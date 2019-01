Da sitzt sie, die ungewaschene Jugend: Filmstill aus »Raus« Foto: RAUS © Anke Neugebauer, ostlicht filmproduktion 2018

»Grenzen verlaufen nicht zwischen Ländern, sondern zwischen oben und unten« – und: »Nichts ist uns heilig, außer unserem Zynismus«. So wütet Glocke (Matti Schmidt-Schaller). Wer »uns« ist, bleibt unklar. Und damit fangen die Probleme von Philipp Hirschs Jugenddrama »Raus« auch schon an. Ein Trüppchen aufgewühlter Teenager verabredet sich übers Internet zur gemeinsamen Weltflucht. Das vermeintliche Utopia, zu dem die Backpacker aufbrechen, ist eine Hütte im Wald. Ein ominöser Mann namens Friedrich lädt per Social-Media-Botschaft zu sich ein. Um zu ihm zu gelangen, müssen die Schnitzeljäger, die einander nie vorher gesehen haben, aber einige Rätsel lösen. Und sich an Regeln halten. »Kein Wort darüber, wo ihr herkommt«, lautet eine.

Die fünf Protagonisten schweigen zwar, keiner von ihnen verrät etwas über seine Herkunft. Für den Zuschauer werden die Stereotype aber schnell klar: Da ist die nicht ganz so helle Nazimaus mit dem Reichsadlertattoo, die Sozialromantikerin mit dem Chatnamen »Pornoqueen« oder der verkniffene Reiche-Eltern-Junge mit dem Pulli mit V-Ausschnitt, der als einziger so viel Weitblick hat, Zelt und Essen mit auf die Reise zu nehmen.

Die Waldwanderung mit Trolley und Hündchen trieft vor schwelgerischer Esoterik (Regel 3: »Umarme das Neue«), pubertären Floskeln und Abenteuerklischees. Die Kids, die einen Sack Reis bejubeln, weil ihnen das Essen ausgegangen ist, haben jedenfalls noch genug Saft im Smartphoneakku, um von einer GPS-Koordinate zur nächsten zu navigieren.

Dabei entwickeln die Großstadtgören, die artig grüßen, wenn ihnen Spaziergänger entgegenkommen, eine völlig unverständliche Aggressivität. Da wird gepöbelt und brutalst geprügelt. Die ständig aufgekratzte Dschungelcampgang verfällt nach und nach so in Hysterie, dass sie einen der ihren beinahe hinrichtet, nur um kurz darauf wieder nackend übers Moos zu hüpfen und bei der gemeinsamen Schlammschlacht Woodstockmomente zu zelebrieren.

Vielleicht muss man 18 sein, um diesen Film zu mögen. Wahrscheinlich aber genügt auch das nicht. Spielfilmneuling Hirsch, selbst Jahrgang 1973, übertreibt in jeder Hinsicht. Dramatische Musik und melodramatische Bilder, verheulte oder schreiende Darsteller, die zwischen Emotionsextremen hin- und herpendeln, aber keine Mitte finden, und ein grenzenlos überspanntes Buch, das mal eben die Verfasstheit einer ganzen Generation wiederzugeben meint, gehören dazu.

Das alles ist bedeckmäntelt mit einem hohlen Widerstandsgestus. »Wir ficken dagegen an!« brüllt’s dem Zuschauer entgegen. Aber wie man das undefinierte Gegenüber (womöglich so etwas wie der Kapitalismus oder die Konsumgesellschaft) damit bestraft oder gar bekriegt, indem man gemeinsam zelten geht, bleibt ein Rätsel.

»Was soll ich hier im Wald?« fragt sich dann auch einer der Ausreißer. Die rührselige Antwort, die der Film am Ende präsentiert, ist jedenfalls geeignet, einem den Kinobesuch für Monate zu verleiden.

»Raus« ist, was rauskommt, wenn effektheischende Dramaturgie auf maßlose Inszenierung trifft, die mit überhitzten Schauspielern eine aufdringliche Klugscheißerstory auftischt.

Im Presseheft zum Film gibt der Regisseur zu Protokoll, die Liste der Dinge, gegen die er rebellieren würde, sei »lang und kompliziert«, habe aber »wenig Aussicht auf Umsetzung«. Da wundert es einen dann auch nicht, dass der resignierte Macher außerdem verlauten lässt, das Wort »Rebellion« habe er mit seinem Film »bisher nicht wirklich« in Verbindung gebracht. Diese Einschätzung dürfte sogar zutreffen.