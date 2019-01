Valerian und Veronique, die Helden des gleichnamigen Comics von Jean-Claude Mézières (Zeichner) und Pierre Christin (Texter): »Generation Sputnik« Foto: Florianfilm/ARTE

Re: Kein Recht auf Familie?

Geflüchtete kämpfen um ihre Angehörigen

Am Morgen weckt Fteim Almousa ihre vier Kinder, sorgt für ein Frühstück und schickt sie pünktlich in die Schule. Doch seit über drei Jahren passiert all das über das Videotelefon. Denn die Syrerin lebt in Baden-Württemberg, ihr Mann mit den Kindern in einem Flüchtlingslager im Nordlibanon. Als Fteim 2015 nach Deutschland kam, hoffte sie, ihre Familie bald nachholen zu können. Doch dann wurde der Nachzug ausgesetzt. Im August 2018 gibt es neue Hoffnung. Ein neues Gesetz tritt in der Bundesrepublik Kraft, das »subsidiär Geschützte« betrifft. Sie können jetzt Ehepartner und minderjährige Kinder nach Deutschland holen. Ob Fteim von dieser Regelung profitiert, ist ungewiss.

Arte, 19.40 Uhr

Drahtzieher Burschenschaften

Die Macht der Studentenverbindungen

Sie sind wieder da, sie waren nie weg – aber doch recht eingekästelt in ihren trüben Prachtvillen in den Oberstädten. Studentenverbindungen gelten als rechtskonservative Akademikerelite, die sich gegenseitig protegiert und versucht, die Schaltstellen von Wirtschaft und Politik zu besetzen. Karriereseilschaften. Die Dokumentation geht Fragen nach. Zum Beispiel: Welche Ziele verfolgen diese Männerbünde wirklich? Personal für die AfD im Bundestag zu stellen?

ZDF Info, 20.15 Uhr

Moonwalker

Die großen Musikvideos von drei Michael-Jackson-Megahits, eingebettet in eine Rahmenhandlung. In ihr spielen Kinder eine Rolle. Das macht die Sache einigermaßen unangenehm – aus heutiger Sicht betrachtet. Regie: Jerry Kramer, Jim Blashfield. USA 1988.

Arte, 21.45 Uhr

Generation Sputnik

Das goldene Zeitalter der Science-Fiction

Am 4. Oktober 1957 versetzte ein Funksignal Amerika einen verdienten Schock und die Welt in helle Aufregung. Das rauschende Piepen des russischen Satelliten »Sputnik 1« wurde rund um den Globus gehört. Eine neue Epoche brach an: das Weltraumzeitalter. In der kommenden Dekade war der Weltraum in Mode wie nie zuvor: Atombusige Weltraumheldinnen betraten die Bühne der Science-Fiction-Comics und -Filme, futuristische Klänge eroberten die Tanzflächen. Und im Raumschiff rauchten die Helden erst mal eine.

Arte, 23.15 Uhr