Die Marienstatue, davon ist Priester Marcello überzeugt, ist ein Geschenk an die Menschheit: »Ein Wunder« Foto: © Montesi Antonello

Ein Wunder (4)

Die schwarze Substanz

Eine Madonnenstatue aus Plastik, die Tränen aus Blut weint und sich allen Regeln der Physik widersetzt, nimmt immer größeren Einfluss auf die sie umgebenden Menschen. Italien halt? Ja, sehr. Man lernt, wenn man diese Serie genau und mitdenkend anschaut, wirklich eine Menge über dieses Land, seine tiefen Ängste und Sehnsüchte (und mit Freud sieht man natürlich wie immer noch mehr). In der Mediathek auch im Original mit französischen Untertiteln verfügbar. Empfiehlt sich wegen der Dialekte! Mit der schon sehr bedeutenden Alba Rohrwacher. Folge fünf im Anschluss.

Arte, 20.15 Uhr

Das Verschwinden – Zwei Mütter (3)

Wer will, kann auch noch mal hier einsteigen, bei dieser sehr ambitionierten deutschen Thrillerproduktion. Über Drogen, Kinder und das tschechisch-bayerische Grenzgebiet. Julia Jentsch (Michelle Grabowski) nervt wie immer ein wenig. Aber das ist ja auch eine Wirkung. Regie: Hans-Christian Schmid.

NDR, 22.00 Uhr

Babylon A. D.

Der Söldner Toorop erhält von Mafiaboss Gorsky den Auftrag, eine junge Frau nach New York zu schmuggeln. Als Bezahlung sind dem kriegsmüden Einzelkämpfer eine halbe Million US-Dollar, eine neue Identität für die UN-Zone und somit ein ruhigeres Leben versprochen. F/USA/GB 2008. Mit Vin Diesel, Charlotte Rampling. Regie: Mathieu Kassovitz.

Vox, 22.25 Uhr

Stars gegen Trump

Ein Jahr nach ihrem ersten Filmpanorama über die Reaktionen von Hollywood-Stars und anderen prominenten Künstlern in den USA ist Filmemacherin Susanne Becker nach New York zurückgekehrt, um erneut den gesellschaftspolitischen Puls der Kulturszene zu fühlen. In Form einer filmischen Langzeitbeobachtung zeigt ihre Dokumentation ein dichtes Panorama darüber, wie sich Kulturschaffende zu Präsident Trump positionieren. Becker besucht unter anderem ein Clubkonzert der jungen, engagierten Rapperin Sammus, die kritisiert: »Es ist so schlimm, zu sehen, dass Richter wie Brett Kavanaugh das Land im Supreme Court beherrschen, Männer, die noch nicht einmal die grundlegenden Werte des Anstands kennen.«

Phoenix, 20.15 Uhr