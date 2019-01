Junge Veteranin gegen Krieg

Bei den Vorwahlen 2016 zog Tulsi Gabbard den »alten weißen Mann« Sanders einer Kriegstreiberin vor Foto: Evan Vucci/AP Photo/File

Als Tulsi Gabbard vergangene Woche ihren Plan bekanntgab, im Jahr 2020 für das Präsidentenamt der USA zu kandidieren, und ankündigte, die Frage von Krieg und Frieden zum Schwerpunkt ihrer Kampagne zu machen, dürften wichtige Akteure des militärisch-industriellen Komplexes »not amused« gewesen sein.

Dabei hätte die sportliche Kongressabgeordnete noch vor wenigen Jahren ein willkommenes Aushängeschild sein können: Tulsi Gabbard ist Majorin der Nationalgarde im Bundesstaat Hawaii und Veteranin des Irak-Krieges. Auch als Ausbilderin der Nationalgarde Kuwaits war sie schon tätig. Als Frau und Person of Colour könnte die 1981 in Amerikanisch-Samoa geborene Demokratin mit ihrer Biographie für die Erneuerungsfähigkeit einer altbekannten imperialen Politik stehen. 2004, nach rund einem Jahr in der Hawaii National Guard, hatte sie sich freiwillig für den Einsatz im Irak gemeldet, wo sie einer Sanitätseinheit angehörte. Dabei war sie bereits 2002, im Alter von 21 Jahren, ins Repräsentantenhauses von Hawaii gewählt worden – als dessen jüngstes Mitglied.

Aber in den letzten Jahren ließ sie sich nicht für Interventions- und »Regime-Change«-Kriege einspannen, sondern warf ihre Erfahrung in die Waagschale, um eindringlich davor zu warnen.

Obwohl sie derselben Partei angehört wie Hillary Clinton, die 2016 von den Demokraten ins Rennen um das Präsidentenamt geschickt wurde, könnten diese beiden Frauen kaum gegensätzlicher sein. Bei den Vorwahlen hatte Gabbard den linken Sozialdemokraten Bernie Sanders unterstützt – vor allem wegen dessen ablehnender Haltung zur kriegerischen »Regime-Change«-Politik, für die Clinton als Außenministerin unter Barack Obama stand. Tulsi Gabbard war 2012 erstmals in den Kongress gewählt worden – und 2013 zur Vizevorsitzenden des »Democratic National Committee« (DNC), des Vorstands der Demokraten. Von diesem Posten trat sie jedoch 2016 zurück, um ungebremst für Sanders Partei ergreifen zu können, nachdem es im DNC erhebliche Spannungen und Häme gegen den linken Parteiflügel gegeben hatte. Es sei ihr wichtiger, einen Kandidaten zu unterstützen, der »Weitsicht und ein gutes Urteilsvermögen« mitbringe, erklärte Gabbard ihren Rücktritt auf einer Pressekonferenz im Februar 2016.

Im Januar 2017, nachdem der Republikaner Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, womit feststand, dass sich die führenden Demokraten mit Hillary Clinton verrechnet hatten, reiste Tulsi Gabbard nach Syrien, um sich ein Bild von der Situation in dem Land zu machen, das seit 2011 im Zentrum der »Regime-Change«-Politik der USA stand. In verschiedenen Städten traf sie unter anderem Studierende, medizinisches Personal und Kriegsversehrte sowie Vertreter religiöser Minderheiten – nicht zuletzt, um deren Meinung über von den USA unterstützte »Rebellengruppen« zu hören. Dass sie auch die Gelegenheit wahrnahm, mit Baschar Al-Assad zu sprechen, was sie nach eigener Aussage nicht geplant hatte, wurde ihr übel angekreidet – zumal sie davor warnte, den Sturz des syrischen Präsidenten herbeizuführen. Es bestehe kein Zweifel, dass dann islamistische Terrorgruppen die Macht übernähmen und Andersgläubige verfolgen würden. In der kurz zuvor gefallenen »Rebellenhochburg« Aleppo hätten ihr christliche Führer historische Kirchen gezeigt, die von derartigen Gruppen in Schutt und Asche gelegt worden seien, sagte sie nach ihrer Rückkehr in einem Interview mit der Zeitschrift The Nation.

Die Washington Post beschimpfte Gabbard am 29. Januar 2017 als »Assads Sprachrohr in Washington«. Der Vaishnava-Hinduistin wurde zudem vorgeworfen, sie sei »islamophob« beziehungsweise weniger kritisch gegenüber dem Hindunationalismus des indischen Premiers Narendra Modi.

Gabbards Treffen mit Assad verteidigte ihre Sprecherin nach einem Bericht des Guardian im August 2018 mit den Worten: »Wenn wir wirklich Frieden wollen, müssen wir furchtlos genug sein, um direkt mit unseren Gegnern zu sprechen.«