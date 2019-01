Dieses Erbe nutzen

Es gibt wohl kaum einen Kunstwissenschaftler, der seine Biographie so detailgenau aufgeschrieben hat: Wolfgang Hütt Foto: Fliegenkopf Verlag

Der niedersächsische »Bücherpfarrer« Martin Weskott rettete um 1990 etwa 80.000 Bücher aus DDR-Verlagen vor der Vernichtung, kaufte in den Folgejahren aufgelöste Bibliotheken auf und veranstaltet regelmäßig Lesungen mit DDR-Autoren. Auch Wolfgang Hütt las dort im ehemaligen Refektorium der Katlenburg aus seinen Büchern. 2007 schickte ihm Pfarrer Weskott die Kopie des Innentitels seines 1981 im Seemann-Verlag Leipzig erschienenen Bandes über Adolph Menzel. Dort prangte ein Stempel: »Achtung!!! Dieses Buch stammt aus der ehemaligen DDR!« Hineingedrückt hatte ihn ein befehlsgewohnter, wohl etwas stupider Bibliotheksverwalter der Bundesluftwaffe, der die Nutzer vor Gift warnen wollte. Wolfgang Hütt reagierte mit einer Glosse über diesen »Beitrag zur inneren Einheit der Deutschen«; das Buch war zeitgleich als Lizenzausgabe im altbundesdeutschen Vollmer-Verlag München und Wiesbaden erschienen. Man kann nicht erwarten, dass ein einfältiger Beamter den großen Maler Adolph Menzel kennt.

In den letzten Jahren war es still geworden um Wolfgang Hütt. Eine schwere Krankheit gestattete ihm nicht mehr zu publizieren und fesselte ihn an seine »Matratzengruft« in Halle an der Saale. In den frühen Morgenstunden des 14. Januar starb er. Allen, die sich in der DDR für Kunst und Kunstgeschichte interessierten, ist er als erfahrener, kenntnisreicher Publizist bekannt, der es verstand, analytisches Denken und wissenschaftliche Akribie in allgemein verständlicher Sprache darzubieten. Auch in Kinderbüchern fand er die richtigen Worte. Es ist gut, dass er seine Manuskripte rechtzeitig dem Archiv der Akademie der Künste übergab. Dieses Erbe zu nutzen stünde einer nachwachsenden Generation von Kunsthistorikern gut an. Sein 1959 erstmals herausgegebenes Werk »Wir und die Kunst« erschien bis 1988 öfter in jeweils stark überarbeiteten und in ständig erweiterten Auflagen, die deutlich machten, wie genau er neue Entwicklungen in der Kunst und Kunstgeschichtsforschung verfolgte.

Sein überlegtes, oft zurückhaltendes, aber immer pointiertes und kritisches Auftreten in den Sitzungen des Redaktionsbeirates der DDR-Zeitschrift Bildende Kunst bleibt allen Beteiligten in dankbarer Erinnerung. Wenn man heute die Jahrgänge dieser Zeitschrift zur Hand nimmt, erweisen sie sich als eine wichtige Quelle für die Erforschung der Kunstgeschichte der DDR.

Am 18. August 1925 geboren, wuchs Wolfgang Hütt in einem Barmer Arbeiterviertel auf, erlernte den Beruf des Maurers, wurde zur Wehrmacht eingezogen und kam gegen Ende des Krieges ins Industriegebiet um Halle/Merseburg. In der Nähe von Eilenburg erlebte er die Befreiung, war dann Landarbeiter in Wedelwitz, Journalist bei der Volkszeitung und schließlich beim Landessender Halle des Mitteldeutschen Rundfunks. Ab 1946 studierte er an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Kunstgeschichte.

Es gibt wohl kaum einen Kunstwissenschaftler, der seine Biographie so detailgenau, menschlich berührend und immer verwoben mit dem Zeitgeschehen aufgeschrieben hat. Seine Kindheit und Jugend im Bergischen Land wird lebendig, der journalistische Alltag, die Tätigkeit als Oberassistent mit Lehrauftrag am Kunstgeschichtlichen Institut der Universität Leipzig, die 1957 verteidigte Dissertation über »Die Düsseldorfer Malerschule und die demokratische Bewegung im vormärzlichen Deutschland«1 und die Arbeit als Direktor der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle.

Sein Taschenbuch »Vom Umgang mit der Kunst« (1974) wird die Forschungsarbeit zur Kunstrezeption in der DDR ebenso anregen wie die Kunsthefte »Willi Sitte« und »Karl-Erich Müller« aus der Reihe »Maler und Werk« (1976), sein Text-Bild-Band »Was Städte und Häuser erzählen« aus dem Kinderbuchverlag Berlin (1977) und die beiden Bände »Künstler in Halle« (1977) und »Otto Nagel« (1980) aus der Serie »Welt der Kunst«. Mit seinem Kinderbuch »Der Drachentöter im Paradiesgärtlein« (1984) vermittelte er erstmals auf kindgerechte Weise Kenntnisse über den Sinn der Zeichen und Symbole in der christlichen Ikonographie.

Danach wandte er sich stärker autobiographischen Texten zu. 1982 erschienen seine Erinnerungen an die Jahre bis 1949 unter dem Titel »Heimfahrt in die Gegenwart«. Dem folgte 1999 sein Buch »Schattenlicht. Ein Leben im geteilten Deutschland«, in dem er als kritischer Zeitzeuge Höhen und Tiefen seines Lebens in der DDR darstellte, verbunden mit einem umfangreichen Bildteil. 2004 veröffentlichte er – gleichsam als Gegenstück zu einer denunziatorischen »wissenschaftlichen« Publikation 2 – nach jahrelangem Aktenstudium sein Buch »Gefördert. Überwacht. Reformdruck bildender Künstler der DDR – Das Beispiel Halle«. Darin betrieb er keine medienübliche Sensationshascherei, sondern nutzte die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit als kritisch zu wertende Quellen für zeithistorische Forschung.

Schließlich knüpfte sein zweiteiliger Roman »Es gibt kein Arkadien« (2009) und »Wo ist Arkadien?« (2011) an die Tradition der Künstlerromane an und machte anhand von Einzelschicksalen Leben und Arbeit bildender Künstler in der DDR und danach lebendig. Unter Verzicht auf vordergründige Typisierung wird die Zeit der Formalismusdiskussion ebenso gestaltet wie die Frage, was man mit der Freiheit gegen die »Übermacht der Geldsäcke« ausrichten kann. Mit beeindruckender Genauigkeit machte Hütt das Prozedere der »Evaluationen« an den Kunsthochschulen nacherlebbar, das Abstürzen in Arbeitslosigkeit und Vereinsamung, das Vergiften zwischenmenschlicher Beziehungen durch Verdrängung und Hatz gegen die Stasi. Reaktionen von Künstlern auf das Gerede vom »Unrechtsstaat« führt er vor, und wer die Hallesche Kunstszene ein wenig kennt, sieht hinter den fiktiven Namen konkrete Gesichter. Bis 2012 legte er noch drei im Manuskriptdruck herausgegebene Bücher vor, die sich im Archiv der Akademie der Künste befinden.

Wolfgang Hütt und ich arbeiteten auch nach 1990 an gemeinsamen Vorhaben eng zusammen, etwa an Katalogtexten für die im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg langfristig geplante, aber schließlich verbotene Willi-Sitte-Ausstellung.3 Dem tribunalartigen Sitte-Symposium 2003 in Nürnberg blieben wir fern, da mussten wir uns nicht absprechen. So groß seine Sehnsucht nach einem vereinigten Deutschland war, so groß war später seine Enttäuschung über die Kolonisierung des Ostens und das undifferenzierte Abwerten der in der DDR entstandenen Kunst. Es ist gut, sich an solche Freunde zu erinnern.

1 Zu diesem Thema schrieb Hütt später das Standardwerk »Die Düsseldorfer Malerschule« (1984) und den Roman »Zinnoberrot und Schweinfurter Grün« (2009)

2 Hannelore Offner/Klaus Schroeder (Hrsg.): »Eingegrenzt – ausgegrenzt. Bildende Kunst und Parteiherrschaft in der DDR 1961–1989«, Akademie-Verlag, Berlin 2000

3 Der geplante Katalog erschien nicht, die dafür geschriebenen Texte wurden in der Zeitschrift Icarus Nr. 1/2001 veröffentlicht