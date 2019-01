Chaos unter Zedern

Ein Kind gegen die Welt: Zain Al-Rafeea als Zain Foto: AlamodeFilm

Und wieder ein Spielfilm, dessen Titel das Gegenteil von dem verheißt, was er zeigt: Kein Wunder vollbringender Jesus im biblischen Israel (der Filmtitel bezieht sich auf eine antike Stätte am See Genezareth, in der Jesus von Nazareth gewirkt haben soll) begegnet uns, sondern ein wütender arabischer Junge (Zain Al-Rafeea), der seine Eltern dafür verklagt, dass sie ihn in diese Welt gesetzt haben. Es ist ein entscheidender Vorzug der Kunst, dass Ideen durchgespielt werden können, die in der Wirklichkeit nicht funktionieren, hier zu dem Zweck, den missbrauchten und rechtlosen Kindern der Welt eine Stimme zu geben.

Der 12jährige Zain darf nicht zur Schule gehen, weil er als Supermarktbote mithelfen muss, die siebenköpfige Familie zu ernähren. Die ist illegal in dem arabischen Land (es bleibt zunächst unklar, welches), lebt auf engstem Raum, Vater säuft, Mutter keift, und kaum bekommt Zains Lieblingsschwester Sahar (Cedra Izam) mit elf Jahren zum ersten Mal die Regelblutung, wird sie gegen ihren Willen mit dem dreimal so alten Vermieter verheiratet, der Brautpreis: fünf Hühner. Die Eltern meinen es »gut«, vor allem mit sich. Zain hat die Schnauze voll – er haut ab.

Sein Leben als Straßenkind droht an Hunger zu scheitern, bis ihm auf dem Rummel die äthiopische Putzfrau Rahil (Yordanos Shiferaw) begegnet. Sie sieht in dem ernsten Jungen einen brauchbaren Babysitter für ihren einjährigen Sohn (Boluwatife Treasure Bankole), den sie umständlicherweise mit zur Arbeit nehmen muss, heimlich, denn auch sie ist illegal im Land. Zain zieht in ihre Wellblechhütte und behütet den kleinen Yonas im Tausch gegen Kost und Logis. Eine »Win-win-Situation«, könnte man meinen. Aber Rahil kommt tagelang nicht von der Arbeit nach Hause, und Zain muss sich nun mit seinem kleinen Schutzbefohlenen im Schlepptau alleine durchschlagen. Irgendwann kann er nicht mehr. Völlig abgerissen gibt er das Kind bei Aspro (Alaa Chouchnieh) ab, einem »netten« Basarhändler, der alles anbietet: Trockenfrüchte, gefälschte Pässe, Überfahrten in die Türkei, Babyvermittlung. Erst in dieser Szene erfahren wir beiläufig, wo die Geschichte spielt: in Beirut.

Die libanesische Regisseurin Nadine Labaki (»Caramel«) verknüpft in »Capernaum« (zwei Preise in Cannes) zwei Erzählstränge: das schwere Leben eines Kindes illegaler Einwanderer und die Probleme einer illegalen afrikanischen Migrantin mit Kind, die jeweils für sich und gemeinsam für ein Leben in Würde kämpfen. Eine klassische Erzählstruktur, digital gedreht, was den Dokucharakter unterstützt. Durchweg mit Laien besetzt, lebt der Film von der ungefilterten emotionalen Wucht von Darstellern, die nicht spielen, sondern ihr eigenes, reales Schicksal vor der Kamera leben. Die Verflechtung von Fiktion und Realität ging während der Dreharbeiten so weit, dass die Darstellerin der Äthiopierin Rahil tatsächlich verhaftet wurde, ebenso wie die richtigen Eltern des Filmbabys. Der Crew ist es gelungen, alle wieder aus dem Gefängnis rauszuholen.