verschiedene Erziehungsarten, verschiedenen Umgang mit Sexualität, mit Frauen, mit Kindern, egal, wos aa immer. I glaub, dass es einfacher gewesen wäre, verstehstas, den Leuten dieses Platz zuzugestehen. Ihnen die Möglichkeit zuzugestehen, ihre Länder zu verlassen, anstatt sie wirklich von Anfang an auszugrenzen.

Aber wia nimm i de Leit die Angst vo dem Fremden, und was passiert, wenn bei dir in Reichenhall zum Beispiel der Nachbar sei Frau in a Burka ham will?

Wenn i Bürgermeister von Reichenhall war, und da ziagt a syrische Familie ei, dann geh i mid am Dolmetscher zu dem Typen hi und red mit dem. Und sog: »Du bist hier gern gesehen, mia gfrein uns, dass du do bist, mia gfrein uns, dassd in Sicherheit bist … aber i red jetzt mid deiner Frau und frags: Laffst du gern so rum? Oder wars dir liaba, du dadst frei wie unsere Mädchen hier ohne Burka, ohne Kopftuch rumlaufen?«

War die Frage, obs du darauf a ehrliche Antwort griagn dads …

Des is die Frage, vastehst. Aber eigentlich geht’s darum, dass ma se trifft und a bestimmte Art von Volksbefragung macht. »Was wollen wir für Reichenhall?« – Mia wollen, dass die Leit frei san. Wenn i sig, dass der sei Frau ned schlagt und seine Kinder guad behandelt, dann denk i ma irgendwo, mechat i eana über mei Benehmen und des Benehmen der anderen Bürger vorlem, dass es unnötig is, dass sei Frau in a Burka rumlafft. Weil koana sie omacht, koana sie sexuell belästigt, egal, wos aa immer. Und er wohnt ja jetz do. Er kann se damit abfinden, dass er nie wieder nach Syrien zruckgeht und hier sein Leben bestreitet. Zumindest, dass er die Möglichkeit sich selbst gibt und seinen Kindern, hier frei aufzuwachsen. Ned dass des Kind dann aa an Syrer heiraten muaß oder aa a Kopftuch tragt in da zwoaten Klass Hauptschul …

Aber kommt dann ned aa die Frage, was in solchen Fällen rational mit irrationalen Glaubensvorstellungen vereinbar is?

Des Problem is, dass se im Grunde genommen koana drum kümmert. Wenn i Bürgermeister bin von Reichenhall, dann sog i: »Mia san da in Reichenhall! Dei Frau konn mit da Burka rumlaufen, wenns in Laufen is oder in Ebersberg oder in Regensburg – aber hier in Reichenhall passen mia auf aufeinander! Da konnst beruhigt sei. Mia mechtn hier einfach ned, dass Unterdrückung hier stattfindet, dass Frauen bedroht werdn oder Kinder ned raus derfa.« I mecht, dass de Leit wieder zamhoitn. I mecht, dass mir lernen, dass mia nur für an kleinen Teil unseres Lebens verantwortlich san. Für uns selbst, vastehst. Da gheat dazua, dass mia andere Leit eanare Lebensweisen zugestehn. Mia miassn einfach so guad miteinander umgehn, dass de irgendwann sogn »Wow, des is geil wia frei de san, wie de aufaranand aufpassen, wia de ihre Kinder erziahgn!« Da gibts koa Streiterei, da wird diskutiert und abgstimmt. Nur so kann des funktionieren. Demokratie funktioniert an der Basis und ned verordnet. I mecht koa Burkaverbot, i mecht, dass derjenige gschbiat und woaß, dass des ned zeitgemäß und ned zukunftsweisend is, sei Frau einzubandagieren. I mecht, dass ma über de Gemeinschaft, in der ma lebt, mitgriagt, dass es schön ist, frei zu sein. Des is da schwierigste Schritt überhaupt, jemandem klarzumachen, wie schön es überhaupt ist, frei zu sein.

Hod se de Auffassung von Freiheit im Gegensatz zu früher verändert?

I sog amal aso: »Wer is am besten verführbar und führbar?« Oana, der glaubt, dass er no ned ois hod. Oana, der Neid verspürt. Alles, was da draußen passiert an Ungerechtigkeit, an Hass an Wut, hod immer mit Neid zu tun. Weilst du glaubst, dir steht irgendwos zua, wos der da drentn hod. Aber vielleicht hod der da drentn mehra Glück ghobt, oder mehra g’arbat, vielleicht hods eam sei Vatta gschenkt. I bin a eigenständige Person und konn selbst bestimmen, wenn i sog »Des reicht mir«. Plus/minus null am Jahresende war a subba Johr. I brauch koane 40.000 Euro im Januar. I brauch a bissel a Polster, natürlich, wenn a Waschmaschin kaputtgeht oder irgendwos, vastehst. Aber mia san versichert in unserm Land, und selbst a Hartz-IV-Empfänger hod immer no wos, wos oana, der auf da Flucht is, ned hod. Nämlich Sicherheit. Aber mia wean indokriniert, dass ma bloß no arban und koa Zeit mehr ham für irgendwelche Zwischenmenschlichkeiten. Das ma uns ja nimmer zuahean und zärtlich san mitanand. I sitz manchmal in München am Tegernseer Platz, und dann sig i diese Mütter, wia die eanare Kinder da obeziagn in die U-Bahn, vastehst. Koana lasst dem Kind de Zeit, dass a Schneckerl oschaut, oder dass amoi an Hund streichelt – nix, keine Chance! Alles nur Stress, Stress, Stress. De Muada muaß ind Arbat, des Kind muaß etz schnell in die Kita – a dreijährigs Kind, vastehst! Und des is eana Plan. Eana Plan is, dass ma koa Zeit mehr ham, uns kennenzulernen und zärtlich zu sein. Selbst der Fick aufd Nacht is geplant.

Macht as Internet des Dilemma der Unpersönlichkeit und Entfremdung, von dem du redst, ned no größer? Du hast Datingplattformen wia Tinder oder Grindr, da brauchst ned amal mehr ren, wennst bumbsn willst.

Für mi stellt si die Frage, wer des eigentlich will!? I glaub ned, dass die Merkel oder die von der Leyen so a Entwicklung wollen ham. I glaub, dass des einfach passiert is, i glaub, mir ham ned aufpasst als Gesellschaft. Mia ham gmoant, dass uns des mit Computer und Internet weidabringt, es hod uns aber ned weidabracht. Wenn i a Bech hob, und es bricht im Hagebaumarkt irgenda scheiß Computer zam, konns sei, dass i ned amal um oan Euro fünfaneinzge irgendwos zoihn ko, weil ma de ned außegem ko auf zehn Euro. Weils sogt: »Ja, de Kasse geht ned!« Dann sog i: »Herrgott, des kost oan Euro fünfaneinzge, dann gib i da an Zwickl, dann bhoitst hoid de fünf Cent.« – »Naanaanaa, des geht ned!« As oanzige, wos einfach gwoan is, is, dass i dir absag. Wenn i heut auf da Autobahn vo Salzburg bin, konn i schreim, dass i im Stau steh. Aber aa des führt dazua, dass koana mehr Verbindlichkeiten eigeh wüll und de Leit eigentlich immer neurotischer und unfreier wean. Mia verlassen uns darauf, dass irgendwelche Geräte funktionieren und wenn ses ned dan, dann geht nix mehr. Wenn heit mei Google-Kalender abstürzt und i verlass mi da draf, dann is scheiße. Unser Lem is ned wirklich einfacher woan. Aber i glaub aa, irgendwo in mia drinnen, dass der Mensch einfach so kreativ is, dass immer no so vüi Kreativität in eam übrigbleibt, dass er sich irgendwann von dem löst und dass es irgendwann wieder anderst werd. De Frage is natürlich: »Überlebts da Woid? Überlebts des Meer? Mit wos ernähr ma uns in 25 oder 30 Johr? Was schnauf ma ei in 35 oder 40 Johr?« I hob amal an Science-Fiction-Füim gseng, da wennst zum Sterbn ganga bist, dann host hoid da a Tabletterl griagt, und dann hams de zu Fuada verarbart.

Glaubst du, dass früher was einfacher war?

Ja, es war amal einfach. Es war amal wirklich einfach. Mia waren weniger Leit, es war weniger Verkehr, weniger Technik. Natürlich, wennst einewachst in diese Art von Wirtschaft und Arbeit, dann gwohnst di aa dro. Und in 35 Johr sagt a heit Zehnjähriger: »Mei war des damals schee, 2018!« I red etz ned von a guaden, oiden Zeit, aber es war einfacher zu koordinieren und zu handeln. Es war ned alles so auf Effektivität ausglegt. I hab Glück ghabt in meim Lem, weil i hab ned vüll macha miaßn. I hab zwoa Lehren gmacht, i woaß scho, was Arbeit bedeutet. Aber wennst heit die Gabe host, dassd a ganz Lem in an Refrain backa konnst, dann hast einfach Glück ghabt. Und i hob ma traut. I glaub, dass se heit vülle Leit nimmer trauan, weil des moderne Sicherheitsdenken dir vüll von deiner Unbedarftheit nimmt. Sie lassen se führen und macha dann andere dafür verantwortlich, wia se eana Welt verändert. I hab des Glück, dass i ned mit 70 oder 80 Johr dositzen muaß und sogn: »Mei, hätt i mi des traut!« Aber früher war aa mehr Raum da, sich zum traua. I hab Mechaniker glernt, und dann bin i irgendwann zu meim Chef ganga und hab gsagt: »I mecht gern halbtags bei dir arban. I kumm um achte und bin um zwölfe wieder weg, und du gibst ma einfach die Hälfte von meim Lohn!« Woaß i ned, ob i mi des heit no trauen dad. I gib 60 bis 70 Konzerte im Jahr, um des zu bewerkstelligen, wos mei Firma is – des san fünf Kinder und zwoa gschiedne Frauen.

Hans, bist da sicher, dass es letzte Album is?

Ja, bin i ma sicher. Aber de restliche Zeit mog i auf da Bühne vabringa, mog i umanandafohrn, mog mit de Leit redn, mog Leit kennalerna. I wüll aa überhaupt ned afhean, i mach des bis zum Schluss. Wahrscheinlich findns mi irgendwann amal im Wohnmobil, weil i irgendwo an irgendam Ort ned okimm, und dann sogns: »Wer stehtn da draußen am Parkplatz? Klopfas halt amal!« Ja, und dann kemmans hoid und dann findens mi.